CHICOUTIMI, QC, le 20 mai 2025 /CNW/ - Le mouvement syndical du monde forestier convie aujourd'hui des travailleurs et travailleuses, des parties prenantes telles que des groupes environnementaux et représentants autochtones, ainsi que plusieurs experts à un Sommet sur le thème « Pour vivre de la forêt » à Chicoutimi. À l'aube de la commission parlementaire sur le projet de loi no 97, les différents acteurs du monde de la forêt estiment que le gouvernement a échoué à assurer l'avenir durable de la filière et mettent de l'avant les éléments essentiels d'une réforme du régime forestier susceptible de réussir.

« L'avenir de l'industrie et des emplois qui en découlent dépend de la capacité à réformer le régime forestier dans une perspective durable, dans le respect de l'environnement et des réalités autochtones, en mettant en œuvre une stratégie industrielle axée sur la transformation et la diversification, en misant sur un meilleur aménagement forestier et sur une gouvernance régionale efficace. Québec a échoué à la tâche en ne portant réellement l'oreille qu'à un cercle restreint de voix », déplorent les porte-parole de l'événement, Daniel Cloutier d'Unifor, Nicolas Lapierre du Syndicat des Métallos, Kevin Gagnon de la Fédération de l'industrie manufacturière (FIM-CSN), Luc Vachon de la CSD et Denis Bolduc de la FTQ.

« Nous mettons aujourd'hui au jeu une vision large, inclusive et mobilisatrice d'une réforme de notre régime forestier », ajoutent les syndicalistes, précisant que les 9 propositions mises au jeu sont le fruit d'un dialogue avec plusieurs experts et parties prenantes.

Des propositions d'avenir se dégagent autour de quatre piliers pour une réforme du régime forestier réellement porteuse d'avenir et rassembleuse :

Une stratégie industrielle apte à soutenir des emplois de qualité et durables;

Un aménagement forestier qui assure la pérennité des écosystèmes;

Un dialogue social constructif avec les partenaires du milieu forestier;

Une gouvernance efficace, responsable et régionale.

« Il faut aujourd'hui résoudre une question fondamentale : comment assurer un avenir durable à l'industrie forestière et aux emplois qui y sont associés ? Le modèle d'exploitation et d'aménagement de la forêt doit changer pour être plus pérenne, viser l'acceptabilité sociale et reposer sur un réel dialogue social. Au terme d'un simulacre de consultation, Québec semble donner les clés de la forêt à l'industrie et privilégier des gains à court terme. Il y a urgence d'agir, mais nous refusons de suivre le gouvernement dans un tel cul-de-sac. C'est la soutenabilité de nos emplois, de nos communautés et de la forêt qui est en jeu », ajoutent les porte-parole du Sommet.

Les propositions émanant du Sommet seront transmises à la ministre des Ressources naturelles et des Forêts. Plusieurs des personnes intervenantes participeront également aux commissions parlementaires sur le projet de loi n° 97, Loi visant principalement à moderniser le régime forestier.

La plateforme mise de l'avant lors du Sommet peut être consultée en cliquant sur le lien suivant : https://ftq.qc.ca/plateforme-sommet-foret.

« Pour vivre de la forêt, dignement et encore longtemps, un coup de barre s'impose dès maintenant. Nous tendons la main au gouvernement pour travailler enfin de façon constructive à une réelle réforme du régime forestier porteuse d'avenir. Il doit retourner à la planche à dessin », concluent les organisateurs du Sommet.

Programme complet : ftq.qc.ca/sommet-foret.

SOURCE (FTQ) Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec

Renseignements : Véronique Figliuzzi, Unifor, 514 212-6003, [email protected]; Clairandrée Cauchy, Métallos, 514 774-4001, [email protected]; Thierry Larivière, CSN, 514 966-4380, [email protected]; Marilou Gagnon, CSD, 514 248-6277, [email protected]; Orian Labrèche, FTQ, 514 383-8029, [email protected]