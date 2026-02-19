Ouverture de l'ÉCONOMUSÉE® d'Hydromel Charlevoix - Québec appuie le développement d'une offre touristique enrichie

BAIE-SAINT-PAUL, QC, le 19 févr. 2026 /CNW/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Amélie Dionne, et la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Mme Kariane Bourassa, saluent l'ouverture de l'ÉCONOMUSÉE® d'Hydromel Charlevoix, une initiative qui contribuera à enrichir l'offre touristique de la région et à dynamiser l'économie locale.

Mme Bourassa a d'ailleurs participé aujourd'hui à l'inauguration des nouvelles installations de l'entreprise, rendue possible notamment grâce à un soutien financier de 528 100 $ du gouvernement du Québec dans le cadre du Programme d'aide à la relance de l'industrie touristique.

Plus précisément, le projet a consisté :

à agrandir le bâtiment principal;

à aménager les espaces économuséaux, incluant un parcours d'interprétation intérieur et extérieur, une zone d'accueil pour les groupes, des aires de dégustation et un espace privilégié pour les visites VIP;

à acquérir de l'équipement multimédia et numérique.

Par ailleurs, Hydromel Charlevoix s'est joint à la Société du réseau ÉCONOMUSÉE® (SRE) et, par le fait même, au réseau Artisans à l'œuvre. L'entreprise souhaite ainsi mettre à l'avant-plan son savoir-faire dans la production de vins et de spiritueux de miel, le créneau qui la distingue, tout en attirant davantage de visiteurs.

« La richesse du patrimoine culturel immatériel et du savoir-faire des artisans québécois contribue grandement à l'attractivité de notre destination. Avec ce projet, Hydromel Charlevoix met en lumière une partie de ce riche héritage en proposant à nos visiteurs une expérience unique. C'est avec des initiatives comme celle-ci qu'on bâtit une offre touristique toujours plus attrayante et bénéfique pour nos communautés locales grâce aux retombées socioéconomiques générées. »

Amélie Dionne, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Nous avons dans notre région des gens d'affaires qui ont à cœur de mettre nos produits locaux ainsi que les Charlevoisiens et Charlevoisiennes en valeur, ce qui contribue à faire de nous une destination unique. Je salue Hydromel Charlevoix, qui, en plus de favoriser la rétention des visiteurs, participe de manière exemplaire au développement responsable et durable du tourisme chez nous. »

Kariane Bourassa, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré

« C'est avec fierté qu'Hydromel Charlevoix dévoile ce nouveau concept, qui permettra de proposer une activité éducative et immersive à l'année dans notre belle région. Nous sommes très reconnaissants de l'aide et de la participation du ministère du Tourisme et de la SRE, des appuis grâce auxquels nous avons pu réaliser ce merveilleux projet. »

Alexandre Côté et Anthony Dufour, copropriétaires d'Hydromel Charlevoix

« Hydromel Charlevoix devient aujourd'hui le septième ÉCONOMUSÉE® de la région, un ajout significatif, qui témoigne à la fois de la richesse artisanale de Charlevoix et de la vitalité de son développement en tourisme gourmand. Porté par deux artisans passionnés, ce nouvel ÉCONOMUSÉE® met en valeur un savoir-faire authentique et contemporain, profondément enraciné dans le territoire, tout en créant un lieu de découverte et d'attractivité pour les visiteurs. À travers leur travail, c'est toute la mission de la SRE qui s'incarne : préserver, transmettre et faire rayonner les savoir-faire qui façonnent l'identité vivante de nos régions. »

Carl-Éric Guertin, directeur général de la SRE

Faits saillants :

L'entreprise apicole artisanale Hydromel Charlevoix conjugue deux savoir-faire : l'apiculture durable, avec élevage de reines résistantes, et l'hydromellerie. Avec 200 ruches réparties dans la région touristique de Charlevoix, elle récolte des miels qu'elle transforme en vins et spiritueux selon des méthodes ancestrales de fermentation, en plus de proposer des produits dérivés.

Organisme international à but non lucratif avec son siège social à Québec, la SRE est la promotrice de l'expérience Artisans à l'œuvre et est reconnue à l'échelle internationale pour ses concepts ÉCONOMUSÉE ® , ESPACE PATRIMOINE et ESPACE CULINAIRE. Elle fédère un réseau d'artisans engagés pour mettre en lumière des savoir-faire transmis de génération en génération, tout en guidant les entreprises de ces derniers vers un modèle d'affaires distinctif et porteur de sens. La SRE érige le patrimoine culturel immatériel en moteur de vitalité économique et de développement durable pour les régions. Par sa mission et par la nature de ses entreprises membres, elle contribue avec fierté au tourisme responsable et durable.

, ESPACE PATRIMOINE et ESPACE CULINAIRE. Elle fédère un réseau d'artisans engagés pour mettre en lumière des savoir-faire transmis de génération en génération, tout en guidant les entreprises de ces derniers vers un modèle d'affaires distinctif et porteur de sens. La SRE érige le patrimoine culturel immatériel en moteur de vitalité économique et de développement durable pour les régions. Par sa mission et par la nature de ses entreprises membres, elle contribue avec fierté au tourisme responsable et durable. Le tourisme participe activement au dynamisme économique dans Charlevoix. En 2024, on y comptait plus de 190 entreprises représentant près de 2 100 emplois. Selon les données les plus récentes, la contribution des secteurs associés au tourisme s'élève à 122 millions de dollars dans la région.

