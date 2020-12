Solutions Novika poursuit sa quête d'innovation

Le gouvernement du Canada accorde plus de 900 000 dollars au centre collégial de transfert de technologie de La Pocatière

LA POCATIÈRE, QC, le 10 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Solutions Novika est un centre collégial de transfert de technologie (CCTT) bien implanté au Bas-Saint-Laurent. Il joue un rôle de catalyseur pour le développement technologique des PME de sa région et se positionne comme une référence, tant à l'échelle provinciale et nationale qu'internationale.

Depuis près de 40 ans, le CCTT est resté à l'avant-garde en développant diverses expertises pour appuyer des entreprises de plusieurs secteurs : la mise au point d'équipements pour le domaine de la santé, l'efficacité énergétique appliquée aux produits, aux procédés et aux bâtiments, le traitement par laser de haute puissance et les applications industrielles des technologies informatiques émergentes (industrie 4.0).

Le CCTT de La Pocatière pourra consolider sa place de chef de file en procédés laser

Afin de lui permettre d'accroître ses capacités en matière d'innovation et de transfert technologique, Développement économique Canada pour les régions du Québec a accordé à l'organisme deux contributions non remboursables totalisant 929 230 dollars. Ce financement a été annoncé aujourd'hui par Élisabeth Brière, députée de Sherbrooke et secrétaire parlementaire de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles (Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec).

Un appui de 88 505 dollars a d'abord été consenti à Solutions Novika pour l'acquisition d'équipements associés aux technologies propres qui lui permettront de bonifier son laboratoire d'analyse et de contrôle de la combustion. Un montant de 840 725 dollars lui a ensuite été attribué pour l'achat d'une source laser de 20 kilowatts, un équipement issu des plus récentes technologies. Ainsi, le CCTT pourra continuer de répondre aux besoins de ses nombreux clients qui recherchent les procédés de traitement par laser de haute puissance (soudage, texturation, décapage, polissage, rechargement, etc.) les plus efficaces.

Le gouvernement du Canada est résolu à soutenir les entreprises et les organismes innovants. Véritable moteur économique, l'innovation est la clé du succès puisqu'elle génère la croissance dont profitent les entreprises et les collectivités. C'est pourquoi il s'assure que les entreprises puissent compter sur des ressources adéquates pour créer des produits novateurs et les commercialiser.

Citations

« Aider les entreprises à croître et innover afin qu'elles puissent renforcer leur compétitivité et créer des emplois de bonne qualité est au cœur de nos priorités. Voilà pourquoi nous apportons notre soutien à Solutions Novika, un organisme dont le succès fait rayonner non seulement la région du Bas-Saint-Laurent mais aussi l'économie canadienne dans son ensemble. Nous sommes là pour appuyer les travailleurs et les PME québécoises et canadiennes en ces temps difficiles; nous les aidons à s'outiller adéquatement pour qu'ensemble nous puissions rebâtir une économie plus forte, résiliente et durable. »

Élisabeth Brière, députée de Sherbrooke et secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles

« Nous sommes présents pour appuyer les organismes et les PME en ces temps d'incertitude. Nous aidons les entreprises à s'outiller adéquatement pour qu'elles puissent demeurer compétitives, prospérer et créer de bons emplois pour les travailleurs. Grâce à l'aide financière du gouvernement du Canada, Solutions Novika pourra continuer à innover dans un domaine de pointe et consolider sa position dans l'industrie et sur les marchés, ce qui contribuera aussi à stimuler l'économie régionale. Cet appui bénéficiera ainsi à toute la région du Bas-Saint-Laurent et permettra à l'économie canadienne de revenir encore plus forte. »

L'honorable Mélanie Joly, députée d'Ahuntsic-Cartierville, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de DEC

« Plusieurs dizaines d'entreprises québécoises comptent sur Novika chaque année pour améliorer leur compétitivité grâce à la technologie. Pour les appuyer efficacement, il est essentiel de continuellement actualiser nos expertises et nos laboratoires; ce n'est qu'ainsi que nous pouvons incorporer aux produits et aux procédés des entreprises manufacturières les avancées les plus récentes et les plus performantes. À ce niveau, Développement Économique Canada pour les régions du Québec est pour nous un allié indispensable. »

Lorraine Blais, directrice générale de Novika

Faits en bref

L'annonce d'aujourd'hui est faite au nom de l'honorable Mélanie Joly , ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable des six agences de développement régional, dont DEC.





, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable des six agences de développement régional, dont DEC. Les fonds ont été consentis par DEC en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation (CERI) qui s'adresse aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, et du Programme de développement économique du Québec (PDEQ) qui vise à aider les collectivités à saisir des occasions de développement et de diversification économique porteuses pour l'avenir.





DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Fort de ses 12 bureaux d'affaires, DEC est présent pour accompagner les entreprises, les organismes d'appui et les régions du Québec vers l'économie de demain.

