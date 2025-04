MONTRÉAL, le 10 avril 2025 /CNW/ - La 52e campagne de Centraide du Grand Montréal sera coprésidée par Charles Emond, président et chef de la direction de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) et Annick Guérard, présidente et cheffe de la direction de Transat. Ces figures bien connues du milieu des affaires seront accompagnées d'une trentaine d'autres bénévoles qui composeront le cabinet de campagne. Ils joueront un rôle de premier plan pour encourager la tenue de levées de fonds dans les milieux de travail, où 75 % des dons de Centraide sont récoltés. Ce groupe de décideurs de tous les secteurs d'activités se réunira dès ce printemps en vue de la campagne de l'automne.

« Dans un contexte d'incertitudes économiques et d'enjeux sociaux urgents, l'appui offert aux personnes dans le besoin est plus que jamais crucial », a souligné Claude Pinard, président et directeur général de Centraide du Grand Montréal. « Nous sommes reconnaissants de pouvoir compter sur l'engagement de bénévoles dévoués afin d'offrir des services essentiels à la population dans le besoin. »

« C'est avec une immense motivation que j'ai accepté de coprésider la campagne 2025. Pour moi, c'est une façon concrète de contribuer au tissu social du Grand Montréal que Centraide et les organismes communautaires qu'il soutient nourrissent », a souligné Charles Emond. « Il est important d'investir dans le capital humain de notre société. Cela profite à toute la collectivité. Et j'espère, avec le cabinet de campagne, pouvoir donner un peu de souffle positif dans une période où l'anxiété financière est bien présente. »

« Centraide joue un rôle crucial en unissant les efforts collectifs pour soutenir les personnes les plus vulnérables de notre société. Grâce à cette solidarité, nous pouvons agir concrètement pour surmonter les obstacles liés à la pauvreté et à l'exclusion sociale », a ajouté Annick Guérard. « Je suis honorée d'appuyer la mission de l'organisme à titre de coprésidente de campagne, aux côtés de Charles et d'une fantastique équipe de bénévoles. La campagne à venir permettra de poser des actions positives dans notre communauté et de mettre en lumière l'importance de l'engagement social et philanthropique. »

Rappelons qu'un million de Québécois peinent à boucler leurs fins de mois. Parmi eux, la moitié vit sous le seuil de faible revenu, tandis que l'autre moitié se trouve dans une situation précaire, juste au-dessus de ce seuil. Plusieurs de ces personnes résident dans le Grand Montréal. Elles vivent avec une inquiétude constante pour leur avenir et pour leurs besoins essentiels. Centraide intervient sur les multiples facettes de la pauvreté et agit sur ses causes et ses effets.

À propos de Centraide du Grand Montréal

Véritable acteur de changement, Centraide du Grand Montréal est une fondation publique qui a pour mission de rassembler et agir pour un Grand Montréal inclusif et sans pauvreté. Pour ce faire, il soutient un réseau de 375 organismes et projets communautaires qui interviennent à Laval, à Montréal et sur la Rive-Sud afin d'améliorer les conditions de vie des personnes en situation de vulnérabilité. Centraide collabore avec la population du Grand Montréal, ainsi qu'avec les milieux communautaires, des affaires, institutionnels et philanthropiques. Pour plus d'informations ou pour contribuer à la campagne Centraide : centraide-mtl.org.

