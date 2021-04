MONTRÉAL, le 7 avril 2021 /CNW Telbec/ - Solmax, chef de file mondial dans la production de géomembranes en polyéthylène de qualité supérieure à usage industriel et environnementale, annonce aujourd'hui la conclusion d'une entente avec Koninklijke TenCate (Pays-Bas) pour l'acquisition de TenCate Geosynthetics, un fournisseur mondial de produits géosynthétiques et de textiles industriels. La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) et le Fonds de solidarité FTQ, les partenaires financiers de long terme de Solmax, participent également à la transaction.

« On parle ici de l'association de deux leaders dans leurs segments respectifs, mondialement reconnus pour la qualité de leurs produits et services, qui vont pour la première fois réunir l'ensemble des produits géosynthétiques sous une même adresse. Cette transaction permettra d'accroître l'utilisation de leurs produits dans tous les ouvrages de génie civil et d'infrastructure routière, hydraulique et environnementale », a dit Jean-Louis Vangeluwe, président de Solmax. « La taille, la capacité d'innover, le rayonnement géographique et les moyens de la nouvelle organisation vont permettre d'imposer les géosynthétiques comme des produits incontournables du secteur de la construction. C'est définitivement un changement majeur dans l'histoire des fabricants de géosynthétiques qui développent des produits d'ingénieries encore mal connus et pourtant essentiels à la protection de l'environnement et au développement des infrastructures. »

« Je suis très heureux de positionner notre société aux côtés de Solmax. Nous sommes tous deux parmi les chefs de file de nos marchés, et nous nous unissons maintenant pour créer un leader mondial plus solide de l'industrie des géosynthétiques. Solmax et TenCate Geosynthetics partagent une vision à long terme du développement durable, et je suis enthousiaste à l'idée de diriger mon équipe avec confiance dans ce nouvel environnement où nous pourrons ajouter encore plus de valeur ensemble », a ajouté Wally Moore, président et chef de la direction de TenCate Geosynthetics.

« La CDPQ est fière d'appuyer une fois de plus Solmax dans une acquisition transformationnelle qui rehaussera sa position de leader mondial de son industrie. Depuis notre investissement initial, Solmax a connu une expansion fulgurante grâce à une combinaison de croissance organique et d'acquisitions qui lui ont permis de décupler de taille en moins de quatre ans. Je tiens à souligner l'excellent travail de l'équipe de direction pour sa vision et sa capacité d'intégration exemplaire ainsi que du conseil d'administration pour le soutien tout au long de ce plan de croissance », affirme Kim Thomassin, première vice-présidente et cheffe des Placements au Québec et de l'Investissement durable à la CDPQ.

« Le Fonds de solidarité FTQ est l'allié de Solmax depuis maintenant 25 ans. Nous sommes fiers d'investir à nouveau dans l'entreprise afin qu'elle puisse poursuivre sa croissance internationale et renforcer sa position de chef de file mondial de l'industrie des géomembranes. Grâce à la vision de son fondateur, Jacques Côté, au leadership de son PDG Jean-Louis Vangeluwe, et à l'expertise de ses équipes, Solmax démontre qu'il est possible de protéger l'environnement tout en appuyant des emplois de qualité. À la suite de l'acquisition de TenCate, Solmax offrira davantage de produits innovants qui protègent le sol, l'eau et l'air des toxines et des polluants », déclare Janie Béïque, présidente et cheffe de la direction du Fonds de solidarité FTQ.

« Je suis ravi de voir la famille s'agrandir une fois de plus. L'ajout de TenCate Geosynthetics à Solmax aura un impact positif global dans le secteur des géosynthétiques. Ensemble, avec nos produits, nos services et nos ressources disponibles, nous pourrons avoir une incidence notable sur la qualité de vie des gens et celle de notre société en général. J'en profite également pour souligner l'appui de la CDPQ et du Fonds de solidarité FTQ dans cette transaction, deux partenaires de long terme toujours prêts à supporter des projets transformationnels d'entreprise », a conclu Jacques Côté, fondateur et président exécutif du conseil d'administration de Solmax.

Les modalités financières de la transaction n'ont pas été divulguées. La transaction doit être conclue au deuxième trimestre de 2021 et est assujettie aux approbations habituelles des organismes de réglementation. L'entente est également assujettie à la conclusion par TenCate Geosynthetics des procédures de participation des employés applicables, dont la consultation auprès de son comité d'entreprise aux Pays-Bas.

Dans le cadre de cette transaction, Barclays a agi à titre de conseiller financier exclusif et Jones Day a agi à titre de conseiller juridique de Solmax. Barclays et Valeurs mobilières TD ont agi à titre de souscripteurs, co-chefs de file et co-meneurs de livres pour les facilités de crédit de Solmax. William Blair International Limited a agi à titre de conseiller financier exclusif et Clifford Chance LLP a agi à titre de conseiller juridique de TenCate.

À PROPOS DE SOLMAX

Groupe Solmax est un chef de file mondial dans la fabrication de géomembranes, de géocomposites et de membranes bentonitiques (GCL) et offre des solutions de confinement dont la norme de qualité est élevée. Ses produits sont vendus dans plus de 60 pays. Ils sont utilisés par les grandes entreprises industrielles des secteurs de l'exploitation minière, de l'énergie, de la gestion des déchets, de l'eau et du génie civil. Les produits de Solmax sont utilisés dans la protection des sols contre la contamination, dans des applications aussi critiques que les décharges des villes les plus peuplées de la planète et les résidus ou les tas de produits pour lixiviation découlant des activités minières menées dans des écosystèmes fragiles.

À PROPOS DE TENCATE GEOSYNTHETICS

TenCate Geosynthetics est un chef de file mondial de l'élaboration de solutions et de systèmes d'infrastructures à usages environnementaux, comme en transport, sur des chantiers, dans la gestion des eaux et des ressources naturelles, et industriels, notamment dans les secteurs récréatifs, de l'agriculture et de l'horticulture. L'offre de valeur de la société comprend une variété de produits, dont des textiles synthétiques non-tissés, des textiles tissés et des tubes géotextiles, ainsi que la connaissance et l'expérience nécessaires pour en appuyer les usages. TenCate Geosynthetics compte 9 sites de production dans le monde, offrant des produits à un vaste réseau de clients répartis dans plus de 100 pays.

À PROPOS DE LA CAISSE DE DÉPÔT ET PLACEMENT DU QUÉBEC

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) investit de façon constructive pour générer des rendements durables à long terme. Comme groupe mondial d'investissement qui gère des fonds provenant de régimes de retraite et d'assurances publics, nous appuyons nos partenaires pour bâtir des entreprises qui stimulent la performance et le progrès. Nous sommes actifs dans les grands marchés financiers, en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé. Au 31 décembre 2020, l'actif net de la CDPQ s'élevait à 365,5 G$ CA. Pour en savoir plus sur la CDPQ, visitez le site cdpq.com, suivez-nous sur Twitter ou consultez nos pages Facebook ou LinkedIn.

À PROPOS DU FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ

Le Fonds de solidarité FTQ s'investit pour une meilleure société grâce à l'épargne de ses plus de 700 000 actionnaires. Au moyen de ses investissements en capital de développement et capital de risque, le Fonds cherche notamment à contribuer à la transition vers une économie plus verte, un monde du travail centré sur l'humain, et une société en meilleure santé. Avec un actif net de 15,6 milliards de dollars au 30 novembre 2020, le Fonds appuyait plus de 3 300 entreprises partenaires et plus de 220 000 emplois. Pour en savoir plus, visitez le fondsftq.com.

