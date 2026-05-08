Avis aux médias - Conférence de presse concernant la prévention en santé au Québec

QUÉBEC, le 8 mai 2026 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à une conférence de presse au cours de laquelle la ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Sonia Bélanger, accompagnée du ministre responsable des Services sociaux et de la Lutte contre l'itinérance, Lionel Carmant, et de la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Kariane Bourassa, procédera à une annonce concernant la prévention en santé au Québec.

Pour l'occasion, les ministres seront accompagnés de la sous-ministre adjointe et directrice nationale de santé publique Dre Caroline Quach-Thanh qui animera également un panel qui suivra la conférence de presse. Ce panel sera composé du médecin de famille et président de Choisir avec soin Québec, Dr René Wittmer, du médecin chirurgien, membre du CA de Santé Québec et médecin-conseil à la Commission sur la santé et les services des Première nations du Québec et du labrador, Dr Stanley Volant, de la présidente de la Table pour un mode de vie physiquement actif et de la Table québécoise pour une saine alimentation, Sylvie Bernier, de la vice-présidente recherche, direction scientifique - secteur Santé au Fonds de recherche du Québec, Carole Jabet, de la codirectrice d'Expériences -- communauté québécoise de patient(e)s, proches et citoyen(ne)s partenaires de l'Unité de soutien Système de santé apprenant (SSA), Catherine Wilhemy.

Le lancement sera diffusé sur la page Facebook de la ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Sonia Bélanger.

Accréditation obligatoire

Les représentants des médias qui souhaitent participer à l'événement doivent s'accréditer au préalable, en écrivant à [email protected]. Seuls ceux qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront assister au lancement.

DATE : Le lundi 11 mai 2026



HEURE : 9 h



LIEU : Montréal*

*L'adresse précise de l'activité sera uniquement transmise par courriel aux journalistes dûment accrédités.



SOURCE Cabinet de la ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Pour renseignements : Catherine Barbeau, Directrice des communications et des relations médias, Cabinet de la ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Cellulaire : 514 554-4170