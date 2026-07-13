Création du Pôle santé Outaouais : une promesse tenue, des services améliorés pour la population de la région

QUÉBEC, le 13 juill. 2026 /CNW/ - Afin de poursuivre ses actions pour améliorer l'accès aux soins de santé et répondre aux besoins grandissants de la population de l'Outaouais, le gouvernement Fréchette annonce un investissement de 70 millions de dollars pour contribuer à la réalisation du projet de pôle santé en Outaouais de l'Université du Québec en Outaouais (UQO). La première ministre du Québec, Christine Fréchette, et la ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Sonia Bélanger, en ont fait l'annonce aujourd'hui. Elles étaient accompagnées du ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué aux Régions, Mathieu Lévesque, de la députée de Hull, Suzanne Tremblay, du député de Gatineau, Robert Bussière, de la rectrice de l'UQO, Murielle Laberge, et du président-directeur général adjoint de Santé Québec Outaouais, Stéphane Lance.

Cet investissement majeur permettra d'accroître la capacité de formation de la relève en santé dans une région où les besoins sont particulièrement importants. En développant davantage de programmes universitaires et en formant plus de professionnels directement en Outaouais, le gouvernement agit concrètement pour renforcer l'attractivité de la région, favoriser la rétention des talents et améliorer, à terme, l'accès aux soins pour la population.

Selon l'UQO, ces nouveaux espaces favoriseront le développement de programmes dans plusieurs disciplines, notamment la nutrition, l'orthophonie, la psychologie, la physiothérapie et la kinésiologie. La construction est prévue de janvier 2028 à août 2030, pour une occupation en septembre 2030.

Citations :

« La création du Pôle santé Outaouais répond à un double besoin : améliorer les services à la population dans le domaine de la santé et augmenter le bassin de travailleurs en santé dans la région. C'est aussi évidemment un projet d'envergure, qui aura de nombreuses retombées positives, et ce, sur plusieurs aspects. Je remercie sincèrement toutes les personnes qui ont permis à ce projet structurant de voir le jour. Il ne fait aucun doute pour moi que le Pôle santé Outaouais deviendra un carrefour important pour tout ce qui touche à la santé dans l'ouest du Québec. »

Christine Fréchette, première ministre du Québec

« Former la relève en santé, c'est investir directement dans le bien-être et la qualité de vie de toute la population. Ce nouveau pôle témoigne de la volonté de l'Outaouais de miser sur l'efficacité et le dynamisme. Je suis persuadée que les étudiantes et étudiants qui choisiront une carrière dans le domaine de la santé bénéficieront d'une formation rigoureuse, dans des milieux dotés d'équipements à la fine pointe de la technologie, afin de rendre eux-mêmes des services à la population tout au long de leur formation. Une véritable situation gagnant-gagnant! »

Martine Biron, ministre de l'Enseignement supérieur et ministre responsable de la Condition féminine

« C'est un très beau projet que nous soutenons aujourd'hui. La création du Pôle santé Outaouais représente un levier majeur pour améliorer durablement l'accès aux soins et aux services sociaux dans la région. En formant davantage de professionnelles et de professionnels ici même, en Outaouais, nous nous donnons les moyens d'attirer, de retenir et de développer une relève qualifiée, au bénéfice de la population. Ce projet rassembleur favorisera également la collaboration interdisciplinaire, l'innovation et le rapprochement entre la formation, la recherche et les milieux de pratique. C'est un investissement concret dans la santé des générations actuelles et futures. »

Sonia Bélanger, ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

« La création de ce pôle santé en Outaouais viendra assurément changer la donne de l'offre de services à la population de la région. Je suis sincèrement heureux pour tous mes concitoyens qui auront ainsi accès à des installations de qualité pour se faire soigner ou pour consulter les meilleurs praticiens. Je remercie toutes les personnes qui travaillent fort pour faire avancer ce projet d'envergure. Je suis convaincu que ce sera un succès sur toute la ligne! »

Mathieu Lévesque, ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué aux Régions

« Le Pôle santé Outaouais représente une avancée majeure pour l'UQO et pour toute notre région. Cet investissement de 70 millions de dollars constitue un geste concret dans le rattrapage historique de l'Outaouais en santé et en enseignement supérieur. En formant davantage de professionnelles et de professionnels ici même, nous renforçons notre capacité à répondre aux besoins de la population, tout en rapprochant la formation universitaire, la recherche et les services de santé. Ce projet changera durablement le visage de notre université et contribuera à bâtir une relève qualifiée qui pourra étudier, travailler et demeurer chez nous. »

Suzanne Tremblay, députée de Hull

« La création du Pôle santé Outaouais permettra de renforcer les liens entre l'UQO, Santé Québec Outaouais et les différents milieux de pratique de notre région. Cette collaboration accrue favorisera le partage des expertises, le développement de nouvelles approches et l'amélioration continue des soins et des services. Il s'agit d'un projet rassembleur qui générera des retombées concrètes pour la population et qui contribuera au développement d'un véritable écosystème régional en santé. »

Robert Bussière, député de Gatineau

« Cette annonce marque une étape déterminante pour l'UQO et pour l'ensemble de l'Outaouais. Elle représente un geste concret de rattrapage qui nous permettra d'accélérer nos efforts afin de former davantage de professionnelles et de professionnels ici même, dans notre région. Face à une demande croissante dans les domaines de la santé et des services sociaux, cet investissement vient reconnaître le rôle essentiel que joue l'UQO dans le développement d'une relève qualifiée pour mieux répondre aux besoins et assurer le mieux-être de notre population. Le futur pôle en santé sera bien plus qu'une infrastructure : il deviendra un véritable lieu de convergence entre la formation, la recherche, l'innovation et les milieux de pratique, au bénéfice de toute la région. »

Murielle Laberge, rectrice de l'Université du Québec en Outaouais

« Le Pôle santé Outaouais représente un investissement important pour l'avenir de notre région. En formant davantage de professionnels de la santé près de leur milieu de vie, nous créons les conditions nécessaires pour répondre aux besoins croissants de la population. Ce projet mobilisateur renforcera notre capacité collective à offrir des soins et services de qualité et appuiera le développement du réseau de santé et des services sociaux de demain, notamment en vue de l'arrivée du nouvel hôpital de Gatineau. »

Dr Marc Bilodeau, président-directeur général de Santé Québec Outaouais

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SOURCE Cabinet de la première ministre

Sources : Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la première ministre, Tél. : 367 990-8017, [email protected]; Frédérique Verreault, Directrice adjointe et conseillère politique, Cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur et ministre responsable de la Condition féminine, 581 997-0273, frédé[email protected]; Pour renseignements : Responsable des relations de presse, Ministère de l'Éducation, Ministère de l'Enseignement supérieur Secteur du sport, du loisir et du plein air Secrétariat à la condition féminine, [email protected]