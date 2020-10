Développement économique Canada pour les régions du Québec accorde 650 000 dollars à l'entreprise de Bromont pour l'acquisition de matériel à la fine pointe de la technologie.

BROMONT, QC, le 23 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Fondée en 2010, Solaxis Ingéniosité Manufacturière inc. se spécialise dans la fabrication additive (impression 3D) de pièces thermoplastiques d'ingénierie avancée. Ses principaux clients, situés au Canada et aux États-Unis, œuvrent dans les secteurs du transport terrestre, de l'aéronautique, de la défense et de la sécurité. Depuis peu, l'entreprise fabrique aussi des pièces médicales en lien avec la présente crise sanitaire.

Solaxis s'est vu accorder une contribution remboursable de 650 000 dollars par DEC, tel qu'annoncé aujourd'hui par Élisabeth Brière, secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec) et Lyne Bessette, députée de Brome--Missisquoi. Grâce à ce financement, Solaxis pourra accroître sa capacité de production par l'acquisition d'équipement et de matériel informatique à la fine pointe de la technologie.

En misant sur la numérisation et l'automatisation de ses procédés, qui passent notamment par l'impression 3D, Solaxis se positionne comme un joueur clé dans son domaine. L'entreprise vise à combler le vide qui existe dans l'industrie entre le prototypage de très bas volume et les procédés de formage avec outillage de grandes séries à haut volume. L'acquisition de technologies d'impression 3D ouvertes et innovantes lui permettra d'augmenter jusqu'à 25 fois sa cadence de production mensuelle.

Les procédés avancés et les technologies de fabrication additive de pointe, tels que l'impression 3D, sont de plus en plus adoptés par les industries. L'utilisation de ces technologies contribue à l'implantation d'une fabrication centrée sur l'utilisateur. La crise de la COVID-19 a d'ailleurs encouragé bon nombre d'entreprises manufacturières à adopter ces procédés dans leurs activités de fabrication, contribuant à améliorer leur efficacité de production et ainsi mieux répondre aux besoins des marchés.

Véritable moteur économique, l'innovation est la clé du succès puisqu'elle génère la croissance dont profitent les entreprises et les collectivités. Le gouvernement du Canada tient à appuyer les entreprises innovantes afin qu'elles puissent compter sur des ressources adéquates pour créer de nouveaux produits et les commercialiser, et ainsi contribuer à la création de bons emplois dans les régions du Québec.

Citations

« En soutenant Solaxis, le gouvernement du Canada permet à l'entreprise de se doter de l'équipement nécessaire au développement de technologies et de procédés novateurs. Les entreprises comme Solaxis, qui misent sur l'innovation, contribuent à améliorer et à relancer l'économie canadienne en cette période marquée par la rupture et le changement. »

Élisabeth Brière, secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec)

« Solaxis fait partie des entreprises qui misent sur l'implantation de technologies avant-gardistes pour créer davantage de richesse et maintenir des emplois de qualité à Bromont. C'est grâce au succès d'entreprises audacieuses et innovantes comme celle-ci que nous pouvons assurer la prospérité économique de la région et de tout le Québec. »

Lyne Bessette, députée de Brome--Missisquoi

« En ces temps de crise sans précédent, nous sommes là pour appuyer les PME canadiennes et les travailleurs à s'adapter au contexte changeant. Développement économique Canada pour les régions du Québec soutient les entreprises qui misent sur l'innovation, moteurs de la relance économique. En appuyant Solaxis, notre objectif est de collaborer avec une entreprise qui crée de bons emplois en région et qui contribue à la compétitivité de notre économie canadienne. »

L'honorable Mélanie Joly, députée d'Ahuntsic-Cartierville, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de DEC

Faits en bref

L'honorable Mélanie Joly est ministre responsable des six agences de développement régional (ADR), dont DEC.

est ministre responsable des six agences de développement régional (ADR), dont DEC. Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions. DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

Liens connexes

Restez branchés

Suivez DEC sur les médias sociaux

Consultez les nouvelles de DEC

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Renseignements: Renseignements : Relations avec les médias, Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected] ; Catherine Mounier-Desrochers, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Développement économique et des Langues officielles, [email protected]