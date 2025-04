La CDPQ et Ares rejoignent le leader en courtage indépendant

QUÉBEC, le 3 avril 2025 /CNW/ - Synex Performance d'affaires (Synex), un joueur en pleine croissance dans le secteur du courtage d'assurance au Canada, annonce l'arrivée de deux investisseurs institutionnels de renom, la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) et les Fonds d'investissement en crédit d'Ares Management (Ares), à titre d'actionnaires minoritaires, pour soutenir l'entreprise dans sa stratégie d'expansion.

En moins de cinq ans, Synex est devenu l'un des plus importants groupes de courtiers d'assurance au Canada, comptant plus d'une vingtaine de cabinets et plus de 700 employés, générant maintenant un volume annuel de primes de plus de 1 G$. Grâce à son modèle unique, Synex a su développer rapidement une notoriété solide et établir des relations fortes sur le marché de l'assurance, tant avec les assureurs qu'avec les cabinets de courtage.

L'investissement de la CDPQ et d'Ares au sein du capital positionne Synex pour accélérer encore davantage sa croissance par le biais d'acquisitions, de renforcer son empreinte déjà bien établie à l'échelle canadienne et de percer de nouveaux marchés. L'entreprise vise ainsi à doubler sa taille au cours des prochaines années.

« Plus que jamais, Synex s'établit comme un joueur de premier plan dans le courtage d'assurance au Canada. L'appui de la CDPQ et d'Ares envoie un signal fort : notre modèle et notre vision fonctionnent et contribue à redéfinir l'avenir du courtage indépendant. Nous abordons cette nouvelle étape avec beaucoup d'enthousiasme. »

-- Yan Charbonneau, président et chef de la vision, Synex

« Avec cette transaction, la CDPQ accompagne Synex dans son plan de croissance ambitieux, avec un appui à la fois en équité et en dette. Nous sommes fiers d'être désormais aux côtés de ce joueur québécois dans sa démarche d'expansion par acquisition au Canada, avec Ares, un partenaire de longue date de la CDPQ. »

-- Kim Thomassin, première vice-présidente et cheffe, Québec, CDPQ

« Nous sommes enthousiastes à l'idée de soutenir Synex dans la poursuite de la mise en œuvre de sa stratégie de croissance. Notre relation avec Synex illustre la capacité d'Ares à conjuguer notre connaissance approfondie du secteur de l'assurance avec notre aptitude à offrir des solutions de financement flexibles et à grande échelle. »

-- Scott Rosen, associé chez Ares

Une présence locale, une force nationale

Grâce à la force du groupe, Synex est en mesure d'offrir des produits d'assurance diversifiés et compétitifs provenant d'un large éventail d'assureurs. Le client est ainsi au cœur des priorités. Il bénéficie de conseils objectifs, d'un vaste choix de produits, d'expertises et d'une offre encore plus concurrentielle. En combinant ainsi la diversité de l'offre avec un pouvoir de négociation renforcé par le volume, Synex offre un rare équilibre entre l'agilité des cabinets locaux et les avantages d'un grand regroupement.

Présente d'un bout à l'autre du Canada, dans une vingtaine de cabinets spécialisés en assurance de dommages et en assurances collectives, Synex génère un nombre annuel de primes qui est considérable, dont la moitié provient du Québec.

Avec ce nouveau levier, Synex entend poursuivre son expansion, consolider sa position de leader et multiplier les occasions pour ses cabinets, ses employés et ses clients.

À propos de Synex Performance d'affaires

Synex Performance d'affaires est un consolidateur canadien fondé à Québec en 2020, répartis sous les marques Synex Assurance et Synex Solutions collectives. Majoritairement détenu et dirigé par des intérêts québécois, Synex regroupe aujourd'hui plus de 20 cabinets de courtage spécialisés en assurance de dommages pour entreprises et particuliers, en assurance collective et en services financiers. Sa mission est de préserver l'indépendance du courtage au Canada et de redonner aux entrepreneurs un contrôle accru sur leur avenir en offrant des expertises de pointe et des services adaptés aux cabinets partenaires. Synex est également membre de la Canadian Broker Network et du réseau américain Intersure. synexcorp.com

À propos de la CDPQ

La CDPQ investit de façon constructive pour générer des rendements durables à long terme. Comme groupe mondial d'investissement qui gère des fonds provenant de régimes de retraite et d'assurances publics, nous appuyons nos partenaires pour bâtir des entreprises qui stimulent la performance et le progrès. Nous sommes actifs dans les grands marchés financiers, en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé. Au 31 décembre 2024, l'actif net de la CDPQ s'élevait à 473 G$ CA. Pour en savoir plus sur la CDPQ, visitez le site cdpq.com, consultez nos pages LinkedIn ou Instagram, ou suivez-nous sur X.

À propos d'Ares Management

Ares Management Corporation (NYSE: ARES) est un chef de file mondial de la gestion d'investissements alternatifs, offrant à ses clients des solutions d'investissement primaires et secondaires complémentaires dans les catégories d'actifs que sont le crédit, l'immobilier, le capital-investissement et les infrastructures. Nous visons à offrir un capital flexible pour soutenir les entreprises, créer de la valeur pour nos parties prenantes et contribuer au dynamisme de nos communautés. En misant sur la collaboration entre nos groupes d'investissement, nous travaillons à générer des rendements attrayants et constants à travers les cycles de marché.

Au 31 décembre 2024, en incluant l'acquisition de GCP International finalisée le 1er mars 2025, la plateforme mondiale d'Ares Management Corporation gérait plus de 525 milliards de dollars américains d'actifs, avec des activités en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient. Pour en savoir plus, visitez le site : www.aresmgmt.com.

SOURCE Synex performance d'affaires

Pour toute information ou demande d'entrevue : Pour Synex : Béatrice Vincent, TACT, 1 (581) 246-2147, [email protected]; Pour la CDPQ : Jean-Benoît Houde, CDPQ, 1 (514) 847-5493, [email protected]