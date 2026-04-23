Entente avec la Fédération des médecins spécialistes du Québec : des gains pour les Québécois

QUÉBEC, le 23 avril 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Québec annonce une entente de cinq ans avec la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ). Cette nouvelle entente permettra un meilleur accès aux consultations en médecine spécialisée et aux chirurgies pour les Québécois.

L'entente respecte la capacité de payer des contribuables et améliorera leur accès aux soins. Elle permet d'introduire, pour la première fois, une augmentation de la rémunération conditionnelle à l'atteinte de cibles de performance pour les médecins spécialistes et de relier la rémunération à des priorités spécifiques.

Concrètement, trois cibles seront suivies :

Une augmentation de plages de rendez-vous pour les consultations par les spécialistes sur le Centres de répartition des demandes de services (CRDS). Cet ajout permettra d'offrir plus de 80 000 nouveaux rendez-vous annuellement;

D'ici deux ans, réduire le nombre de patients en attente d'une chirurgie depuis plus d'un an, en passant d'un nombre actuel de près de 4 000 à moins de 1 000;

D'ici deux ans, réduire le nombre de patients en attente d'une chirurgie oncologique prioritaire (devant être réalisée en moins de 56 jours) actuellement de 325 à moins de 50.

Ces trois cibles devront être réalisées à 100 % pour que les médecins puissent bénéficier d'une bonification de 2 % réservé à cet égard. À défaut, l'ajustement de l'enveloppe budgétaire sera de 9 % pour la période de 5 ans.

Un meilleur accès aux soins

Pour permettre la réalisation des cibles, des investissements de près de 170 millions de dollars par année seront consacrés par Santé Québec, notamment pour ouvrir davantage de blocs opératoires.

De plus, l'entente de principe permet de clarifier que la responsabilité de la gouvernance du réseau par Santé Québec, incluant la gestion et la coordination des médecins spécialistes qui occupent des fonctions médico-administratives (chefs de département et de service). À cet égard, il a été convenu d'allouer un montant de 75 millions de dollars hors enveloppe pour la rémunération de ces tâches.

Finalement, considérant l'importance pour le gouvernement d'assurer des services de qualité dans l'ensemble des régions, des sommes sont réservées afin de convenir avec la FMSQ de mesures porteuses favorisant un meilleur accès (ex. attraction de médecins spécialistes en région et couverture de services médicaux spécialisés).

La population pourra constater une différence concrète puisque, pour la première fois, les augmentations accordées permettront d'avoir un impact significatif pour les patients.

Citations :

« Cette nouvelle entente témoigne d'une négociation rigoureuse, ferme et responsable. Nous avons pris des engagements qui respectent la capacité de payer des Québécois et établi des cibles de performance pour les médecins spécialistes afin de mieux répondre aux besoins des patients. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Administration gouvernementale et de l'Efficacité de l'État, présidente du Conseil du trésor et ministre de la Cybersécurité et du Numérique

« Derrière chaque délai, il y a un patient qui attend, ce qui se traduit souvent par des activités sur pause, des choix qui doivent attendre et des préoccupations bien réelles. Cette entente avec les médecins spécialistes nous donne des leviers pour améliorer l'accès aux consultations et aux chirurgies, en misant sur des résultats qui comptent pour la population. La prochaine étape, c'est de travailler avec eux et avec les équipes sur le terrain pour que ces engagements se traduisent en améliorations réelles, en s'assurant que chaque patient puisse être vu par le bon professionnel, au bon moment, partout au Québec. »

Sonia Bélanger, ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Faits saillants :

Durée de l'entente : 1 er avril 2023 au 31 mars 2028.

avril 2023 au 31 mars 2028. Augmentation totale de 9 % à laquelle peut s'ajouter 2,0 % conditionnelle à l'atteinte des différentes cibles de performance au 31 mars 2028. Une augmentation de 3 % est prévue concernant la bonification du financement pour le soutien à la pratique de la médecine spécialisée en cabinet privé pour les frais de cabinet. Ces sommes ne peuvent être versées sous forme d'augmentations paramétriques et sont destinées à couvrir l'inflation des frais administratifs des cliniques; Une augmentation de 1 % est dédiée pour favoriser la mise en œuvre de mesures prioritaires partagées entre les parties, notamment la couverture adéquate des services dans toutes les régions du Québec, notamment durant les heures défavorables; Une augmentation de 5 % est versée pour rééquilibrer la rémunération entre certaines spécialités, notamment celles à prédominance féminine, afin d'augmenter l'offre de soins à la population au sein du réseau public.

Nouvelles cibles de performance pour trois indicateurs cliniques visant à augmenter les rendez-vous avec les médecins spécialistes et à réduire les listes d'attente en chirurgie.

Engagements du gouvernement de 170 millions de dollars par année, permettant de mieux soutenir les médecins spécialistes dans l'atteindre des cibles, dont : L'ajout d'heures aux blocs opératoires (100 M$); Centres de répartition des demandes de services (CRDS) (70 M$); Le déploiement d'un système informatique de rappels des rendez-vous pour limiter le nombre de patients qui ne se présentent pas (no show); L'ajout de professionnels dans les CRDS afin de réduire les délais de traitement des demandes de rendez-vous en médecine spécialisée.

Gestion du réseau par la contribution des médecins spécialistes dans des fonctions médico-administratives (75 M$).

Mise en place d'un comité de suivi conjoint pour assurer le suivi des cibles et la réalisation des engagements gouvernementaux.

L'ensemble des sommes découlant de l'entente sont déjà prévues au cadre financier du gouvernement.

Lien connexe :

http://www.tresor.gouv.qc.ca/negos

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Administration gouvernementale et de l'Efficacité de l'État et présidente du Conseil du trésor

Sources : William Demers, Directeur des communications, Cabinet de la ministre responsable de l'Administration gouvernementale et de l'Efficacité de l'État et présidente du Conseil du trésor, Téléphone : 438 873-9819, [email protected]; Catherine Barbeau, Directrice des communications et des relations médias, Cabinet de la ministre de la Santé, et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Téléphone : 514 554-4170, [email protected]; Information : Relations avec les médias, Direction des communications, Secrétariat du Conseil du trésor, Téléphone : 418 781-9520, [email protected]