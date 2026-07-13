Une première au Québec : une AEC spécialisée dans l'intervention auprès des femmes victimes de violence

CARLETON-SUR-MER, QC , le 13 juill. 2026 /CNW/ - La ministre de l'Enseignement supérieur et ministre responsable de la Condition féminine, Martine Biron, a confirmé aujourd'hui le lancement, à l'hiver 2027, d'une nouvelle attestation d'études collégiales (AEC) de spécialisation au Cégep de la Gaspésie et des Îles : Intervention auprès des femmes victimes de violence conjugale et de violence postséparation. Pour l'occasion, la ministre était accompagnée de la ministre de la Famille et députée de Bonaventure, Catherine Blouin, du directeur de la formation continue du Cégep de la Gaspésie et des Îles, Éric Couillard, et d'une personne représentant la Maison d'aide et d'hébergement L'Émergence.

Offerte entièrement en ligne dès janvier 2027, cette formation unique au Québec vient répondre à un besoin exprimé par des organismes de soutien aux femmes de la région victimes de violence. Elle s'adressera à des personnes déjà formées en intervention qui souhaitent se spécialiser ou faire évoluer leur parcours professionnel. Le programme comprend huit cours répartis sur deux sessions.

Un comité composé de huit spécialistes issues de maisons d'aide et d'hébergement a contribué au développement de l'AEC. Un sondage a aussi été transmis à 104 organismes œuvrant auprès de femmes victimes de violence.

Citations :

« Je suis fière de pouvoir conjuguer aujourd'hui mes deux responsabilités ministérielles à l'occasion de cette annonce. Grâce à cette nouvelle AEC, les femmes vivant de la violence conjugale auront un réseau encore mieux outillé pour les accompagner, à leur rythme et en misant sur leur reprise de pouvoir. L'élaboration de cette formation ainsi que la rapidité de sa mise en œuvre démontrent que nous sommes collectivement engagés contre ce fléau et à l'écoute des besoins sur le terrain. Je remercie toutes les personnes impliquées qui ont mis l'épaule à la roue, qu'elles soient dans le milieu communautaire, au cégep ou au Ministère. »

Martine Biron, ministre de l'Enseignement supérieur et ministre responsable de la Condition féminine

« Je suis heureuse de constater l'arrimage entre les besoins du milieu communautaire et cette nouvelle AEC développée par le Cégep de la Gaspésie et des Îles. Nous agissons pour le bien des femmes victimes de violence conjugale, qui seront encore mieux soutenues dans leur parcours. Félicitations à toutes les personnes qui ont contribué à mettre en œuvre cette initiative nécessaire. »

Catherine Blouin, ministre de la Famille et députée de Bonaventure

« Ces démarches en collaboration étroite avec le terrain nous ont permis de cibler les bonnes compétences à développer. Des personnes des quatre coins du Québec nous ont conseillés et soutenus pour que la formation soit réellement adaptée aux besoins, et je les remercie sincèrement de leur apport inestimable. »

Éric Couillard, directeur de la formation continue du Cégep de la Gaspésie et des Îles

« La Maison d'aide et d'hébergement L'Émergence accueille cette nouvelle avec grand enthousiasme et exprime sa profonde reconnaissance envers le Cégep de la Gaspésie et des Îles, qui a cru en l'idée de développer ce programme spécialisé. Cette AEC répondra à un besoin croissant de formation de la relève en intervention dans le réseau des maisons d'aide et d'hébergement pour les femmes violentées en contexte conjugal et leurs enfants, et bénéficiera à l'ensemble des autres groupes concernés. »

Nancy Gough, ancienne directrice générale de la Maison d'aide et d'hébergement L'Émergence

Renseignements complémentaires :

Une AEC de spécialisation est une formation collégiale courte qui permet d'approfondir ou de perfectionner des compétences dans un domaine précis.

Le lancement de cette AEC est en accord avec les recommandations du 4 e bilan du Comité d'examen des décès liés à la violence conjugale diffusé le 22 juin dernier.

bilan du Comité d'examen des décès liés à la violence conjugale diffusé le 22 juin dernier. Quelques recommandations du bilan portent sur la poursuite de la formation des intervenantes et intervenants du réseau de la santé et des services sociaux pour permettre de mieux détecter la violence conjugale dans différents contextes d'intervention.

Le gouvernement déploie de nombreuses autres mesures pour contrer la violence, notamment dans le cadre de la Stratégie gouvernementale intégrée pour contrer la violence sexuelle, la violence conjugale et Rebâtir la confiance 2022-2027.

Liens connexes :

Pour suivre les activités du Cégep de la Gaspésie et des Îles : https://cegepgim.ca/

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SOURCE Cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur

Source : Frédérique Verreault, Directrice adjointe et conseillère politique, Cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur et ministre responsable de la Condition féminine, 581 997-0273, frédé[email protected]; Pour renseignements : Responsable des relations de presse, Ministère de l'Éducation, Ministère de l'Enseignement supérieur, Secteur du sport, du loisir et du plein air, Secrétariat à la condition féminine, [email protected]