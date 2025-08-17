La FTQ dénonce le retour forcé au travail des agentes et agents de bord d'Air Canada

MONTRÉAL, le 17 août 2025 /CNW/ - La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ), dénonce la décision du gouvernement fédéral et de la ministre de l'Emploi d'ordonner le retour au travail des agentes et agents de bord, quelques heures seulement après le déclenchement de la grève. L'imposition d'un arbitrage exécutoire constitue une atteinte directe au droit fondamental de négocier et de faire la grève reconnue par la constitution et la Charte canadienne des droits et libertés.

« Il est déplorable de voir le gouvernement libéral faire le jeu du patronat qui tout au long de cette négociation a refusé de négocier des offres acceptables pour son personnel de cabine. Les agentes et agents de bord exercent un droit légitime reconnu par nos lois. Forcer le retour au travail, c'est bafouer non seulement leur liberté syndicale, mais aussi l'ensemble des droits démocratiques des travailleuses et des travailleurs. Pire encore, le gouvernement fédéral invoque l'article 107 pour mettre fin à la grève alors qu'il a fait adopter à l'unanimité une loi Antibriseurs de grève qui est entrée en vigueur en juin dernier. Franchement , c'est se moquer des travailleuses et travailleurs », déclare Magali Picard, présidente de la FTQ.

« L'intervention du fédéral par le biais de l'article 107 du code canadien du travail est un scénario qui est en train de se répéter et de devenir la norme dans les stratégies de négociation du patronat. On laisse pourrir les négociations et après on va pleurer sur l'épaule des gouvernements en leur demandant d'intervenir sous de faux prétextes. Je vous prédis que c'est également ce qui va arriver au Québec à la suite de l'adoption par la CAQ et le gouvernement de François Legault du projet de loi 89 qui limite le droit de grève », ajoute Magali Picard.

Les agentes et agents de bord font face à des conditions de travail déjà difficiles qui visiblement indiffèrent les dirigeants multimillionnaires d'Air Canada; horaires instables, rémunération insuffisante pour affronter la hausse du coût de la vie, manque criant de reconnaissance pour leur rôle essentiel en matière de sécurité des passagers, heures impayées. Voilà le quotidien du personnel de bord.

« Les droits des travailleuses et travailleurs doivent être respectés. La FTQ sera toujours aux côtés des agentes et agents de bord dans leur lutte pour des conditions de travail justes et pour la reconnaissance de leur rôle essentiel », conclut Magali Picard.

La FTQ, la plus grande centrale syndicale au Québec, représente plus de 600 000 travailleurs et travailleuses.

SOURCE (FTQ) Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec

Renseignements : Jean Laverdière, 514 893-7809, [email protected]