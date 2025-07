Manifestation aujourd'hui devant le bureau du premier ministre - Coupes en éducation : un autre échec de la CAQ

MONTRÉAL, le 9 juill. 2025 /CNW/ - La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) dénonce fermement les coupes annoncées de plus d'un demi-milliard de dollars en éducation par le gouvernement Legault et son ministre de l'Éducation, Bernard Drainville, qui fragilisent encore davantage un réseau déjà à bout de souffle. Aujourd'hui, alors que des travailleurs et travailleuses, tout comme des dizaines de parents inquiets, manifestent devant le bureau du premier ministre, la FTQ tient à leur exprimer toute sa solidarité et invite ses membres à se mobiliser.

« Ce qu'on vit présentement, c'est le résultat de l'incompétence de la CAQ. Depuis son arrivée au pouvoir, on voit la dégradation de l'ensemble de nos services publics. C'est ce qui arrive quand un gouvernement se vote une augmentation de salaire de 30 % tout en échouant dans ses projets économiques comme Northvolt. C'est un gouvernement en fin de vie qui échoue à redresser la barre et qui est prêt à hypothéquer l'avenir d'une génération entière. Sans oublier toutes les personnes déjà épuisées à qui on demandera encore plus avec encore moins », déclare le secrétaire général de la FTQ, Denis Bolduc.

Les compressions budgétaires annoncées auront des conséquences directes sur la réussite des élèves, particulièrement les plus vulnérables, et sur les conditions de travail déjà précaires de milliers de travailleuses et travailleurs. Des postes essentiels en éducation spécialisée et en soutien scolaire sont menacés, alors que la CAQ prétend valoriser l'éducation. Pour la FTQ, ces choix budgétaires illustrent un profond mépris envers les services publics et les personnes qui les portent à bout de bras. L'éducation ne devrait jamais être la variable d'ajustement comptable d'un budget en souffrance d'un gouvernement.

« Tout cela est le résultat des mauvais choix et du manque de vision de ce gouvernement d'affairistes qui a choisi de baisser les impôts, de vider les coffres de l'État avec des chèques-cadeaux pour se faire élire et qui nous annonce vouloir se payer un troisième lien de plus de 10 milliards de dollars, tout en mettant fin au dialogue social en adoptant à la va-vite le projet de loi no 89 qui limite le droit de grève, attaquant ainsi directement les travailleurs et travailleuses du Québec. Franchement, si ce n'était pas pathétique, c'en serait risible. En éducation, les gens dans nos écoles vivent la réalité sur le terrain : c'est un climat d'incertitude et d'épuisement. Chaque coupe, chaque contrat non renouvelé, c'est un service de moins pour un élève et une surcharge pour le personnel qui reste. C'est inacceptable. Nous sommes solidaires des membres qui manifestent aujourd'hui devant le bureau de François Legault. La CAQ doit entendre raison et offrir des services publics accessibles, de qualité et à la hauteur des besoins de la population », conclut Denis Bolduc.

Un rassemblement citoyen contre les coupes annoncées par le ministre Bernard Drainville et pour la défense de notre réseau public d'éducation aura lieu de 16 h 30 à 18 h 30 devant le bureau du premier ministre François Legault à L'Assomption.

La FTQ, la plus grande centrale syndicale au Québec, représente plus de 600 000 travailleurs et travailleuses.

