Soutenir l'innovation dans l'industrie maritime - Une première étape franchie vers la construction d'un navire de recherche et de formation à Grande-Rivière

GRANDE-RIVIÈRE, QC, le 13 juill. 2026 /CNW/ - Le député de Gaspé et adjoint gouvernemental du ministre délégué aux Régions pour la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, M. Stéphane Sainte-Croix, au nom du ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises, M. Daniel Bernard, annonce un soutien à la Corporation de développement économique de Grande-Rivière pour appuyer la réalisation d'étapes préalables à la construction d'un navire multiusages de nouvelle génération et d'installations connexes. Ce navire sera destiné à la recherche et à la formation d'apprentis pêcheurs et de capitaines-propriétaires en vue de les amener à découvrir et à adopter des pratiques innovantes et durables dans le secteur de la pêche.

Un appui de 406 100 $ permettra ainsi à la Corporation de développement économique de Grande-Rivière de franchir cette première étape dans la réalisation d'un projet d'avenir pour l'économie maritime de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et de tout le Québec.

En plus de favoriser la relève et d'attirer davantage d'étudiants et de talents dans l'industrie maritime, ce projet permettra en effet d'accélérer l'innovation, la modernisation, la recherche appliquée et la transition durable du secteur de la pêche, qui est un important moteur économique pour plusieurs régions. De plus, il stimulera la collaboration entre les établissements d'enseignement, les chercheurs et les étudiants, les entreprises et les communautés maritimes.

Citations :

« Depuis plus de quatre-vingts ans, la ville de Grande-Rivière est reconnue comme un véritable pôle de recherche et de formation dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture. Ça fait partie de nos forces et de nos atouts sur lesquels on doit miser. En soutenant ce projet de navire destiné à former la nouvelle génération de pêcheurs et de capitaines, on fait donc un pas de plus pour renforcer cette expertise en recherche, en innovation et en formation développée ici, chez nous! »

Stéphane Sainte-Croix, député de Gaspé et adjoint gouvernemental du ministre délégué aux Régions pour la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« En Gaspésie, on voit que l'innovation et la modernisation de l'industrie maritime sont un grand travail d'équipe qui mobilise non seulement la Corporation de développement économique de Grande-Rivière, mais l'ensemble des intervenants régionaux. Je tiens donc à saluer cette belle concertation, qui permet de réaliser des initiatives d'avenir comme celle-ci. C'est avec une industrie toujours plus innovante et une main-d'œuvre qualifiée qu'on pourra continuer de préserver nos ressources maritimes, tout en stimulant l'économie régionale. »

Daniel Bernard, ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises

« La qualité des milieux de recherche et de formation est l'un des éléments clés de la réussite de nos étudiants. Cet appui financier permettra donc de soutenir le succès de futurs travailleurs de l'industrie maritime, tout en contribuant à la vitalité économique de nos régions. Je me réjouis de l'avancée de ce projet dans un secteur aussi névralgique pour la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine. »

Martine Biron, ministre de l'Enseignement supérieur et ministre responsable de la Condition féminine

« La Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine possède un savoir-faire maritime unique au Québec. Ce projet permettra non seulement de renforcer l'expertise régionale, mais aussi de créer un environnement propice à l'innovation, à l'attraction de talents et au développement économique durable de nos communautés. Il s'inscrit pleinement dans la vision portée par le Conseil des régions, qui mise sur des initiatives ancrées dans les forces de chaque territoire afin de stimuler la prospérité et le développement de nos régions. »

Mathieu Lévesque, ministre délégué aux Régions et ministre responsable de la Jeunesse

« La Corporation de développement économique de Grande-Rivière et la Ville de Grande-Rivière sont fières de soutenir la production des documents préparatoires au projet de construction d'un navire multiusages de nouvelle génération. Cet investissement est la première étape vers la création d'un véritable écosystème d'innovation maritime. En renforçant l'École des pêches et de l'aquaculture du Québec pour la formation de la relève, en modernisant nos infrastructures et en appuyant le carrefour d'innovation, nous créons les conditions gagnantes pour innover. Le bateau du futur deviendra un véritable laboratoire vivant en mer, permettant aux étudiants, aux chercheurs et aux entreprises de développer, de tester et de perfectionner les technologies qui façonneront l'économie bleue de demain. »

Gino Cyr, maire de Grande-Rivière

Faits saillants :

Fondée en 2019, la Corporation de développement économique de Grande-Rivière a comme mandat de favoriser le développement économique par des investissements dans les entreprises locales et des projets industriels et commerciaux ainsi que par des initiatives de développement économique sur le territoire de la ville de Grande-Rivière.

Le soutien gouvernemental est accordé dans le cadre de la mesure Soutenir les projets innovants en région, du projet de zones d'innovation du Québec, et par l'entremise du Programme d'appui aux projets de développement économique. Il servira à appuyer cette première étape du projet, évaluée à près de 677 000 $.

Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie sur les réseaux sociaux :

Ministère de l'Enseignement supérieur sur les réseaux sociaux :

SOURCE Cabinet du ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises

Sources : Julie Plourde, Responsable de bureau et conseillère politique, Bureau de circonscription du député de Gaspé, Tél. : 581 887-3476, Courriel : [email protected]; Juliette Ayachi, Attachée de presse, Cabinet du ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises, Cell. : 367 977-9913, Courriel : [email protected]; Frédérique Verreault, Directrice adjointe et conseillère politique, Cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur et ministre responsable de la Condition féminine, Tél. : 581 997-0273, Courriel : frédé[email protected]; Julia Ouellet, Attachée de presse, Cabinet du ministre délégué aux Régions et ministre responsable de la Jeunesse, Tél. : 438 822-2715, Courriel : [email protected]; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Courriel : [email protected]; Responsable des relations de presse, Ministère de l'Éducation, Ministère de l'Enseignement supérieur, Secteur du sport, du loisir et du plein air Secrétariat à la Condition féminine, Courriel : [email protected]