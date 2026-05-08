Le gouvernement Fréchette agit pour permettre aux Québécois d'être mieux chez eux

CHÂTEAUGUAY, QC, le 8 mai 2026 /CNW/ - La première ministre du Québec, Mme Christine Fréchette, accompagnée de la ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Mme Sonia Bélanger, et de la députée de Châteauguay, Mme Marie-Belle Gendron, annonce l'ajout d'un million d'heures de soutien à domicile prioritairement en allocation d'autonomie à domicile (AAD). Cette bonification de 22 M$ vise à offrir plus de possibilités aux personnes aînées, aux personnes en perte d'autonomie ainsi qu'aux personnes en situation de handicap qui souhaitent demeurer chez elles le plus longtemps possible.

Concrètement, le gouvernement va permettre à des milliers de Québécois de plus d'avoir accès à des services de soutien à domicile dès maintenant, notamment de l'aide pour faire le ménage, pour préparer les repas, pour se laver et pour s'habiller. L'objectif est de réduire concrètement la liste d'attente en prenant en charge les personnes qui y figurent, par une évaluation rapide de leurs besoins et un accès accéléré à un premier service. Un accompagnement leur est donc offert afin de les soutenir dans la recherche de main-d'œuvre, mais aussi dans la gestion de leur allocation. Rappelons que ce programme a déjà fait l'objet de bonification annoncé en janvier dernier, témoignant de son importance pour la population. Le gouvernement donne ainsi toute l'aide nécessaire aux personnes qui souhaitent rester à la maison, mais aussi à leur famille.

Citations :

« Je l'ai dit, on doit mieux soutenir les personnes aînées. On leur doit bien ça, elles et ils ont bâti le Québec moderne. Aujourd'hui, on leur donne de nouveaux outils pour leur permettre de vieillir dignement, dans le confort de leur maison. On leur permet de rester chez elles et chez eux, dans leur milieu, dans leur région, le plus longtemps possible. En ajoutant un million d'heures de soutien à domicile, on diminue également la pression sur l'ensemble du réseau de la santé. »

Christine Fréchette, première ministre du Québec

« Jamais un autre gouvernement n'a autant investi pour le mieux-être des personnes aînées. L'ajout d'un million d'heures de soutien à domicile est une mesure d'avenir, qui permettra à un plus grand nombre de personnes de demeurer chez elles, dans leur milieu de vie, avec toute la dignité qu'elles méritent. Chaque heure de soutien ajoutée, c'est de l'aide directe pour contribuer au maintien à domicile. C'est une priorité pour notre gouvernement, et je suis très heureuse qu'on passe, encore une fois, des paroles à l'action. »

Sonia Bélanger, ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Faits saillants :

Ce million d'heures supplémentaires s'ajoute à la bonification de l'AAD annoncée le 29 janvier dernier. Cela permettra donc de rendre disponibles deux millions d'heures supplémentaires couvertes par l'AAD.

Les résultats des efforts du gouvernement sont démontrés par une liste d'attente en soutien à domicile qui a diminué de façon significative depuis trois ans, passant de plus de 20 000 personnes à moins de 13 000 personnes en attente d'un premier service.

Le gouvernement poursuit ainsi le virage historique amorcé en 2019. Depuis, le budget annuel consacré au soutien à domicile a bondi de 86 %, passant de 1,4 G$ à 2,6 G$. Cet investissement répond directement aux besoins des personnes aînées, mais aussi des personnes en maintien d'autonomie ou en situation d'incapacité, afin qu'elles puissent demeurer dans leur domicile.

SOURCE Cabinet de la première ministre

Sources : Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la première ministre du Québec, Tél. : 367 990-8017, [email protected]; Catherine Barbeau, Directrice des communications et des relations médias, Cabinet de la ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Tél. :514 554-4170