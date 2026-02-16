Nouveau centre multiservice pour les touristes au cœur de Montréal - Un service d'accueil consolidé et moderne pour la métropole et tout le Québec

MONTRÉAL, le 16 févr. 2026 /CNW/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Amélie Dionne, et la députée de Pointe-aux-Trembles, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, accompagnées du président-directeur général de Tourisme Montréal, M. Yves Lalumière, annoncent l'attribution d'une aide financière à Tourisme Montréal pour appuyer l'implantation d'un nouveau centre multiservice au cœur de Montréal.

L'octroi de 2 millions de dollars sur cinq ans à Tourisme Montréal offrira à l'organisme le soutien nécessaire à la réalisation de ce projet conjoint avec le ministère du Tourisme.

Ainsi, d'ici 2027, un centre moderne regroupera, à l'année et en un seul lieu, l'information, l'accompagnement ainsi que les services numériques et personnalisés, facilitant le séjour des visiteurs. L'objectif : améliorer la qualité de l'expérience des visiteurs et des voyageurs en centralisant les services et l'information, accroître les retombées économiques et la dispersion géographique des touristes et renforcer la visibilité du Québec comme destination internationale durable.

Les lieux d'accueil et de renseignements touristiques (LART) occupent une place essentielle dans le parcours des visiteurs au Québec. Selon une enquête du ministère du Tourisme, près d'un visiteur sur cinq en provenance des principaux marchés touristiques du Québec s'arrête dans un de ces centres. Les retombées économiques associées à une demande de renseignements traitée peuvent atteindre jusqu'à 300 $ en dépenses additionnelles de leur part.

« Notre gouvernement voit le tourisme comme un formidable véhicule de développement économique. Ici, on le démontre une fois de plus. Cette collaboration entre le Ministère et Tourisme Montréal permettra d'offrir une vitrine exceptionnelle sur l'ensemble des régions du Québec dans une ville comme Montréal, notre principale porte d'entrée touristique. Je salue ce partenariat, qui sera bénéfique pour l'économie du Québec et nos deux organisations, mais aussi et surtout pour nos visiteurs, qui trouveront tout ce qu'ils cherchent au même endroit. »

Amélie Dionne, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Montréal est la grande porte d'entrée touristique du Québec, et l'expérience commence dès l'accueil. Avec ce nouveau centre multiservice, nous créons un lieu vivant, innovant et accessible à l'année, qui simplifie le séjour des visiteurs tout en générant davantage de retombées pour la métropole et nos régions. En collaboration avec le ministère du Tourisme, nous investissons concrètement dans une expérience à la hauteur de ce que notre province a de meilleur à offrir. »

Chantal Rouleau, députée de Pointe-aux-Trembles, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Montréal est souvent la première image que les visiteurs se font du Québec. En améliorant l'accueil et l'accompagnement dès leur arrivée, on leur permet de profiter pleinement de la ville et de ses quartiers tout en leur donnant envie d'aller plus loin. Ce nouveau centre facilitera leurs déplacements, encouragera la découverte au-delà du centre-ville et servira de tremplin vers les régions. C'est bon pour la métropole, mais aussi pour tout le Québec. »

Karine Boivin Roy, députée d'Anjou-Louis-Riel, adjointe gouvernementale de la ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal et adjointe parlementaire de la ministre responsable de la Condition féminine

« Ce nouveau centre multiservice représente une avancée majeure pour l'accueil des visiteurs à Montréal. En regroupant des services personnalisés et des outils numériques dans un lieu moderne et accessible à l'année, nous renforçons le rôle de Montréal comme principale porte d'entrée touristique au Canada. Ce projet, réalisé en étroite collaboration avec le ministère du Tourisme, améliorera concrètement l'expérience des gens de passage, maximisera les retombées économiques et encouragera une meilleure découverte des régions ainsi que de Montréal. »

Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal

« Cet investissement du ministère du Tourisme est une excellente nouvelle pour Montréal, et nous saluons l'engagement du gouvernement à renforcer le rayonnement de la métropole du Québec à travers le monde. Il s'agit d'un signe concret de la qualité de notre collaboration. Montréal est une grande ville internationale, et ce nouveau centre multiservice viendra consolider son attractivité. Il permettra de mieux accueillir les visiteurs, d'offrir une expérience bonifiée et de générer des retombées économiques importantes, notamment pour nos commerces. »

Vana Nazarian, conseillère associée à l'attractivité et au développement économique au comité exécutif de la Ville de Montréal

Faits saillants :

Le ministère du Tourisme et Tourisme Montréal travailleront ensemble afin de trouver un endroit et des espaces qui répondent aux critères et aux besoins identifiés. L'ouverture du nouveau centre multiservice est prévue en 2027.

En 2023-2024, ce sont environ 420 000 actes de renseignement qui ont été réalisés dans l'ensemble des LART du Québec.

Le recours aux services d'accueil vient répondre aux besoins des visiteurs, et des effets positifs en découlent. En effet, les suggestions faisant suite aux demandes de renseignements traitées sont reconnues pour favoriser l'ajout d'activités, prolonger les séjours et encourager la visite de lieux. Les services d'accueil s'avèrent donc un outil de conversion directe, contribuant de façon importante à l'essor économique des régions du Québec et de leurs entreprises touristiques.

Le tourisme international est le 4 e secteur d'exportation du Québec en matière d'entrées de devises étrangères, juste après l'aéronautique, l'aluminium et les minerais de fer. En 2024, les dépenses touristiques générées par les touristes internationaux représentaient 4,4 milliards de dollars en devises étrangères injectées dans notre économie.

secteur d'exportation du Québec en matière d'entrées de devises étrangères, juste après l'aéronautique, l'aluminium et les minerais de fer. En 2024, les dépenses touristiques générées par les touristes internationaux représentaient 4,4 milliards de dollars en devises étrangères injectées dans notre économie. Ce projet s'inscrit dans la mesure 7 du Plan d'action Bonjour accueil 2023-2026, qui prévoit de « déployer un nouveau centre Infotouriste à Montréal comme lieu vivant, invitant et inspirant pour les visiteurs, notamment grâce à l'intégration d'outils numériques et innovants qui enrichissent l'expérience ».

Il s'inscrit également en cohérence avec le Plan stratégique 2023-2027 du ministère du Tourisme, qui vise à offrir une expérience voyageur accessible, chaleureuse et moderne, à mettre en valeur les atouts touristiques en vue de stimuler l'engouement pour notre destination et à renforcer le rôle du tourisme comme levier de développement économique.

