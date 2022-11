GATINEAU, QC, le 1er nov. 2022 /CNW/ - L'équité salariale fait partie de l'engagement du gouvernement du Canada de créer des milieux de travail justes, sûrs et inclusifs, aujourd'hui et dans l'avenir. Depuis l'entrée en vigueur de la Loi sur l'équité salariale en 2021, le gouvernement du Canada fait en sorte qu'elle s'applique de manière juste et efficace dans les milieux de travail fédéraux. Lorsque les Canadiens peuvent compter sur un salaire égal pour un travail de valeur égale, l'économie est plus forte, les familles prospèrent et les communautés s'épanouissent.

Aujourd'hui, le ministre du Travail, Seamus O'Regan Jr., a annoncé que le gouvernement du Canada accepte présentement les candidatures pour le poste de commissaire à l'équité salariale du Canada. La première commissaire à l'équité salariale, Karen Jensen, a annoncé qu'elle avait accepté le poste de juge à la Cour supérieure de justice de l'Ontario, depuis le 28 octobre 2022. Les personnes intéressées sont invitées à soumettre leur candidature en ligne d'ici le 24 novembre 2022. Le candidat choisi assumera un rôle de leadership et assurera une surveillance efficace de l'administration et de la mise en œuvre de la Loi.

Le commissaire à l'équité salariale joue un rôle important. Aidée par une unité d'équité salariale dévouée, cette personne devra aider les employeurs, les employés et les agents négociateurs liés à l'équité salariale, étudier les plaintes liées aux infractions à la Loi, et fournir le matériel et les outils de formation visant à fournir les lignes directrices pour les employeurs. En collaboration avec la Commission canadienne des droits de la personne, le commissaire à l'équité salariale aidera directement à réduire l'écart salarial entre les genres dans les milieux sous réglementation fédérale.

Lori Straznicky a été nommée pour un an en tant que commissaire intérimaire, pendant le processus de recherche d'un remplaçant.

Citation

« En tant que première commissaire à l'équité salariale du Canada, Karen Jensen a toute ma gratitude, et je sais qu'elle continuera d'apporter une importante contribution à notre pays dans les années à venir. Je tiens à la remercier d'avoir siégé à la Commission canadienne des droits de la personne à nous rapprocher de notre objectif de resserrer l'écart salarial entre les genres. J'aimerais aussi remercier Lori Straznicky d'occuper le poste de commissaire intérimaire entretemps. Si vous souhaitez jouer un rôle dans l'avancement de l'égalité des genres dans notre pays, je vous incite à soumettre votre candidature pour devenir le prochain commissaire à l'équité salariale du Canada. »

- Le ministre du Travail, Seamus O'Regan Jr.

Les faits en bref

La Loi sur l'équité salariale, entrée en vigueur le 31 août 2021, crée un régime d'équité salariale proactif qui fera en sorte que les femmes et les hommes qui travaillent dans les milieux de travail sous réglementation fédérale, y compris les secteurs public et privé fédéraux, les milieux de travail parlementaires, le cabinet du premier ministre et les cabinets des ministres, reçoivent un salaire égal pour un travail de valeur égale.





