Zones d'innovation - Québec appuie la croissance du C2MI et de l'Institut quantique

BROMONT, QC, le 13 juill. 2026 /CNW/ - Le ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises, M. Daniel Bernard, annonce des financements au Centre de collaboration MiQro Innovation (C2MI), situé dans la zone d'innovation Technum Québec, pour soutenir le fonctionnement de la chaîne d'innovation intégrée, et à l'Université de Sherbrooke pour appuyer les activités de l'Institut quantique, notamment le développement d'une offre de formation et de l'expertise en sciences et en technologies quantiques.

Centre de collaboration MiQro Innovation

Le C2MI est le plus grand centre de recherche et développement en systèmes électroniques au Canada. Il fait partie d'une chaîne d'innovation intégrée vouée au transfert technologique et à la commercialisation d'innovations en microélectronique, en numérique et en quantique.

Cette chaîne comprend aussi l'Institut quantique et l'Institut interdisciplinaire d'innovation technologique (3IT), situés dans la zone d'innovation DistriQ. Avec la synergie entre ces établissements, les innovations issues de la recherche universitaire sont développées et testées au 3IT et à l'Institut quantique, puis prototypées et produites à l'échelle et aux normes de l'industrie grâce aux capacités du C2MI.

Une somme de 5,6 millions de dollars est versée au C2MI pour permettre :

le développement et l'offre de procédés de microfabrication appliqués aux technologies quantiques et aux systèmes microélectromécaniques biomédicaux ainsi que l'assemblage à la carte;

l'embauche et la formation de personnel hautement qualifié;

l'accélération des partenariats et des transferts technologiques vers l'industrie;

la pérennité de la chaîne d'innovation intégrée du C2MI.

Par cet appui, le C2MI franchira une étape déterminante de son développement en consolidant son rôle de moteur de l'innovation technologique au Québec. En évoluant vers un laboratoire industriel de référence, il augmentera sa capacité à concevoir, à développer et à valoriser des technologies de pointe, tout en bâtissant un portefeuille de propriété intellectuelle créateur de valeur et de compétitivité pour l'écosystème québécois.

Institut quantique de l'Université de Sherbrooke

Une subvention de 4 millions de dollars est accordée à l'Université de Sherbrooke pour soutenir le fonctionnement de l'Institut quantique, afin de maintenir et de développer une offre de formation et d'expertise en sciences et en technologies quantiques autour de trois principaux axes :

l'AlgoLab, spécialisé en algorithmie quantique;

le FabLab quantique, consacré à la recherche expérimentale en technologies quantiques;

les projets Dialogues quantiques et Curieux quantiques, pour la formation aux dimensions sociales et éthiques des technologies quantiques.

Ce financement vise les objectifs suivants :

développer l'expertise et les talents en technologies quantiques, notamment pour répondre aux besoins des zones d'innovation DistriQ et Technum Québec;

stimuler le transfert technologique;

contribuer à la souveraineté technologique du Québec;

accroître l'attractivité du Québec en quantique;

établir des partenariats internationaux structurants avec des instituts de renommée mondiale.

L'Institut quantique pourra ainsi répondre à une demande croissante pour accompagner les milieux industriels et les organismes de recherche publics et privés qui sont intéressés par les technologies quantiques applicables à des secteurs clés, comme les matériaux, l'énergie, la santé et la finance, et pour participer à leurs projets de recherche structurants. En développant également une offre en lien avec la défense, la sécurité nationale et les technologies à double usage, il contribuera à consolider la position du Québec parmi les leaders, au Canada et à l'international, dans ces secteurs hautement stratégiques.

Les missions du C2MI et de l'Institut quantique s'inscrivent dans la Stratégie québécoise de recherche et d'investissement en innovation (SQRI2) 2022-2027.

