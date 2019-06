Robert Dumas devient le président du conseil d'administration de Centraide du Grand Montréal

MONTRÉAL, le 19 juin 2019 /CNW/ - Centraide du Grand Montréal annonçait hier la nomination de Robert Dumas à titre de président de son conseil d'administration. M. Dumas est président et chef de la direction de la Sun Life au Québec. Reconnu dans le milieu des affaires pour sa grande implication philanthropique, monsieur Dumas est engagé au sein de conseils d'administration de fondations dans les domaines de la solidarité financière et des arts. Il siège au conseil d'administration de Centraide depuis 2016 et a présidé la campagne annuelle de Centraide à la Sun Life au cours des six dernières années.

« Nous sommes très heureux de pouvoir compter sur l'appui renouvelé de Robert Dumas à titre, cette fois-ci, de président du conseil d'administration de Centraide, un grand bénévole aussi engagé que rassembleur, qui connait déjà en profondeur les rouages de notre organisation. Nous sommes privilégiés de pouvoir compter sur son expertise et son leadership afin de ne jamais rester indifférents-tes face aux enjeux et aux besoins des communautés du Grand Montréal », a affirmé Lili-Anna Pereša, présidente et directrice générale de Centraide du Grand Montréal.

Monsieur Dumas compte renforcer l'écosystème d'aide en place dans la région, et servir de catalyseur en joignant ses forces aux autres intervenants impliqués dans la cause.

« J'ai à cœur de bâtir des collectivités saines et durables, ce qui implique de briser le cycle de la pauvreté et de l'exclusion et d'améliorer la qualité de vie des gens. Nous faisons partie du même environnement et nous jouons tous un rôle important. C'est la raison pour laquelle je crois que nous devons être là les uns pour les autres », a déclaré Robert Dumas, président et chef de la direction de la Sun Life au Québec et nouveau président du conseil d'administration de Centraide du Grand Montréal.

Le soutien financier de centaines de projets et d'organismes soutenus par Centraide permet de briser l'isolement des personnes vulnérables, d'assurer l'essentiel, de bâtir des milieux de vie rassembleurs et de soutenir la réussite des jeunes à Laval, à Montréal et sur la Rive-sud.

À propos de Centraide

Centraide du Grand Montréal intervient sur le territoire de Laval, Montréal et la Rive-Sud. Près de 57 000 bénévoles sont impliqués au sein des quelque 350 organismes qu'il soutient et plus de 22 000 bénévoles se consacrent à l'organisation de sa campagne annuelle. Au Québec, Centraide est présent dans 18 régions et reçoit l'appui d'entreprises, d'institutions privées, publiques et parapubliques et de grandes organisations syndicales. Les fonds recueillis sont investis localement pour briser le cycle de la pauvreté et de l'exclusion sociale. Pour plus de détails : centraide-mtl.org.

À propos de la Sun Life dans la collectivité

À la Sun Life, nous avons à cœur de bâtir des collectivités saines et durables, et c'est pourquoi nous sommes fiers de porter la marque de confiance des entreprises généreuses d'Imagine Canada. Le mieux-être des collectivités est un aspect important de notre engagement en matière de durabilité, et nous croyons qu'en soutenant activement les collectivités dans lesquelles nous vivons et travaillons, nous pouvons aider à créer un environnement favorable pour nos clients, nos employés, nos conseillers et nos actionnaires. Nous concentrons notre soutien philanthropique dans deux domaines clés : la santé, avec un accent particulier mis sur la sensibilisation, la prévention et la recherche liées au diabète grâce à notre plateforme Action diabèteMC, et les arts et la culture, par le biais de notre programme primé Fière de favoriser l'accès aux artsMD. De plus, au Québec, nos initiatives en matière de dons et de commandites sont également axées sur l'économie familiale et l'éducation financière.

Nous formons aussi des partenariats avec des équipes et des associations sportives dans certains marchés clés afin de soutenir notre engagement à promouvoir une vie saine et active. Nos employés et nos conseillers sont très fiers d'accomplir chaque année plus de 29 000 heures de bénévolat et ainsi de contribuer à rendre plus radieuse la vie d'innombrables personnes et familles partout au Canada. Renseignez-vous sur la Financière Sun Life dans la collectivité.

Renseignements pour les médias :

Sun Life

Mylène Bélanger

Conseillère principale, Relations publiques

Tél. : 514-904-9739

mylene.belanger@sunlife.com

Centraide du Grand Montréal

Annick Gagnon

Conseillère, Relations publiques

Tél. : 514 288-1261, poste 242

gagnona@centraide-mtl.org

SOURCE Financière Sun Life inc.

Related Links

http://www.sunlife.com