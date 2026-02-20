Le Québec convaincant à l'UNESCO dans son plaidoyer en faveur d'un protocole additionnel à la Convention de 2005

QUÉBEC, le 20 févr. 2026 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, dresse un bilan positif de sa récente mission à Paris, qui s'est déroulée du 13 au 19 février 2026. Cette offensive diplomatique est le point d'orgue d'un travail constant mené au cours des trois dernières années au niveau international afin de poursuivre les actions du gouvernement du Québec pour la promotion de la découvrabilité des contenus culturels.

Lors de cette quatrième mission à l'UNESCO, le ministre a pris la parole à l'occasion de la 19e session du Comité intergouvernemental pour la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles (Convention de 2005). Il a livré un message fort sur l'absolue nécessité de renforcer l'action normative de la Convention de 2005 dans l'environnement numérique, par un protocole additionnel à la Convention. Il a rappelé l'importance de cet instrument international juridique contraignant pour réaffirmer la souveraineté culturelle et pour assurer la survie de la diversité culturelle à l'ère du numérique, tout en invitant les Parties à une action politique déterminée. Le Québec se réjouit donc que le Comité intergouvernemental pour la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles de la Convention de 2005 ait aujourd'hui décidé de recommander aux États parties à la Convention de se positionner en faveur d'un protocole additionnel à la Convention de 2005. Cette position, défendue par le Québec depuis maintenant deux ans, a fait consensus auprès des vingt-quatre pays membres du Comité, dont le Canada. Pour parvenir à ce consensus, le ministre s'est entretenu avec de nombreux ambassadeurs et délégués permanents auprès de l'UNESCO quant à la nécessité d'un protocole additionnel permettant aux États d'affirmer leur souveraineté culturelle dans l'univers numérique. Cette prise de position importante est à la fois un gain diplomatique pour le Québec, mais aussi une avancée importante pour toute les langues et les cultures sous-représentées dans l'univers numérique et qui veulent s'adapter aux bouleversements technologiques actuels. C'est au printemps 2027 que la Conférence des Parties à la Convention de 2005 statuera formellement sur la recommandation du Comité concernant ce protocole.

Lors de cette mission, le ministre a aussi pu s'entretenir avec l'ancien commissaire européen, M. Thierry Breton. Cette rencontre a permis au ministre de discuter des efforts européens pour la défense de la diversité culturelle et de la souveraineté numérique. Il a également rencontré le président de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale française, M. Alexandre Portier. Finalement, le ministre a aussi assisté à la 41e cérémonie des Victoires de la Musique pour célébrer le travail de l'auteure-compositrice-interprète québécoise Charlotte Cardin, nommée dans trois catégories et gagnante dans la catégorie artiste féminine de l'année.

Citation

« Le Québec agit pour préserver sa souveraineté culturelle, particulièrement dans l'environnement numérique. C'est important de se doter d'un bouclier international, d'un instrument multilatéral solide, afin que nos lois, tout comme celles adoptées dans d'autres parlements, puissent constituer une force de frappe face aux acteurs du numérique. C'est justement ce qu'offrirait un protocole additionnel à la Convention de 2005. Voilà pourquoi j'en ai toujours défendu la pertinence dans le cadre de mes missions à l'UNESCO. Grâce au travail du Québec et de ses alliés, nous sommes parvenus à une recommandation positive de la part du Comité. Nous ne sommes plus dans les énoncés de principes. Nous avons pris une décision politique qui était fort attendue. C'est une victoire pour nous au Québec, mais aussi pour toutes les langues et toutes les cultures qui veulent survivre au XXIe siècle

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais

Faits saillants

Le Comité intergouvernemental pour la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles de la Convention de 2005 est le second organe directeur. Il est chargé des suivis des décisions de la Conférence des Parties.

La découvrabilité d'un contenu se réfère à sa disponibilité en ligne et à sa capacité à être repéré parmi un vaste ensemble d'autres contenus, notamment par une personne qui n'en faisait pas précisément la recherche.

Selon l'UNESCO, la diversité des expressions culturelles est la pierre angulaire de notre patrimoine commun et de notre avenir. Le terme englobe la mosaïque de traits distinctifs, de traditions et d'identités qui émergent des différentes cultures à l'échelle mondiale.

En décembre 2025, le gouvernement du Québec s'est doté d'un levier important pour protéger durablement sa spécificité linguistique et culturelle grâce à la Loi affirmant la souveraineté culturelle du Québec et édictant la Loi sur la découvrabilité des contenus culturels francophones dans l'environnement numérique . Cette nouvelle loi permettra notamment de renforcer la présence et la visibilité de la culture francophone dans l'univers numérique.

. Cette nouvelle loi permettra notamment de renforcer la présence et la visibilité de la culture francophone dans l'univers numérique. Au printemps 2025, le gouvernement du Québec a coorganisé avec l'Organisation internationale de la Francophonie, la 5 e Conférence des ministres de la Culture de la Francophonie. Cet événement international s'est conclu par l'adoption de la Déclaration de Québec dont l'engagement phare est de « porter une position concertée dans les enceintes internationales dont les travaux peuvent concourir au renforcement de la diversité culturelle et linguistique dans l'environnement numérique, notamment l'UNESCO, afin d'y favoriser des avancées concrètes et cohérentes avec les priorités francophones ».

Conférence des ministres de la Culture de la Francophonie. Cet événement international s'est conclu par l'adoption de la Déclaration de Québec dont l'engagement phare est de « porter une position concertée dans les enceintes internationales dont les travaux peuvent concourir au renforcement de la diversité culturelle et linguistique dans l'environnement numérique, notamment l'UNESCO, afin d'y favoriser des avancées concrètes et cohérentes avec les priorités francophones ». Le ministère de la Culture et des Communications du Québec et le ministère de la Culture de France ont lancé en février 2025 la Stratégie France-Québec 2025-2030 pour la diversité des contenus culturels dans l'environnement numérique.

En 2024, le Québec a coorganisé, conjointement avec le Canada, la première rencontre du Groupe de réflexion sur la diversité des expressions culturelles dans l'environnement numérique. Dans son rapport, le Groupe de réflexion proposait 11 recommandations pour renforcer la diversité des expressions culturelles à l'ère du numérique. Dix d'entre elles ont été adoptées lors de la 18e session du Comité en février 2025. La recommandation sur l'adoption d'un protocole additionnel rattaché à la Convention de 2005 fait toujours l'objet de discussions.

