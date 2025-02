La CDPQ accueille favorablement le renouvellement du conseil d'administration de CAE

MONTRÉAL, le 13 févr. 2025 /CNW/ - La CDPQ accueille favorablement l'annonce faite par le conseil d'administration de CAE avec la nomination de quatre nouveaux membres, dont celle de Calin Rovinescu, leader chevronné de l'industrie aérospatiale, en tant que président. Ces changements témoignent de l'engagement de CAE à renouveler sa gouvernance, notamment en tenant compte des avis de certains actionnaires, dont celui de la CDPQ qui est son plus important investisseur institutionnel avec une détention de 9,7 % des actions de la société.

« Notre position prépondérante comme actionnaire nous a incité à jouer un rôle proactif et constructif dans le cadre de ce processus de renouvellement en mettant à profit notre réseau et notre influence. Cette mobilisation et ce résultat illustrent parfaitement notre double mandat : alors que nous cherchons à réaliser des rendements optimaux, nous n'hésitons pas à nous impliquer lorsque nécessaire pour soutenir des champions de l'économie québécoise, comme CAE », a déclaré Kim Thomassin, première vice-présidente et cheffe, Québec à la CDPQ. « CAE et son conseil d'administration pourront compter sur un président de conseil réputé et expérimenté dont la carrière a été jalonnée d'importantes réalisations tant en affaires que dans l'industrie aérospatiale, et ce aussi bien au Québec, au Canada qu'à l'international. »

La CDPQ se réjouit aussi des trois autres nominations annoncées, incluant celles de Louis Têtu, qu'elle a désigné à titre d'administrateur, Katherine A. Lehman et Peter Lee, qui se joignent au groupe d'administrateurs d'expérience déjà en place pour faire avancer l'entreprise. Plus particulièrement, la CDPQ souligne la mobilisation de personnes influentes au sein de la communauté d'affaires du Québec pour jouer un rôle actif dans la gouvernance de ce leader mondial de l'industrie aérospatiale.

Ces changements entreront en vigueur le 14 février 2025.

À PROPOS DE LA CDPQ

La CDPQ investit de façon constructive pour générer des rendements durables à long terme. Comme groupe mondial d'investissement qui gère des fonds provenant de régimes de retraite et d'assurances publics, nous appuyons nos partenaires pour bâtir des entreprises qui stimulent la performance et le progrès. Nous sommes actifs dans les grands marchés financiers, en placement privé, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé. Au 30 juin 2024, l'actif net de la CDPQ s'élevait à 452 G$ CA. Pour en savoir plus sur la CDPQ, visitez le site cdpq.com, consultez nos pages LinkedIn ou Instagram, ou suivez-nous sur X.

CDPQ est une marque de commerce déposée par la Caisse de dépôt et placement du Québec et utilisée sous licence par ses filiales.

