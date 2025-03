QUÉBEC, le 19 mars 2025 /CNW/ - Norda Stelo est fière d'officialiser l'entrée au capital de la CDPQ, après deux ans en tant que prêteur. Ce partenariat stratégique s'inscrit dans une vision commune d'innovation, de durabilité et de rayonnement mondial, et marque une étape déterminante pour Norda Stelo, chef de file québécois en ingénierie d'impact.

Norda Stelo annonce ainsi la clôture d'un financement en équité de 28,1 M$ provenant de la CDPQ, tout en demeurant majoritairement détenue par ses actionnaires-employés. Ce partenariat permettra à l'entreprise d'accélérer son développement dans des secteurs clés comme les infrastructures, les ressources naturelles et les industries stratégiques, tout en consolidant son rôle de chef de file dans la transition vers une économie plus verte. Animée par l'ambition de devenir le leader mondial en durabilité des actifs, Norda Stelo pourra, grâce à cet appui financier, intensifier sa capacité d'innovation, poursuivre son plan d'acquisitions et amplifier son impact positif auprès de ses clients et des communautés où elle opère, tant au Canada qu'à l'international.

« Nous sommes honorés de compter sur le soutien de la CDPQ, un partenaire de choix qui partage notre vision d'innovation et de durabilité. Chez Norda Stelo, nous croyons fermement que la force d'une entreprise repose sur sa capacité à créer un impact positif et durable, tant pour les personnes que pour les collectivités. Ce partenariat constitue une reconnaissance tangible de l'expertise de Norda Stelo et de la pertinence de sa mission. Ensemble, nous continuerons de bâtir des solutions concrètes pour répondre aux grands défis de notre époque non pas en devenant les meilleurs au monde, mais bien les meilleurs pour le monde. » a déclaré Alex Brisson, président et chef de la direction de Norda Stelo.

« Ce partenariat avec Norda Stelo reflète notre ambition d'appuyer la croissance d'entreprises qui placent la durabilité et l'innovation au cœur de leur modèle d'affaires. Après deux années à titre de prêteur, période durant laquelle nous avons facilité de nouvelles acquisitions locales et nationales, nous renforçons notre engagement comme actionnaire afin d'investir dans des projets qui auront un effet bénéfique sur notre économie et notre environnement, a déclaré Kim Thomassin, première vice-présidente et cheffe, Québec, à la CDPQ.

Cet investissement marque un tournant historique pour Norda Stelo, représentant la première ouverture de son capital en 60 ans. Ce choix réfléchi repose sur une vision partagée : continuer d'accéder à des marchés plus vastes et soutenir le rayonnement du savoir-faire québécois. La collaboration avec la CDPQ, débutée en 2023, a permis de mener à bien les intégrations de CWA Engineers et InnovExplo. Le partenariat annoncé aujourd'hui repose ainsi sur des synergies éprouvées et une confiance mutuelle.

AEC Advisors, par l'intermédiaire de son courtier affilié AEC Transaction Services LLC, a agi en tant que conseiller financier de Norda Stelo pour la transaction.

À PROPOS DE NORDA STELO

Fondée en 1963 et basée au Québec, Canada, Norda Stelo est une société d'ingénierie indépendante réputée. Depuis six décennies, elle se distingue par sa grande expertise dans l'exécution de projets intégrés dans un large éventail de secteurs. Ceux-ci comprennent les infrastructures de transport tels que les routes, les ports et le ferroviaire, ainsi que diverses industries telles que les mines et les métaux, l'énergie et l'industrie manufacturière. L'héritage durable de l'entreprise est marqué par son engagement en faveur de l'innovation, de la qualité et de la réalisation de projets complexes. L'entreprise soutient ses clients à chaque étape de leurs projets, en mettant l'accent sur son engagement en matière de qualité, d'innovation et de création de valeur.

Norda Stelo est présente au Canada, aux États-Unis ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie et compte des réalisations dans plus de 50 pays. Première firme d'ingénierie au Canada certifiée B Corp, elle témoigne de son engagement en faveur du bien commun et de la durabilité dans tous ses projets. Pour plus d'informations sur Norda Stelo et ses services, visitez le site www.norda.com

À PROPOS DU GROUPE INNOVATIONS ET SOLUTIONS DE NORDA STELO

Le groupe Innovations et Solutions de Norda Stelo développe et fournit des solutions et des services innovants aux clients des infrastructures de transport routier, portuaire et ferroviaire, ainsi qu'à divers secteurs, notamment les mines et les métaux, l'énergie, la fabrication et la transformation. Ces solutions comprennent la gestion d'actifs, les initiatives ESG, la décarbonisation et la plateforme technologique de gestion d'actifs STELAR. Pour plus d'informations sur la plateforme Stelar, visitez le site www.stelar.ai.

À PROPOS DE LA CDPQ

La CDPQ investit de façon constructive pour générer des rendements durables à long terme. Comme groupe mondial d'investissement qui gère des fonds provenant de régimes de retraite et d'assurances publics, nous appuyons nos partenaires pour bâtir des entreprises qui stimulent la performance et le progrès. Nous sommes actifs dans les grands marchés financiers, en placement privé, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé. Au 31 décembre 2024, l'actif net de la CDPQ s'élevait à 473 G$ CA. Pour en savoir plus sur la CDPQ, visitez le site cdpq.com, consultez nos pages LinkedIn ou Instagram, ou suivez-nous sur X.

CDPQ est une marque de commerce déposée par la Caisse de dépôt et placement du Québec et utilisée sous licence par ses filiales.

