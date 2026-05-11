Saison été-automne 2026 - La Montérégie vibrera au rythme de la saison des festivals et des événements touristiques

QUÉBEC, le 11 mai 2026 /CNW/ - À l'aube de la saison estivale et automnale, la ministre du Tourisme, Mme Amélie Dionne, le député de Richelieu et adjoint gouvernemental régional du ministre délégué aux Régions (Montérégie-Est), M. Jean-Bernard Émond, la députée d'Iberville et adjointe gouvernementale régionale du ministre délégué aux Régions (Montérégie-Centre et Montérégie-Ouest), Mme Audrey Bogemans, de même que le caucus des députés de la Montérégie sont fiers d'annoncer un soutien financier de 1 049 000 $ pour neuf festivals et événements touristiques qui se dérouleront dans la région au cours des prochains mois, offrant aux citoyens et aux visiteurs des occasions de se rassembler, de découvrir celle-ci et de célébrer.

Cet appui important confirme la volonté du gouvernement de faire des festivals et des événements touristiques un levier majeur d'attractivité et de vitalité économique pour le Québec.

Chaque année, ces rendez-vous attirent des millions de visiteurs, soutiennent des centaines d'emplois et contribuent à faire vivre les communautés, les commerces de proximité et les attraits touristiques. Des festivals culturels aux compétitions sportives, en passant par les événements gourmands et agricoles, ils font du Québec une destination accueillante et vivante, mettent en valeur les talents d'ici et stimulent les économies locales dans toutes les régions.

Citations :

« Les festivals et événements de petite et de grande envergure dynamisent le Québec, enrichissent son offre touristique et attirent des visiteurs chez nous en toute saison. Ils contribuent à notre notoriété comme destination touristique par excellence. Avec l'annonce d'aujourd'hui, notre gouvernement réaffirme l'importance qu'il accorde à ces rendez-vous qui mettent en lumière le caractère accueillant, vibrant et unique de nos régions. Les retombées positives de ces véritables locomotives économiques profitent à l'ensemble de nos communautés. »

Amélie Dionne, ministre du Tourisme

« L'été et l'automne offrent des moments de choix qui nous permettent de nous rassembler en famille ou entre amis et de nous divertir. Que ces rendez-vous soient musicaux, sportifs ou gourmands, ils contribuent à l'effervescence de notre région et je suis heureux que notre gouvernement s'y associe. Représentant une vitrine incomparable pour nos artisans de l'industrie événementielle, ils enrichissent notre offre touristique. »

Jean-Bernard Émond, député de Richelieu et adjoint gouvernemental régional du ministre délégué aux Régions (Montérégie-Est)

« Les festivals et événements touristiques font partie de ces traditions bien ancrées dans la région. Ils permettent à nos artistes et à nos producteurs d'aller à la rencontre du grand public afin de faire valoir leur talent. Félicitations aux promoteurs, qui font briller le savoir-faire des artisans de notre industrie événementielle tout en mettant en avant la Montérégie comme destination touristique! »

Audrey Bogemans, députée d'Iberville et adjointe gouvernementale régionale du ministre délégué aux Régions (Montérégie-Centre et Montérégie-Ouest)

« Le tourisme joue un rôle clé dans l'économie du Québec. Je salue l'appui de notre gouvernement aux festivals et aux événements touristiques, qui contribuent grandement à la vitalité économique de la Montérégie. Je me réjouis particulièrement de voir des initiatives comme le Festival Chants de Vielles, qui se tient dans ma circonscription, enrichir cette offre dynamique. J'invite d'ailleurs les visiteurs à profiter de leur passage pour découvrir les nombreux attraits de la région. »

Simon Jolin-Barrette, député de Borduas, ministre de la Justice et ministre responsable des Affaires constitutionnelles

« Les festivals et événements touristiques comptent parmi ces rendez-vous qui font de la Montérégie une destination reconnue pour la qualité de son offre événementielle et de son accueil. Ces rassemblements favorisent le rayonnement de la région et incitent notamment les adeptes de culture et de sport ainsi que les épicuriens à venir s'émerveiller devant le talent de nos artistes, de nos athlètes et de nos producteurs alimentaires. J'invite les festivaliers à en profiter en grand nombre. »

