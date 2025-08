TORONTO, le 6 août 2025 /CNW/ - Unifor, le syndicat canadien des travailleuses et travailleurs forestiers, salue les nouvelles mesures du gouvernement fédéral pour soutenir l'industrie canadienne du bois d'œuvre, notamment l'aide au revenu, la diversification des produits et des marchés, et l'engagement à utiliser plus efficacement le bois et les produits du bois canadiens.

« Les travailleuses et travailleurs forestiers canadiens, de calibre mondial, constituent l'épine dorsale d'une industrie forestière dynamique et durable, a déclaré Lana Payne, présidente nationale d'Unifor. L'annonce d'aujourd'hui marque le début d'un plan visant à soutenir un secteur qui a été durement touché par les décisions économiques et commerciales des États-Unis. Notre syndicat continuera de se battre pour les travailleuses et travailleurs forestiers et en faveur d'un avenir solide pour cette industrie essentielle. »

Unifor a activement appelé le gouvernement fédéral à bonifier l'aide aux travailleuses et travailleurs touchés par les tarifs douaniers injustes en leur offrant un soutien direct au revenu et des possibilités de formation. Le syndicat a également demandé l'adoption de règlements visant à valoriser le rôle de l'industrie dans la construction résidentielle afin de contribuer à renforcer le marché national des produits forestiers et à résoudre la crise du logement.

Bien que l'annonce du gouvernement mentionne une « stratégie industrielle », Unifor estime qu'une telle stratégie, pour une mise en œuvre réussie, devra être beaucoup plus exhaustive et prévoir un rôle structurel et permanent pour la main-d'œuvre.

« La revitalisation de l'industrie forestière dans toutes les régions du pays fait partie d'un dialogue soutenu qui doit inclure les travailleuses et travailleurs, nos communautés et les Premières Nations, a indiqué Daniel Cloutier, directeur québécois d'Unifor. Notre industrie est dynamique et innovante. Les travailleuses et travailleurs sont impatients de jouer un rôle actif dans la prochaine phase de notre fière histoire. »

