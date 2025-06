MONTREAL, 3 juin 2025 /CNW/ -- Solmax est fière d'annoncer le lancement de sa plateforme Performance Materials (Matériaux de Performance) nouvelle étape importante dans l'intégration d'un savoir-faire reconnu de TenCate Geosynthetics et Propex, qui opèrent maintenant en tant que division de Solmax.

TOPTEX protective covers safeguarding hay bales in a field against weather damage, spoilage, and UV exposure.

Pendant des décennies, TenCate Geosynthetics et Propex ont bâti une réputation solide dans le domaine des textiles industriels, parallèlement à leurs activités de géosynthétiques, en offrant des solutions innovantes, durables et fiables pour les secteurs de l'agriculture, de l'horticulture, des loisirs et des marchés spécialisés. Cet engagement reste inchangé.

Comme Performance Materials, l'entreprise continue à proposer les mêmes produits éprouvés, la même expertise technique et la même philosophie axée sur le client ‒ désormais enrichie d'une portée mondiale élargie, davantage de ressources et encore plus d'opportunités grâce à Solmax.

La gamme de Performance Materials propose des solutions de hautes performances qui soutiennent les secteurs de l'agriculture, de l'horticulture, des loisirs et des marchés spécialisés. L'entreprise apporte des connaissances techniques approfondies, des innovations pratiques et une approche concrète pour résoudre les défis du monde réel ‒ en aidant les clients à travailler plus intelligemment, à protéger les ressources essentielles et à croître dans un monde en constante évolution.

Performance Materials s'appuie sur un fier héritage en offrant des solutions pratiques et fiables », a déclaré Bob Gilligan, Président et Chef de la direction de Solmax. « Nous investissons dans l'avenir des textiles techniques, renforçant ainsi notre offre pour les secteurs de l'agriculture, de l'horticulture des loisirs et des marchés spécialisés, tout en restant fidèles aux valeurs qui nous ont permis de gagner la confiance de nos clients. »

Soutenue par la puissance mondiale de Solmax, Performance Materials est prête à faire progresser cet héritage ‒ avec la même fiabilité, la même innovation et le même partenariat sur lesquels vous avez toujours pu compter.

Consultez le site web pour en savoir plus sur les produits et solutions de Performance Materials.

A propos de Performance Materials

Performance Materials, une division de Solmax, fournit des textiles industriels de haute performance pour l'agriculture, les loisirs et les marchés de niche. Forts de décennies d'expertise, nous concevons des solutions durables et éprouvées, destinées à réduire les déchets, à protéger les ressources et à renforcer l'efficacité opérationnelle. Nos matériaux servent une large gamme d'applications : de la protection des cultures et du confinement à la filtration, l'ombrage et le transport, en s'adaptant à l'évolution des besoins des clients et des exigences environnementales.

Grâce à notre savoir-faire technique et de nos partenariats, nous ne nous contentons pas de fournir des produits. Nous résolvons les problèmes. Les Performance Materials s'engagent à construire des solutions plus sûres, plus résistantes et plus durables.