Jean-François Roberge, député de Chambly, ministre de la Langue française, ministre responsable de la Francophonie canadienne, ministre responsable de la Laïcité, ministre responsable des Institutions démocratiques et ministre responsable de l'Accès à l'information et de la Protection des renseignements personnels

« Je suis ravie que le gouvernement du Québec soutienne ces initiatives qui enrichissent le calendrier événementiel de la Montérégie. Elles propulsent des talents de chez nous vers divers horizons, par exemple en culture, dans le sport ou en agroalimentaire, et accueillent des visiteurs des quatre coins du Québec venus apprécier le fruit du travail de ces artistes et artisans. Voilà une façon originale de découvrir la région autrement! »

Shirley Dorismond, députée de Marie-Victorin

« Le Show de la Rentrée Desjardins d'Acton Vale est un incontournable dans la MRC d'Acton. Ces festivités qui nous font découvrir ou redécouvrir nos artistes préférés rassemblent des gens d'un peu partout au Québec, créant ainsi d'importantes répercussions pour les commerçants des environs. Je suis très heureux du soutien annoncé aujourd'hui. »

André Lamontagne, député de Johnson

« L'offre touristique de la Montérégie est riche et diversifiée. La multitude de festivals et d'événements qui s'y déroulent nous permet de proposer aux visiteurs plusieurs expériences intéressantes, toutes plus originales les unes que les autres. Il s'agit d'une façon authentique de partir à la découverte de la région. »

Louis Lemieux, député de Saint-Jean

« De plus en plus de visiteurs font du Québec leur destination de choix. En ce sens, je suis fier que le gouvernement apporte son soutien aux festivals et aux événements de la Montérégie, qui font vivre aux touristes et à la communauté locale des moments uniques qui nous distinguent. Bravo aux équipes organisatrices qui travaillent au succès de ces rassemblements festifs! »

Claude Reid, député de Beauharnois

« À Saint-Hyacinthe, les festivals et événements touristiques sont bien plus que des rassemblements; ils sont au cœur de notre vitalité économique, culturelle et touristique. Chaque année, des rendez-vous phares comme l'Exposition agricole de Saint-Hyacinthe mettent en lumière notre savoir-faire, notre audace et la richesse de notre territoire, notamment sur le plan agricole. Je me réjouis de l'appui concret apporté par le gouvernement du Québec, qui permet à ces initiatives de se déployer et de rayonner. Ces investissements contribuent directement à dynamiser notre milieu, à encourager nos acteurs locaux et à renforcer l'attractivité de notre région. »

Chantal Soucy, députée de Saint-Hyacinthe

Faits saillants :

L'aide financière se répartit comme suit :

Festival ou événement Aide financière International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu 381 000 $ Régates de Valleyfield 205 000 $ Exposition agricole de Saint-Hyacinthe 212 000 $ Bières et Saveurs de Chambly 82 000 $ Festival Classica 75 000 $ Régates internationales de Sorel-Tracy 36 000 $ Festival Chants de Vielles 28 000 $ Show de la Rentrée Desjardins d'Acton Vale 10 000 $ Lumifest - Arts numériques et bouffe de rue 20 000 $ Total 1 049 000 $

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques permet de soutenir des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

Ses objectifs généraux sont les suivants : renforcer le positionnement de la destination québécoise sur la scène nationale et internationale; favoriser le développement des rassemblements touristiques dans une approche responsable et durable, et ce, dans tout le Québec; accroître les retombées économiques pour les communautés locales et les régions.

Chaque année, ce programme permet d'appuyer la tenue de près de 300 rendez-vous partout au Québec, attirant des millions de visiteurs et générant quelque 24 millions de jours de participation.

Les projets soutenus dans le cadre de ce programme doivent répondre à des obligations en matière de développement durable.

Ce programme contribue à l'atteinte de plusieurs objectifs de la Stratégie de croissance durable du tourisme 2025-2030, notamment par rapport au développement et à la structuration de l'offre touristique ainsi qu'au tourisme responsable et durable.

Lien connexe :

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SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Source : Justine Vézina, Direction des communications et des relations médias, Cabinet de la ministre du Tourisme, 418 554-0551, [email protected]; Renseignements : Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, 418 643-5959, poste 73488, [email protected]