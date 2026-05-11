Saison été-automne 2026 - L'Outaouais vibrera au rythme de la saison des festivals et des événements touristiques

QUÉBEC, le 11 mai 2026 /CNW/ - À l'aube de la saison estivale et automnale, la ministre du Tourisme, Mme Amélie Dionne, la députée de Hull et adjointe gouvernementale régionale du ministre délégué aux Régions (Outaouais), Mme Suzanne Tremblay, de même que le caucus des députés de l'Outaouais sont fiers d'annoncer un soutien financier de 1 169 000 $ pour 12 festivals et événements touristiques qui se dérouleront dans la région au cours des prochains mois, offrant aux citoyens et aux visiteurs des occasions de se rassembler, de découvrir celle-ci et de célébrer.

Cet appui important confirme la volonté du gouvernement de faire des festivals et des événements touristiques un levier majeur d'attractivité et de vitalité économique pour le Québec.

Chaque année, ces rendez-vous attirent des millions de visiteurs, soutiennent des centaines d'emplois et contribuent à faire vivre les communautés, les commerces de proximité et les attraits touristiques. Des festivals culturels aux compétitions sportives, en passant par les événements gourmands et agricoles, ils font du Québec une destination accueillante et vivante, mettent en valeur les talents d'ici et stimulent les économies locales dans toutes les régions.

Citations :

« Les festivals et événements de petite et de grande envergure dynamisent le Québec, enrichissent son offre touristique et attirent des visiteurs chez nous en toute saison. Ils contribuent à notre notoriété comme destination touristique par excellence. Avec l'annonce d'aujourd'hui, notre gouvernement réaffirme l'importance qu'il accorde à ces rendez-vous qui mettent en lumière le caractère accueillant, vibrant et unique de nos régions. Les retombées positives de ces véritables locomotives économiques profitent à l'ensemble de nos communautés. »

Amélie Dionne, ministre du Tourisme

« De plus en plus de visiteurs font du Québec leur destination de choix. En ce sens, je suis fière que le gouvernement apporte son soutien aux festivals et aux événements de l'Outaouais, qui font vivre aux touristes et à la communauté locale des moments uniques qui nous distinguent. Bravo aux équipes organisatrices qui travaillent au succès de ces rassemblements festifs! »

Suzanne Tremblay, députée de Hull et adjointe gouvernementale régionale du ministre délégué aux Régions (Outaouais)

« Les festivals et événements touristiques comptent parmi ces rendez-vous qui font de l'Outaouais une destination reconnue pour la qualité de son offre événementielle et de son accueil. Ces rassemblements favorisent le rayonnement de la région et incitent notamment les adeptes de culture et de sport ainsi que les épicuriens à venir s'émerveiller devant le talent de nos artistes, de nos athlètes et de nos producteurs alimentaires. J'invite les festivaliers à en profiter en grand nombre. »

Mathieu Lacombe, député de Papineau et ministre de la Culture et des Communications

« Le tourisme est un moteur important de l'économie québécoise. Je suis heureux que le gouvernement soutienne ces festivals et événements qui génèrent des retombées significatives pour l'Outaouais. Je souhaite que les visiteurs profitent de leur passage dans la région pour découvrir ses nombreux attraits et vivre l'été autrement. »

Mathieu Lévesque, député de Chapleau, ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué aux Régions

« L'offre touristique de l'Outaouais est riche et diversifiée. La multitude de festivals et d'événements qui s'y déroulent nous permet de proposer aux visiteurs plusieurs expériences intéressantes, toutes plus originales les unes que les autres. Il s'agit d'une façon authentique de partir à la découverte de la région. »

Robert Bussière, député de Gatineau

Faits saillants :

L'aide financière se répartit comme suit :

Festival ou événement Aide financière Festival de montgolfières de Gatineau 485 000 $ Festival western Saint-André-Avellin rodéo professionnel 73 000 $ Les Grands Feux du Casino du Lac-Leamy 152 000 $ Aéro Gatineau-Ottawa 72 000 $ Festival Riverside 128 000 $ Petite Nation en fête 44 000 $ Festival Parasol 59 000 $ Festival de l'Outaouais en fête 38 000 $ Festival du vélo de montagne de Montebello 35 000 $ Festival de la fibre Twist 30 000 $ Festival Ripon trad 27 000 $ Tour de Gatineau 26 000 $ Total 1 169 000 $

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques permet de soutenir des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

Ses objectifs généraux sont les suivants : renforcer le positionnement de la destination québécoise sur la scène nationale et internationale; favoriser le développement des rassemblements touristiques dans une approche responsable et durable, et ce, dans tout le Québec; accroître les retombées économiques pour les communautés locales et les régions.

Chaque année, ce programme permet d'appuyer la tenue de près de 300 rendez-vous partout au Québec, attirant des millions de visiteurs et générant quelque 24 millions de jours de participation.

Les projets soutenus dans le cadre de ce programme doivent répondre à des obligations en matière de développement durable.

Ce programme contribue à l'atteinte de plusieurs objectifs de la Stratégie de croissance durable du tourisme 2025-2030, notamment par rapport au développement et à la structuration de l'offre touristique ainsi qu'au tourisme responsable et durable.

Lien connexe :

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SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Source : Justine Vézina, Direction des communications et des relations médias, Cabinet de la ministre du Tourisme, 418 554-0551, [email protected]; Renseignements: Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, 418 643-5959, poste 73488, [email protected]