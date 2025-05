Les parents, les ménages à faible revenu et les travailleurs sont fortement touchés

MONTRÉAL, le 8 mai 2025 /CNW/ - L'anxiété financière demeure largement répandue chez les Québécois, affectant de façon plus importante près de la moitié d'entre eux. Si 46 % des gens en souffrent à des niveaux modérés à extrêmes, certains groupes sont encore plus touchés, notamment les parents (63 %), les personnes dont le revenu familial est inférieur à 50 000 $ (55 %) et les travailleurs (54 %). C'est ce que révèle la 5e mesure de l'indice d'anxiété financière réalisée par Centraide du Grand Montréal en collaboration avec Léger. Le score moyen d'anxiété financière est quant à lui légèrement en baisse, passant de 40,5 en 2024 à 39,8 cette année.

Les inquiétudes des répondants concernant l'économie sont en hausse. Plus de la moitié (55 %) s'attendent à une détérioration de la situation économique au Québec d'ici six mois, comparativement à 41 % en 2024, soit un bond de 14 points de pourcentage.

« Les Québécois s'inquiètent de plus en plus pour l'avenir », mentionne Claude Pinard, président et directeur général de Centraide du Grand Montréal. « Ces résultats reflètent un climat d'incertitude grandissant. Il alimente les préoccupations financières déjà présentes au sein de la population, en particulier parmi les groupes à faible revenu que nous soutenons. Cette situation affecte leur santé physique et mentale, ainsi que les relations entre les membres du ménage, entraînant souvent un cercle vicieux. »

Un nombre croissant de personnes déclarent ressentir de l'anxiété lorsqu'elles pensent à leurs finances personnelles. C'est le cas pour un répondant sur deux (49 %), soit une augmentation de trois points de pourcentage. Même les symptômes de stress financier sont en hausse chez les personnes qui ont un niveau d'anxiété modéré. Elles indiquent avoir des troubles du sommeil (52 %), des difficultés à se concentrer (49 %), et vivre des conflits familiaux, ainsi que des tensions au sein du foyer (41 %).

« Ce sondage permet de recueillir des données inédites, notamment sur la santé mentale, la sécurité alimentaire ou le logement », mentionne Sébastien Dallaire, vice-président exécutif, Est du Canada chez Léger. « Il aide à mieux circonscrire la situation financière, entre autres celle des groupes de populations vulnérables afin de mieux les appuyer. »

L'anxiété touche également les répondants qui estiment avoir une situation financière adéquate. Ce sont 61 % d'entre eux qui redoutent une dépense imprévue importante et 58 % qui craignent de ne pas avoir assez d'argent à la retraite.

Les populations vulnérables plus affectées

Les préoccupations face aux dépenses sont plus vives chez les populations vulnérables. Les ménages à faible revenu, les chefs de famille monoparentale, les nouveaux arrivants, les personnes racisées ou avec une limitation fonctionnelle affichent un niveau d'anxiété financière plus élevé que l'indice global. De plus, 22 % des répondants indiquent vivre de l'insécurité alimentaire. Ce taux atteint 52 % chez les familles monoparentales.

Les locataires québécois craignent aussi d'être évincés de leur logement. C'est le cas pour 22 % d'entre eux. Cette proportion est plus élevée chez les nouveaux arrivants (46 %), les personnes avec une limitation fonctionnelle (43 %) et les personnes racisées (36 %).

Centraide du Grand Montréal sonde les Québécois afin de connaître les préoccupations relatives à leur situation financière et d'en suivre l'évolution dans le temps. L'indice d'anxiété financière se compose de trois variables : la situation financière et familiale, le niveau de connaissances financières, ainsi que les préoccupations envers divers aspects financiers.

Cette initiative permet à Centraide de confirmer les groupes de la population touchés par l'anxiété financière afin de mieux les soutenir grâce aux organismes communautaires qu'il appuie. Ces organismes offrent une multitude de services, notamment en santé mentale, en sécurité alimentaire, en logement et en littératie financière.

Pour consulter l'étude : lien

À propos de Centraide du Grand Montréal

Véritable acteur de changement, Centraide du Grand Montréal est une fondation publique qui a pour mission de rassembler et agir pour un Grand Montréal inclusif et sans pauvreté. Pour ce faire, il soutient un réseau de 375 organismes et projets communautaires qui interviennent à Laval, à Montréal et sur la Rive-Sud afin d'améliorer les conditions de vie des personnes en situation de vulnérabilité. Centraide collabore avec la population du Grand Montréal, ainsi qu'avec les milieux communautaires, des affaires, institutionnels et philanthropiques. Pour plus d'informations ou pour contribuer à la campagne Centraide : centraide-mtl.org.

À propos de Léger

Léger est la plus grande firme de sondage, de recherche marketing et analytique à propriété canadienne, avec plus de 300 employé(e)s au Canada et aux États-Unis. Léger travaille avec des clients prestigieux depuis 1986. Pour plus d'informations : leger360.com.

SOURCE Centraide du Grand Montréal

Renseignements : Annick Gagnon, conseillère relations publiques , Centraide du Grand Montréal, 514 437-3672, [email protected]