Citations :

« L'innovation est une pierre angulaire de notre développement économique. En soutenant le C2MI et l'Institut quantique, on contribue à l'essor de Technum Québec et de DistriQ, en plus de stimuler la collaboration entre les deux et avec les partenaires industriels. La formule des zones d'innovation du Québec se fait remarquer à l'international, et nous sommes fiers de participer à son rayonnement. »

Daniel Bernard, ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises

« L'innovation, c'est ce qui nous permet de créer ici les emplois, les entreprises et les technologies de demain. En appuyant le C2MI et l'Institut quantique, on donne au Québec les moyens de demeurer à l'avant-garde dans des secteurs stratégiques, comme les semi-conducteurs, l'intelligence artificielle et les technologies quantiques. On investit dans notre savoir-faire, dans nos talents et dans notre capacité à transformer nos idées en avancées concrètes et porteuses d'avenir. C'est comme ça que l'on bâtit une économie plus forte, plus innovante et plus souveraine. »

Bernard Drainville, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime

« Cet appui du gouvernement du Québec contribue à renforcer des capacités essentielles pour attirer, former et retenir une main-d'œuvre hautement qualifiée. Acteurs clés au sein de la chaîne d'innovation intégrée, l'Institut quantique de l'Université de Sherbrooke et le C2MI contribuent à faire le pont entre la recherche de pointe et ses applications concrètes. L'Institut quantique assure la formation et la production d'une recherche de classe mondiale, tandis que le C2MI joue un rôle essentiel dans le passage à l'industrialisation. Investir dans leur développement, en misant sur la complémentarité de l'Institut quantique, du 3IT et du C2MI, permet au Québec de consolider son leadership mondial en sciences et en technologies quantiques, en soutenant les talents qui transforment la recherche en innovations au bénéfice de toute la société. »

Martin Bisaillon, vice-recteur aux ressources humaines et au développement de la communauté de l'Université de Sherbrooke

Faits saillants :

Les semi-conducteurs sont nécessaires au fonctionnement de technologies actuelles et d'innovations dans de nombreux secteurs d'activité, tels que le transport, les télécommunications, la défense, la santé et l'énergie. En investissant dans cette industrie transversale, le Québec renforce sa capacité à innover et à rester compétitif sur la scène mondiale.

Inauguré en juillet 2012, le C2MI se spécialise dans l'électronique de haute performance, la fabrication de microsystèmes électromécaniques, l'électronique imprimée et la microfabrication de puces supraconductives quantiques.

L'Institut quantique de l'Université de Sherbrooke est le moteur pour fournir aux zones d'innovation DistriQ et Technum Québec une main-d'œuvre hautement qualifiée ainsi que de l'expertise en technologies quantiques. Avec 45 groupes de recherche, plus de 300 membres et 11 chaires de recherche, il est l'un des rares centres de recherche interdisciplinaire dans le domaine au Canada. Il constitue une infrastructure stratégique essentielle pour assurer la souveraineté technologique du Québec en sciences et en technologies quantiques.

Le financement accordé au C2MI figure au budget 2024 du gouvernement du Québec, à la mesure Mettre en place des laboratoires industriels au sein des zones d'innovation, alors que celui octroyé à l'Université de Sherbrooke figure au budget 2026 du gouvernement, à la mesure Encourager l'adoption de l'IA et des technologies quantiques.

La zone d'innovation Technum Québec, située à Bromont, vise à augmenter la commercialisation des innovations, les exportations et les collaborations pour stimuler les transferts technologiques entre les divers acteurs économiques et faire du Québec un leader mondial dans les secteurs des technologies numériques et des systèmes électroniques intelligents.

DistriQ, Zone Innovation Quantique, est située au cœur de Sherbrooke et bâtit un écosystème dynamique dans le secteur des sciences quantiques et des applications technologiques. Elle peut notamment compter sur l'apport d'entreprises et d'établissements d'enseignement et de recherche reconnus pour propulser le Québec comme chef de file de ce domaine à l'international.

De calibre mondial, les zones d'innovation du Québec regroupent des acteurs de la recherche, de l'industrie ainsi que des milieux de l'enseignement et de l'entrepreneuriat afin de mettre en valeur les avantages concurrentiels et durables de celles-ci et de favoriser la culture d'innovation.

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SOURCE Cabinet du ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises

Sources : Juliette Ayachi, Attachée de presse, Cabinet du ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises, Cell. : 367 977-9913, Courriel : [email protected]; Béatrice Déry, Directrice des communications et attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Économie de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime, Cell. : 581 745-5399, Courriel : [email protected]; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Courriel : [email protected]