Québec soutient 23 projets numériques de la presse d'information écrite

QUÉBEC, le 20 févr. 2026 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, est fier d'annoncer le soutien du gouvernement du Québec pour améliorer la compétitivité des médias de la presse d'information écrite et favoriser le maintien d'une production d'information locale, régionale et nationale. L'aide financière, octroyée dans le cadre du Programme d'aide à l'adaptation numérique des entreprises de la presse d'information écrite, permettra de soutenir 23 projets pour l'exercice financier 2025-2026.

Au total, près de 5,2 M$ serviront pour la réalisation de ces projets d'adaptation numérique dont profiteront 68 médias écrits de toutes les régions du Québec. En plus de présenter un caractère innovant, les projets numériques retenus contribueront à maximiser les revenus des médias et permettront de maintenir ou de bonifier la production d'information locale et régionale.

« Les habitudes de consommation de l'information sont en constante évolution et les médias doivent s'adapter à ces nouvelles tendances. Ces sommes permettront aux médias de mieux répondre aux besoins du lectorat tout en favorisant la portée des contenus. Les entreprises médiatiques d'ici font preuve d'une grande créativité, et j'ai confiance que ces projets permettront à la presse écrite de mieux saisir les occasions qu'offre le numérique. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais

Depuis la mise en œuvre du Programme d'aide à l'adaptation numérique des entreprises de la presse d'information écrite en 2017, 182 projets ont été soutenus et plus de 168 médias de toutes les régions du Québec ont ainsi été appuyés financièrement. Le total de l'aide annoncée s'élève à plus de 33,2 M$.

Les projets d'adaptation numérique soutenus par le Programme sont variés et peuvent consister, par exemple, en la refonte d'une plateforme Web, en l'implantation d'une application mobile ou encore en l'intégration de nouvelles pratiques journalistiques et de diffusion de l'information sur les plateformes numériques, comme des vidéos et des balados.

