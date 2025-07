Fonderie Horne à Rouyn-Noranda et affinerie de cuivre CCR à Montréal-Est - La FIM-CSN et les Métallos demandent de prendre en compte l'avenir des emplois dans le processus décisionnel

MONTRÉAL, le 21 juill. 2025 /CNW/ - La FIM-CSN et le Syndicat des Métallos demandent conjointement au gouvernement de considérer l'importance des emplois dans le dossier de la fonderie Horne, dont dépend le gagne-pain de plus de 800 travailleurs et travailleuses à la fonderie Horne de Rouyn-Noranda et à l'affinerie CCR de Montréal-Est, en plus de plusieurs milliers d'emplois indirects.

Le Syndicat des Métallos représente près de 400 travailleurs et travailleuses à l'affinerie de cuivre de CCR à Montréal-Est, qui traite les anodes de cuivre de la fonderie Horne. Le Syndicat des travailleurs de la mine Noranda-CSN compte plus de 400 membres qui œuvrent dans la seule fonderie de cuivre au Canada. L'avenir de l'usine de l'est de Montréal dépend donc de celle de Rouyn-Noranda.

« Tout est une question d'équilibre. Un immense travail a été fait à la fonderie Horne pour réduire les émissions dans l'air, et ce travail doit se poursuivre. Nous comprenons le besoin de Glencore d'avoir de la prévisibilité quant à son avenir, alors qu'elle s'engage dans les travaux menant à une réduction supplémentaire », expliquent Nicolas Lapierre et Kevin Gagnon, respectivement directeur québécois des Métallos et président de la FIM-CSN.

Dans une sortie publique la semaine dernière, Glencore a fait savoir qu'elle ne pourrait rencontrer la cible ultime de 3 nanogrammes d'arsenic par mètre cube (3 ng/m3), qu'elle qualifie de « techniquement impossible ». Ce seuil de 3 ng/m3 est plus restrictif que la norme en vigueur ailleurs au Canada. Pour l'heure, la prochaine cible exigée par le gouvernement est de 15 ng/m3 en 2028, un seuil que Glencore affirme pouvoir atteindre, mais avec un an et demi de retard. Ce seuil, selon une publication de l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), « protège les individus plus vulnérables », maintient « les risques de cancer sur 70 ans » à « des niveaux considérés acceptables » et permet de cantonner les « effets sur le développement des jeunes enfants […] dans une zone de faible risque ».

« Nos membres sont inquiets, ça fait plusieurs années que l'avenir de notre fonderie est remis en question sur la place publique. Il serait vraiment temps que l'on trouve un compromis acceptable qui va assurer l'avenir à long terme de la seule fonderie de cuivre au Canada », indique Shawn Smith, président du STMN-CSN.

« Nous vivons dans un climat de grande incertitude, alors que la majeure partie de notre production est acheminée vers les États-Unis et que l'administration américaine brandit la menace de tarifs sur le cuivre qui entre aux États-Unis. C'est difficile de vivre avec une incertitude supplémentaire quant à l'avenir de notre usine et nous aimerions que les exigences soient claires et réalistes pour la suite des choses », souligne le président de la section locale 6887, Stéphane Côté.

Le Syndicat des Métallos et la FIM-CSN s'en remettent à l'avis du directeur de la santé publique national quant au niveau acceptable d'émissions autorisées. Les syndicats rappellent par ailleurs que le contexte environnemental québécois permet de traiter de ce cuivre - étape nécessaire au recyclage des batteries - de façon beaucoup moins polluante qu'ailleurs dans le monde. Le cuivre demeurera essentiel à l'électrification des transports, au transport de l'électricité elle-même, ainsi qu'au fonctionnement de nombreux appareils.

« L'idée, ce n'est pas de sacrifier la santé de la population au nom de l'économie, mais bien de trouver un compromis acceptable, qui satisfera aux exigences de santé publique, sans pour autant provoquer la fermeture des deux installations de Glencore et la relocalisation de ces activités là où les normes sont plus laxistes », concluent Kevin Gagnon et Nicolas Lapierre.

