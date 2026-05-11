Saison été-automne 2026 - Plus de 200 festivals et événements touristiques feront vibrer les régions du Québec

QUÉBEC, le 11 mai 2026 /CNW/ - À l'aube de la saison estivale et automnale, la ministre du Tourisme, Mme Amélie Dionne, est fière d'annoncer que 209 festivals et événements touristiques soutenus par le ministère du Tourisme se dérouleront partout au Québec dans les prochains mois, offrant aux citoyens et aux visiteurs des occasions de se rassembler, de découvrir les différentes régions et de célébrer.

En collaboration avec le ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué aux Régions, M. Mathieu Lévesque, elle annonce une contribution importante de 27,3 millions de dollars qui confirme la volonté du gouvernement de faire de ces festivals et événements un levier majeur d'attractivité touristique et de vitalité économique pour le Québec.

Chaque année, ces rendez-vous attirent des millions de visiteurs, soutiennent des centaines d'emplois et contribuent à faire vivre les communautés, les commerces de proximité et les attraits touristiques. Des festivals culturels aux compétitions sportives, en passant par les événements gourmands et agricoles, ils font du Québec une destination accueillante et vivante, mettent en valeur les talents d'ici et stimulent les économies locales dans toutes les régions.

Citations :

« Les festivals et événements de petite et de grande envergure dynamisent le Québec, enrichissent son offre touristique, attirent des visiteurs et contribuent à notre notoriété comme destination par excellence. Avec l'annonce d'aujourd'hui, notre gouvernement réaffirme l'importance qu'il accorde à ces rendez-vous qui mettent en lumière le caractère accueillant, vibrant et unique de nos régions. Les retombées positives de ces véritables locomotives économiques profitent à l'ensemble de nos communautés. J'invite chaleureusement les Québécoises et les Québécois ainsi que tous les visiteurs à prendre part en grand nombre à ces festivals et événements qui auront lieu partout sur le territoire cet été et cet automne, que ce soit près de chez eux ou à l'occasion de leurs vacances aux quatre coins du Québec. »

Amélie Dionne, ministre du Tourisme

« Qu'il s'agisse de festivals, de compétitions de sport ou d'expositions agricoles, ces événements animent nos régions. Ils offrent une scène à nos talents, rassemblent les gens et attirent les visiteurs. C'est exactement pourquoi le gouvernement du Québec est au rendez-vous, contribuant à faire rayonner toutes nos régions et à les rendre encore plus dynamiques, attractives et accueillantes, ici comme à l'international. »

Mathieu Lévesque, ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué aux Régions

Faits saillants :

Il est possible de consulter la liste des festivals et des événements touristiques bénéficiant d'une aide financière pour la saison été-automne 2026 sur Québec.ca.

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques permet de soutenir des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

Ses objectifs généraux sont les suivants : renforcer le positionnement de la destination québécoise sur la scène nationale et internationale; favoriser le développement des rassemblements touristiques dans une approche responsable et durable, et ce, dans tout le Québec; accroître les retombées économiques pour les communautés locales et les régions.

Chaque année, ce programme permet d'appuyer la tenue de près de 300 rendez-vous partout au Québec, attirant des millions de visiteurs et générant quelque 24 millions de jours de participation.

Les projets soutenus dans le cadre de ce programme doivent répondre à des obligations en matière de développement durable.

Dans le budget 2025-2026 du gouvernement du Québec, l'enveloppe de ce programme a été établie à 140,4 millions de dollars pour la période de 2026-2027 à 2029-2030, ce qui représente une hausse de 5,0 millions de dollars annuellement par rapport à 2025-2026 et répond à une demande du milieu en ce sens.

Ce programme contribue à l'atteinte de plusieurs objectifs de la Stratégie de croissance durable du tourisme 2025-2030, notamment par rapport au développement et à la structuration de l'offre touristique ainsi qu'au tourisme responsable et durable.

Lien connexe :

Québec.ca

Réseaux sociaux :

Ministère du Tourisme :

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Source : Justine Vézina, Direction des communications et des relations médias, Cabinet de la ministre du Tourisme, 418 554-0551, [email protected]; Renseignements : Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, 418 643-5959, poste 73488, [email protected]