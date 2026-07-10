INVITATION AUX MÉDIAS - Conférence de presse concernant un appui à la croissance du C2MI et de l'Institut quantique
Nouvelles fournies parCabinet du ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises
10 juil, 2026, 14:00 ET
BROMONT, QC, le 10 juill. 2026 /CNW/ - Le ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises, M. Daniel Bernard, invite les représentants des médias à une conférence de presse concernant un appui à la croissance du Centre de collaboration MiQro Innovation (C2MI) et de l'Institut quantique de l'Université de Sherbrooke.
Date : Le 13 juillet 2026
Heure : 9 h
Endroit : Bromont
Les journalistes qui souhaitent se rendre sur place doivent obligatoirement confirmer leur présence et transmettre une demande d'accréditation, en précisant leur nom et leur adresse courriel, à l'adresse suivante : [email protected]. L'adresse précise de l'événement leur sera alors transmise. Seuls les représentants des médias dûment accrédités pourront accéder à la salle.
SOURCE Cabinet du ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises
Source : Juliette Ayachi, Attachée de presse, Cabinet du ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises, Cell. : 367 977-9913, [email protected]; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Courriel : [email protected]
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