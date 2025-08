Forêt : Québec et Ottawa doivent travailler en synergie

MONTRÉAL, le 6 août 2025 /CNW/ - Les syndicats du secteur forestier au Québec saluent la volonté du gouvernement fédéral de mettre de l'avant des mesures d'aide pour appuyer l'industrie forestière et, surtout, ils pressent le gouvernement du Québec d'emboîter le pas rapidement.

« Québec et Ottawa doivent de toute urgence travailler en synergie pour soutenir l'industrie forestière et, surtout, mettre en œuvre une stratégie industrielle pour une transformation accrue du bois, une diversification des marchés et le recours systématique au bois québécois dans les projets de construction », soulignent les leaders des syndicats représentant la totalité des travailleurs de la foresterie du Québec, Daniel Cloutier d'Unifor, Nicolas Lapierre du Syndicat des Métallos, Kevin Gagnon de la Fédération de l'industrie manufacturière (FIM-CSN) et Luc Vachon de la CSD.

Les pressions sur l'industrie forestière sont multiples et perdurent depuis bien plus longtemps que l'arrivée en fonction de l'administration Trump. « Notre secteur demande qu'on déploie une vision d'avenir, une stratégie industrielle spécifique, qu'on ne sent pas pour le moment dans la réforme du régime forestier. L'annonce du fédéral nous semble aller dans la bonne direction et nous demandons au Québec de mettre l'épaule à la roue de toute urgence, pour décupler les efforts de transformation de cette industrie névralgique pour nos régions », ajoutent les représentants syndicaux.

Rappelons que l'industrie du bois d'œuvre risque d'être frappée incessamment par des tarifs de 35 %, soit 20 points de plus que les 14,4 % en moyenne applicables jusqu'à maintenant. Le décret donnant suite à ces tarifs annoncés par le département du Commerce américain pourrait en effet être émis dès le 8 août. Précisons toutefois que les produits du bois transformés ne font pas l'objet de tarifs sur le marché américain à l'heure actuelle.

Le projet de loi 97 sur la réforme du régime forestier actuellement à l'étude à l'Assemblée nationale du Québec n'est pour le moment aucunement assorti d'une stratégie industrielle spécifique quant à l'avenir de l'industrie forestière. De plus, il a fait l'objet de critiques nombreuses autant par les représentants des travailleurs que les autres utilisateurs de la forêt, les groupes environnementaux et les communautés autochtones.

« Québec doit déployer une vision d'avenir, en concertation avec tous les intervenants du secteur forestier, qui permettra d'assurer l'avenir de cette industrie, de maximiser les retombées économiques et de rendre des services précieux à notre société. Notre bois ne demande qu'à être utilisé massivement dans un grand chantier de création de logements, dont nous avons cruellement besoin », concluent les représentants des travailleurs et travailleuses.

SOURCE Syndicat des Métallos (FTQ)

