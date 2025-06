MONTRÉAL, le 18 juin 2025 /CNW/ - Centraide du Grand Montréal annonce des investissements stratégiques dans la communauté totalisant 70,3 millions de dollars pour l'année 2024-2025. C'est ce que révèle son Rapport à la communauté présenté hier lors de son assemblée générale annuelle. Ces fonds ont permis à 375 organismes communautaires d'offrir des services et de mettre en œuvre des projets concrets visant à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Grâce à cet engagement, quelque 800 000 personnes bénéficieront de soutien direct dans les régions de Montréal, Laval et la Rive-Sud.

La crise du logement, la montée de l'insécurité alimentaire et l'augmentation de l'itinérance accentuent la vulnérabilité de nombreuses personnes. Dans ce contexte de précarité grandissante, Centraide a renforcé ses investissements dans plusieurs secteurs clés, afin de mieux répondre aux enjeux prioritaires et soutenir les populations les plus à risque. Cette approche répond de manière ciblée à des besoins croissants, notamment en matière de logement, ainsi qu'aux besoins des résidents non permanents, de la communauté autochtone et des personnes en situation d'itinérance.

En outre, Centraide appuie près d'une quarantaine de tables de quartier à Montréal, à Laval et sur la Rive-Sud, afin de soutenir des initiatives dans les secteurs dévitalisés et défavorisés. Ces tables de concertation renforcent les conditions de vie des communautés locales en appuyant des projets répondant aux enjeux spécifiques des quartiers.

Deuxième investisseur sociocommunautaire après les gouvernements, Centraide est un acteur clé du développement social. En tant qu'agent de changements, il agit comme porte-voix des enjeux sociaux et tisse des liens solides avec la communauté. Grâce à sa capacité de mobilisation, il mène des démarches de consultation et collabore étroitement avec des partenaires de tous les milieux : communautaire, institutionnel, économique, universitaire et citoyen. En collaboration avec le réseau des Centraide du Québec, il assure aussi la distribution efficace de fonds d'urgence gouvernementaux lorsque leur déploiement rapide s'avère nécessaire, renforçant ainsi son impact sur le terrain. Il participe également au développement de projets innovants pour générer des changements durables et améliorer les conditions de vie des populations plus vulnérables.

« L'urgence sociale n'attend pas. Le soutien que nous apportons au milieu communautaire repose sur la générosité de nos donatrices et donateurs, ainsi que sur l'engagement exceptionnel de nos bénévoles et de nos partenaires », a mentionné Claude Pinard, président et directeur général de Centraide du Grand Montréal. « Grâce à leur mobilisation, les dons recueillis sont investis avec rigueur, permettant à Centraide d'agir avec efficacité pour bâtir un Grand Montréal inclusif et sans pauvreté. »

Élections de nouveaux membres au conseil d'administration

Conformément à ses règles de gouvernance, Centraide annonce qu'il accueille trois nouveaux bénévoles de la communauté à son conseil d'administration, soit Anne-Marie Boucher, avocate chez BCF Avocats d'affaires, Renée Loiselle, associée chez Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l., et Maha Lebbos, vice-présidente, Transformation numérique et systèmes d'information chez Fondaction. Il remercie pour leur engagement les trois membres sortants, soit sa vice-présidente, Marie-Josée Neveu, associée et présidente du conseil des associés chez Fasken, Normand Bélisle, président de Norbel Management, et Martin Thibodeau, premier vice-président et chef de la direction des technologies de l'information chez Rona.

Centraide procède également à de nouvelles nominations à des postes de présidence de comités. Marie-Josée Lapierre, cheffe des affaires juridiques et secrétaire corporative, Fonds de placement immobilier Cominar, agira à titre de présidente du comité de gouvernance. Saad Saade, vice-président, technologie et transformation chez WSP, sera pour sa part président du comité technologie. Marie-Hélène Noiseux, professeure titulaire de finance à l'École des sciences de la gestion à l'Université du Québec à Montréal, assumera désormais le rôle de vice-présidente du conseil, en plus de conserver ses fonctions de trésorière.

À propos de Centraide du Grand Montréal

Véritable acteur de changement, Centraide du Grand Montréal est une fondation publique qui a pour mission de rassembler et agir pour un Grand Montréal inclusif et sans pauvreté. Pour ce faire, il soutient un réseau de 375 organismes et projets communautaires qui interviennent à Laval, à Montréal et sur la Rive-Sud afin d'améliorer les conditions de vie des personnes en situation de vulnérabilité. Centraide collabore avec la population du Grand Montréal, ainsi qu'avec les milieux communautaires, des affaires, institutionnels et philanthropiques. Pour plus d'informations ou pour contribuer à la campagne Centraide : centraide-mtl.org.

