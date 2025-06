KANANASKIS, AB, le 17 juin 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a rencontré le secrétaire général de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN), Mark Rutte, au Sommet des dirigeants du G7 de 2025 à Kananaskis, en Alberta.

Le premier ministre Carney a présenté au secrétaire général le plan de son gouvernement visant à rebâtir et réarmer les Forces armées canadiennes et à réinvestir dans celles-ci, afin d'atteindre cette année l'objectif de 2 % fixé par l'OTAN et d'accélérer les investissements militaires dans les années à venir.

Le premier ministre Carney a insisté sur le mandat du nouveau gouvernement, qui consiste à affirmer la souveraineté du Canada et à resserrer la collaboration au sein de l'Alliance de l'OTAN. Les dirigeants ont discuté de la sécurité transatlantique et de l'aide à apporter à l'Ukraine pour parvenir à une paix juste et durable, notamment par l'octroi d'une aide militaire.

Le premier ministre s'est réjoui à l'idée de rencontrer à nouveau le secrétaire général lors du prochain Sommet de l'OTAN qui se tiendra à La Haye, aux Pays-Bas, les 24 et 25 juin 2025.

