TORONTO, le 28 juill. 2025 /CNW/ - Unifor lance un appel au gouvernement fédéral en faveur de la négociation d'une entente à long terme sur les exportations de bois d'œuvre résineux aux États-Unis qui permettrait d'éviter les montagnes russes associées aux droits compensateurs et les menaces de tarifs douaniers qui provoquent le chaos dans ce secteur qui mise grandement sur la planification à long terme.

Unifor déclare qu'il est grand temps de résoudre la guerre commerciale entre le Canada et les États-Unis sur le bois d’œuvre résineux (Groupe CNW/Le Syndicat Unifor)

« Les tarifs douaniers font déjà très mal aux travailleuses et travailleurs, aux communautés ainsi qu'à l'ensemble de l'industrie. La foresterie est un secteur multigénérationnel qui exige une planification à long terme, la stabilité et des investissements, a déclaré Lana Payne, présidente nationale d'Unifor. Nous avons besoin de façon urgente d'un règlement négocié juste et raisonnable avec les États-Unis pour que les producteurs canadiens de bois d'œuvre résineux ainsi que les travailleuses et travailleurs du secteur canadien de la foresterie puissent reprendre la production du bois d'œuvre et des produits du bois nécessaires. »

Le Département du Commerce des États-Unis a annoncé le 25 juillet sa décision finale d'augmenter les droits antidumping sur les exportateurs canadiens de bois d'œuvre résineux, notamment de 7,66 % à 20,56 % pour la plupart des entreprises. À ces droits antidumping risquent de s'ajouter des droits compensateurs qui feront l'objet d'une décision finale le 8 août.

« Les producteurs américains de bois d'œuvre résineux ne peuvent répondre qu'à environ 70 % de la demande du pays et le Canada fournit environ 25 % de l'approvisionnement supplémentaire pour répondre à cette demande, ce qui signifie qu'ils ont vraiment besoin de notre bois d'œuvre, a expliqué Daniel Cloutier, directeur québécois d'Unifor. En plus de punir les producteurs de bois d'œuvre ainsi que les travailleuses et travailleurs du Canada, ces droits compensateurs inéquitables et injustifiés contribuent à gonfler les prix des habitations pour les propriétaires américains. »

Unifor milite activement en faveur d'une approche à grande échelle du type « Équipe Canada » pour appuyer le secteur de la foresterie dans l'ensemble du pays, y compris dans une lettre envoyée récemment au premier ministre Mark Carney.

En mars 2025, la Maison-Blanche a annoncé la tenue d'une enquête en vertu de l'article 232 afin de déterminer les effets des importations de billots, de bois d'œuvre et de leurs produits dérivés sur la sécurité nationale du pays. Selon le résultat de cette enquête, il est possible que des tarifs douaniers supplémentaires soient imposés sur ces produits provenant du Canada dès le mois de novembre. Ces tarifs douaniers potentiels s'ajouteraient aux droits compensateurs inacceptables déjà en place sur le bois d'œuvre résineux.

Vous pouvez consulter les recommandations d'Unifor pour soutenir l'industrie forestière au moyen d'une stratégie sur les logements abordables en cliquant ici.

Le syndicat s'est engagé à défendre et protéger les emplois du secteur forestier de toutes les manières possibles. Dans une déclaration du Conseil de la foresterie d'Unifor, le syndicat a promis de « continuer à travailler avec les gouvernements fédéral, provinciaux et municipaux pour développer des plans de protection économique et d'assistance financière, des stratégies de diversification commerciale, atténuer les pertes d'emploi et améliorer les dispositions en matière de sécurité des revenus pour l'ensemble des travailleuses et travailleurs. »

Pour plus d'information sur le travail du syndicat visant à lutter pour les emplois forestiers, visitez le site unifor.org/foresterie.

Unifor représente 24 000 travailleuses et travailleurs du secteur forestier dans 10 provinces du pays qui œuvrent dans des usines de sciage, de pâtes et papiers, et de fabrication de produits du bois. Cette industrie demeure un moteur économique essentiel, en particulier dans les zones rurales partout au pays.

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada, représentant 320 000 travailleuses et travailleurs dans tous les grands secteurs de l'économie. Le syndicat milite pour toutes les travailleuses et tous les travailleurs, et pour leurs droits; il lutte pour l'égalité et la justice sociale au Canada et à l'étranger, et aspire à provoquer des changements progressistes pour un meilleur avenir.

