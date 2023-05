La grande rétrospective consacrée à Jean Paul Riopelle prend l'affiche le 27 octobre au Musée des beaux-arts du Canada

OTTAWA, ON, le 23 mai 2023 /CNW/ - Le Musée des beaux-arts du Canada (MBAC) se prépare pour son ouverture, le 27 octobre prochain, de Riopelle, à la croisée des temps, une exposition majeure consacrée à Jean Paul Riopelle, l'un des artistes visuels canadiens du 20e siècle les plus célébrés au pays et ailleurs dans le monde.

Riopelle, à la croisée des temps couvre cinquante ans de sa création artistique s'échelonnant de 1942 à 1992. Organisée par le MBAC, l'exposition dont le commissariat est assumé par Sylvie Lacerte, Ph. D., historienne de l'art, auteure, et chercheure indépendante sera un moment fort des célébrations du centenaire de la naissance de l'artiste multidisciplinaire.

En prévision de la rétrospective, l'une des œuvres phares de Riopelle, Hommage aux Nymphéas - Pavane (1954), un triptyque monumental, fera l'objet d'un entretien délicat au cours du mois de juin. Du 19 au 23 juin , le jeudi 22 juin de 18 h à 19 h , et du 26 au 30 juin , les visiteurs et visiteuses du Musée pourront voir Marie Catherine Cyr, restauratrice adjointe des peintures, procéder à l'examen et au nettoyage de l'œuvre, et échanger avec elle sur son travail en cours. Hommage aux Nymphéas - Pavane, 1954, a été exposée en 1962 au pavillon du Canada, aux côtés d'autres œuvres de Riopelle, dans le cadre de la 31e Biennale de Venise, où il représentait le Canada et a remporté le prix de l'UNESCO. Le Musée a acquis l'œuvre en 1963 et elle est exposée en permanence dans ses salles d'art autochtone et canadien.

En 1963, le MBAC présentait sa première rétrospective consacrée à Jean Paul Riopelle, alors âgé de 40 ans. Riopelle est le plus jeune artiste à avoir une exposition majeure au MBAC à l'époque, une reconnaissance de son talent indéniable.

Riopelle, à la croisée des temps réunit des peintures, des sculptures, des dessins, des estampes et des collages de Jean Paul Riopelle provenant d'une trentaine de collections privées et publiques canadiennes et internationales, y compris des œuvres jamais présentées au public auparavant. Des œuvres de plusieurs contemporains proches de Riopelle, tels que Sam Francis, Alberto Giacometti, Roseline Granet, Serge Lemoyne, Joan Mitchell et Françoise Sullivan, ainsi que d'artistes contemporains qui ont été influencés par lui sont également incluses dans le parcours de l'exposition.

En tout, quelque 130 œuvres témoigneront de l'étendue du talent de Jean Paul Riopelle et de la diversité de son travail et de ses passions.

Présentée jusqu'au 7 avril 2024, la rétrospective Riopelle, à la croisée des temps est rendue possible grâce au soutien financier de la Fondation du Musée des beaux-arts du Canada. Le Musée remercie également la Fondation Heffel et VIA Rail Canada, commanditaires de l'exposition, pour leur généreux soutien. Un merci tout particulier à Power Corporation du Canada pour son soutien principal au gala Jean Paul Riopelle, qui aura lieu le mercredi 25 octobre 2023. L'exposition est présentée dans le cadre des célébrations du centenaire de Jean Paul Riopelle, une initiative de la Fondation Jean Paul Riopelle.

Jean Paul Riopelle, Hommage aux Nymphéas - Pavane (1954)

En coulisses avec Marie Catherine Cyr, Restauratrice adjointe, Peintures, MBAC

Du 19 au 23 juin

Jeudi 22 juin, de 18 h à 19 h

Du 26 au 30 juin

Salles d'art autochtone et canadien, A110

Musée des beaux-arts du Canada

beaux-arts.ca

À propos du Musée des beaux-arts du Canada Ankosé -- Tout est relié -- Everything is Connected

Le Musée des beaux-arts du Canada a pour vocation d'amplifier les voix par le biais de l'art et d'élargir la portée et l'envergure de sa collection, de son programme d'expositions et de ses activités publiques pour représenter toute la population canadienne, tout en misant sur les façons autochtones d'être et de savoir. Ankosé, un mot anishinaabemowin qui signifie Tout est relié, représente la mission du Musée en vue de créer des expériences dynamiques qui ouvrent le cœur et l'esprit et changent le regard que nous portons sur nous-mêmes, sur les autres et sur nos histoires diversifiées, à travers les arts visuels. Le Musée des beaux-arts du Canada abrite une riche collection internationale d'art autochtone contemporain, ainsi que d'importantes collections d'art canadien et européen historique et contemporain du XIVe au XXIe siècle. Fondé en 1880, le Musée des beaux-arts du Canada joue un rôle clé dans la culture canadienne depuis plus de 140 ans.

À propos de la Fondation du Musée des beaux-arts du Canada

La Fondation soutient le Musée des beaux-arts du Canada dans la réalisation de son mandat en lui fournissant l'appui financier additionnel dont il a besoin pour remplir son rôle de chef de file auprès de la communauté des arts visuels, au pays et à l'international. Ensemble, la philanthropie privée et le soutien du public permettent au MBAC de maîtriser les savoirs et de préserver la richesse des arts visuels au Canada. La Fondation accepte les dons immédiats et différés pour les projets spéciaux et les fonds de dotation. Pour de plus amples renseignements sur les possibilités de don et les avantages, veuillez consulter fondationmbac.ca .

