Le Québec à l'heure de l'IA : le gouvernement du Québec mandate BAnQ pour poser les fondations d'une Banque publique de données pour renforcer la souveraineté culturelle et numérique du Québec

MONTRÉAL, le 8 mai 2026 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, M. Mathieu Lacombe, annonce qu'une somme de 750 000 $ est accordée à Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) pour la mise en œuvre de la prochaine phase du projet Banque de données gouvernementales et culturelles en français et en langues autochtones (Banque de données).

Cette nouvelle phase consistera en 12 mois d'expérimentation, comprenant l'élaboration d'un premier cadre de gouvernance fédérée, la réalisation de projets pilotes démontrant des cas d'usage et la planification d'une feuille de route. Cette phase permettra de tester les hypothèses, d'ajuster les orientations et d'évaluer l'adhésion des partenaires avant de franchir d'autres étapes.

L'étude de faisabilité réalisée au cours la dernière année visait notamment à mesurer l'intérêt et les préoccupations des parties prenantes pour la Banque de données. Elle repose sur une démarche de cocréation réunissant plus d'une centaine de partenaires des milieux culturels, publics, universitaires, technologiques et autochtones. Elle a également été nourrie d'expériences internationales.

En tant qu'écosystème de données structuré, la Banque de données pourrait fortifier la découvrabilité des contenus francophones et autochtones, offrir des garanties de traçabilité et de respect des droits d'auteur, et soutenir l'émergence d'IA locales, frugales et adaptées au Québec. Elle permettrait également d'appuyer une société apprenante, en mettant à la disposition des milieux éducatifs, culturels, de la recherche ainsi que d'autres milieux concernés des corpus fiables et contextualisés.

Citations

« Notre souveraineté numérique est absolument nécessaire pour le rayonnement de notre culture en ligne. Nous devons impérativement mieux comprendre les modèles d'intelligence artificielle générative afin de tirer notre épingle du jeu, tout en protégeant la propriété intellectuelle des créateurs d'ici. À ce titre, BAnQ, comme institution publique, a un grand rôle à jouer et je suis très fier de soutenir cette initiative. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications

« L'IA nous transforme profondément. BAnQ, lieu d'accès au savoir et de transmission, doit accompagner cette transformation. Avec ce chantier, une nouvelle étape s'ouvre : soutenir une société apprenante dans un monde où l'IA redéfinit la façon dont nous apprenons, cherchons, créons et découvrons. En développant une approche publique, progressive et respectueuse des droits, le Québec se donne les moyens d'affirmer sa souveraineté culturelle et linguistique. »

Marie Grégoire, présidente-directrice générale de BAnQ

Faits saillants

En 2025, une somme de 340 000 $ a été accordée à BAnQ pour la réalisation d'une étude de faisabilité, Le Québec à l'heure de l'IA .

. L'étude Le Québec à l'heure de l'IA s'inscrit dans la continuité des actions gouvernementales en matière d'intelligence artificielle, de découvrabilité des contenus culturels et de préservation de la diversité des expressions culturelles. Elle répond à la recommandation du Conseil de l'innovation du Québec qui dans son rapport Prêt pour l'IA (2024) préconisait la création, portée par BAnQ, d'une Banque de données culturelles nationales de haute qualité en français et en langues autochtones.

s'inscrit dans la continuité des actions gouvernementales en matière d'intelligence artificielle, de découvrabilité des contenus culturels et de préservation de la diversité des expressions culturelles. Elle répond à la recommandation du Conseil de l'innovation du Québec qui dans son rapport (2024) préconisait la création, portée par BAnQ, d'une Banque de données culturelles nationales de haute qualité en français et en langues autochtones. Plus largement, Le Québec à l'heure de l'IA est en phase avec les engagements récents de l'Organisation internationale de la Francophonie, qui a rappelé à Villers-Cotterêts et dans la Déclaration de Québec (2025) le rôle central des milieux documentaires pour structurer des corpus de données et soutenir la souveraineté culturelle et numérique.

est en phase avec les engagements récents de l'Organisation internationale de la Francophonie, qui a rappelé à Villers-Cotterêts et dans la Déclaration de Québec (2025) le rôle central des milieux documentaires pour structurer des corpus de données et soutenir la souveraineté culturelle et numérique. L'étude est une réalisation du consortium LaCogency / AÇAÏ / SEIZE03, mandaté pour évaluer la désirabilité, la faisabilité et la viabilité financière d'une démarche progressive vers une Banque de données publique québécoise.

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SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications

Source : Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, 418 802-6833, [email protected]; Information : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388, [email protected]