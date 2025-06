Les premiers paiements seront versés en juillet

GATINEAU, QC, le 13 juin 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, la ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu, a annoncé que les personnes en situation de handicap pourront présenter une demande de Prestation canadienne pour les personnes handicapées dès le 20 juin 2025.

Les premiers paiements commenceront en juillet 2025 pour les demandes reçues et approuvées avant le 30 juin 2025. Les Canadiens pourront en faire directement la demande de différentes manières accessibles et exemptes d'obstacles : en ligne, en personne dans un bureau de Service Canada, ou par téléphone.

Les personnes en situation de handicap âgées de 18 à 64 ans pourront faire une demande de prestation si elles ont été approuvées pour le crédit d'impôt pour personnes handicapées et si elles satisfont aux autres critères d'admissibilité, notamment avoir soumis sa déclaration de revenus pour 2024 à l'Agence du revenu du Canada. Pour qu'un demandeur qui a un époux ou un conjoint de fait puisse être admissible, ce dernier doit aussi avoir produit sa déclaration de revenus pour 2024.

Le gouvernement du Canada enverra des lettres aux Canadiens admissibles, les invitant à présenter une demande pour recevoir la prestation.

Afin d'aider les citoyens dans le processus de demande, un certain nombre d'organismes communautaire à travers le pays offrira des services d'accompagnement personnalisés avec les programmes et services pour les personnes en situation de handicap, comme la Prestation canadienne pour les personnes handicapées et le crédit d'impôt pour personnes handicapées. Les demandeurs admissibles peuvent désormais utiliser le nouvel estimateur de prestations pour savoir combien ils pourraient recevoir chaque mois.

Le gouvernement fédéral s'est engagé à améliorer la sécurité financière des Canadiens en situation de handicap et cette nouvelle prestation en est une preuve.

Citations

« On devrait pouvoir commencer à recevoir les demandes pour la Prestation canadienne pour les personnes handicapées dès le 20 juin. À partir du mois prochain Le soutien financier sera versé aux personnes en situation de handicap qui sont en âge de travailler et qui ont un faible revenu. Je tiens à exprimer ma gratitude aux défenseurs des droits des personnes en situation de handicap partout au pays, qui ont travaillé sans relâche pour mettre en œuvre cette prestation historique. »

- L'honorable Patty Hajdu, ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario,

« La Prestation canadienne pour les personnes handicapées est une étape cruciale dans l'amélioration de la sécurité financière des personnes handicapées et en âge de travailler. Plusieurs Canadiens font face à des obstacles qui les empêchent de contribuer pleinement à notre société et notre économie. Cette prestation est un symbole de dignité, de justice et de créer un Canada plus inclusif, dans lequel chaque citoyen a la chance de prospérer. »

- Leslie Church, secrétaire parlementaire des secrétaires d'État pour le Travail, pour l'Enfance et la Jeunesse, et pour les Aînés, et de la ministre de l'Emploi et des Familles (Personnes en situation de handicap)

Faits en bref

La Prestation canadienne pour les personnes handicapées est la pierre angulaire du Plan d'action pour l'inclusion des personnes en situation de handicap du gouvernement du Canada . Avec les premiers paiements versés en juillet, cette prestation s'inscrit dans le filet de sécurité sociale du Canada .

. Avec les premiers paiements versés en juillet, cette prestation s'inscrit dans le filet de sécurité sociale du . Le budget de 2024 prévoyait un investissement de 6,1 milliards de dollars sur six ans à partir de 2024- 2025, et de 1,4 milliard de dollars par la suite au titre de la Prestation canadienne pour les personnes handicapées. Ainsi, les personnes en situation de handicap qui ont un faible revenu et qui sont âgées de 18 à 64 ans pourront recevoir jusqu'à 2 400 dollars par année. On estime que cette prestation augmentera la sécurité financière de plus de 600 000 personnes en situation de handicap ayant un faible revenu.

de 1,4 milliard de dollars par la suite au titre de la Prestation canadienne pour les personnes handicapées. Ainsi, les personnes en situation de handicap qui ont un faible revenu et qui sont âgées de 18 à 64 ans pourront recevoir jusqu'à 2 par année. On estime que cette prestation augmentera la sécurité financière de plus de 600 000 personnes en situation de handicap ayant un faible revenu. Dans l'esprit du principe « Rien sans nous », le gouvernement du Canada a recueilli les commentaires de plus de 8 000 Canadiens en situation de handicap, d'intervenants auprès des personnes en situation de handicap, de gouvernements et d'organisations autochtones de même que des gouvernements provinciaux et territoriaux pour orienter les modalités de la prestation, et il continuera de solliciter leur avis pour de futures améliorations.

a recueilli les commentaires de plus de 8 000 Canadiens en situation de handicap, d'intervenants auprès des personnes en situation de handicap, de gouvernements et d'organisations autochtones de même que des gouvernements provinciaux et territoriaux pour orienter les modalités de la prestation, et il continuera de solliciter leur avis pour de futures améliorations. Les provinces et les territoires jouent un rôle essentiel pour fournir les mesures de soutien et les services aux Canadiens en situation de handicap, et le gouvernement poursuivra sa collaboration afin de comprendre comment la Prestation canadienne pour les personnes handicapées peut compléter les programmes provinciaux et territoriaux existants fondés sur le revenu, y compris les programmes d'invalidité et l'aide sociale.

Produit connexe

Document d'information : La Prestation canadienne pour les personnes handicapées

Liens connexes

Suivez-nous sur X (Twitter )

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Personnes-ressources : Pour les demandes des médias, veuillez contacter : Jennifer Kozelj, Conseillère principale en communications et attachée de presse, [email protected], 343-540-6643; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]