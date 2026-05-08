Festivals et événements de la métropole 2026 - Le gouvernement du Québec accorde 222 500 $ à Exclam Montréal

MONTRÉAL, le 8 mai 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer 222 500 $ à Humour et Innovations pour la tenue du festival Exclam Montréal, qui se déroulera du 9 au 16 mai prochains.

La ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal et députée de Pointe-aux-Trembles, Mme Chantal Rouleau, et le ministre de la Culture et des Communications, M. Mathieu Lacombe, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le festival Exclam Montréal célèbre l'audace artistique et la créativité émergente en réunissant, au cœur de la métropole, des voix innovantes. Pensé comme un espace de découverte et de rencontres, l'événement met en lumière des humoristes qui bousculent les codes et invitent le public à vivre des expériences culturelles vibrantes et accessibles.

Citations :

« Exclam Montréal témoigne du dynamisme de notre métropole et de son rôle rassembleur au sein de la francophonie. En accueillant des artistes de plusieurs continents et en mettant en valeur de nouvelles voix, le festival contribue à la vitalité du Quartier latin et au rayonnement de Montréal en tant que métropole culturelle vibrante. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal et députée de Pointe-aux-Trembles

« Je me réjouis du financement accordé au festival Exclam Montréal, qui joue un rôle essentiel dans le rayonnement des artisans de l'humour d'ici auprès de nombreux professionnels internationaux de l'industrie. La tenue de cet événement d'envergure est un incontournable dans l'écosystème québécois du rire. J'invite les festivaliers à profiter pleinement de l'occasion pour faire des découvertes et rire de bon cœur pendant quelques jours. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications

Faits saillants :

Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation contribue à la tenue du festival Exclam Montréal en accordant une somme de 200 000 $ provenant du Fonds signature métropole.

Le ministère de la Culture et des Communications accorde à Humour et Innovations une somme de 22 500 $ pour soutenir la tenue de la Zone internationale du festival Exclam Montréal, par le biais du programme Appui aux initiatives internationales - Volet 2 - Invitation.

Liens connexes :

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation :

Ministère de la Culture et des Communications :

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Sources : Jean-Philippe Labre, Attaché de presse, Cabinet de la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la régionde Montréal, 514 618-5167, [email protected]; Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, 418 802-6833, [email protected]; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746, [email protected]; Équipe des relations de presse, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388, [email protected]