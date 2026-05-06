/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Dépôt d'un projet de loi permettant de préserver le principe de la souveraineté parlementaire/

QUÉBEC, le 5 mai 2026 /CNW/ - Le ministre de la Langue française, Jean-François Roberge, invite les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse en lien avec le dépôt d'un projet de loi permettant au Parlement du Québec de préserver le principe de la souveraineté parlementaire à l'égard de la Charte de la langue française et de la Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français.

Cet événement aura lieu :

Date : 6 mai 2026



Heure : 11 h 15 (après la période de questions)



Lieu : Salle Evelyn-Dumas

Assemblée nationale du Québec

1150, avenue Honoré-Mercier

Québec (Qc) G1A 1A3

*L'événement aura lieu sous réserve de l'acceptation du projet de loi par les parlementaires.

SOURCE Cabinet du ministre de la Langue française

Source : Anne-Sophie Bonneau, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Langue française, Tél. : 367-763-1146, [email protected]