GATINEAU, QC , le 12 juin 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, la ministre de l'Emploi et des Familles, l'honorable Patty Hajdu, le leader du gouvernement à la Chambre des communes, l'honorable Steven MacKinnon, la ministre des Transports et du Commerce intérieur, l'honorable Chrystia Freeland, la ministre de l'Industrie, l'honorable Mélanie Joly, et le secrétaire d'État au Travail, l'honorable John Zerucelli, ont émis la déclaration suivante au sujet du projet de loi C‑5, la Loi édictant la Loi sur le libre‑échange et la mobilité de la main-d'œuvre au Canada et la Loi visant à bâtir le Canada (projet de loi pour l'unité de l'économie canadienne).

La déclaration a été faite à la suite d'une discussion en table ronde à propos du projet de loi sur l'unité de l'économie canadienne tenue avec de nombreux ministères, y compris des représentants de Ressources naturelles Canada et des représentants des syndicats des métiers spécialisés, notamment les Syndicats des métiers de la construction du Canada et des membres de leur conseil exécutif, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec et la Fraternité unie des charpentiers et menuisiers d'Amérique.

« Pour bâtir un Canada fort, il nous faut la main-d'œuvre la plus performante du G7. Le projet de loi pour l'unité de l'économie canadienne est une initiative phare qui vise à éliminer les obstacles interprovinciaux et à favoriser l'émergence d'une main-d'œuvre plus résiliente, flexible et mobile.

Au cœur de cette vision se trouve la collaboration avec les syndicats, les intervenants et les autres partenaires du monde du travail afin de garantir que le Canada dispose des talents qualifiés dont il a besoin pour relever les défis actuels.

Cette disposition législative établit un cadre de reconnaissance des certifications et des permis provinciaux et territoriaux comparables à l'échelon fédéral, s'appuyant sur la dynamique actuelle de plusieurs administrations pour améliorer la mobilité de la main-d'œuvre. Conjointement avec des initiatives provinciales et territoriales, elle élimine les obstacles qui freinent le commerce intérieur et jette les bases d'une économie véritablement unifiée, plutôt que treize économies distinctes.

Ce projet de loi s'ajoute aux milliards de dollars que le gouvernement fédéral investit dans les travailleurs, notamment par l'entremise des ententes sur le marché du travail conclues avec les provinces et les territoires et d'initiatives comme la Stratégie canadienne de formation en apprentissage et le Programme pour la formation et l'innovation en milieu syndical. C'est un effort à l'échelle nationale pour veiller à ce que les travailleurs disposent des compétences, de l'expérience et du soutien nécessaires pour qu'ils puissent s'épanouir dans un marché du travail en constante évolution.

Nous collaborerons avec tous les partis au Parlement pour faire adopter cette importante mesure législative. Ensemble, nous pouvons soutenir et renforcer la main-d'œuvre qualifiée du Canada, favoriser le libre-échange des biens et des services au sein d'une économie véritablement unifiée, et lancer les projets de développement national dont notre pays a besoin. C'est ainsi que nous relevons les défis de notre époque : par notre ambition, notre unité et nos actions. Ensemble, nous bâtirons l'économie la plus forte du G7, portée par les meilleurs talents au monde. »

