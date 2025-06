M. Rennie est un collectionneur d'art de Vancouver

OTTAWA, ON, le 16 juin 2025 /CNW/ - Le Musée des beaux-arts du Canada (MBAC) a annoncé aujourd'hui un don majeur d'une valeur de 22,8 millions de dollars à la population canadienne constitué de 61 œuvres d'art réalisées par des artistes les plus emblématiques de l'histoire de l'art contemporain. Les donateurs sont Bob Rennie, homme d'affaires et philanthrope renommé de Vancouver et mécène distingué de la Fondation du Musée des beaux-arts du Canada, et la famille Rennie. Ce don de M. Rennie et de sa famille porte la valeur totale de leurs dons au MBAC à plus de 35 millions de dollars, soit plus de 260 œuvres d'art données au Musée depuis 2012. M. Rennie figure dans la liste Top 200 des collectionneurs de 2024 (en anglais seulement) du magazine ARTnews.

« La contribution extraordinaire de Bob Rennie et de sa famille à la nation appuie notre mission de rendre le grand art accessible à tous les Canadiennes et Canadiens d'un océan à l'autre, grâce à des partenariats et aux collaborations », ont déclaré Paul Genest et Jean-François Bélisle, président du conseil d'administration et directeur général du Musée des beaux-arts du Canada. « La Collection Rennie, l'une des plus grandes collections d'art contemporain du pays, a évolué au fil des ans pour se concentrer sur des œuvres abordant les questions d'identité, de commentaire social et d'injustice. Nous sommes très reconnaissants à M. Rennie pour ce don majeur et pour la confiance qu'il nous témoigne en nous confiant la gestion de ces œuvres au nom des Canadiennes et Canadiens. Nous tenons également à remercier la Fondation du Musée des beaux-arts du Canada, qui travaille sans relâche à cultiver des relations avec des partenaires philanthropiques qui partagent notre passion de réunir les gens, surtout en ces temps de discorde, grâce à des expériences communes vécues par le biais de l'art ».

« J'ai commencé à collectionner il y a plus de 50 ans, à l'âge de 17 ans. L'essentiel de la collection a été constitué par Carey Fouks et moi-même », a indiqué Bob Rennie. « Nous avons toujours gardé à l'esprit la conservation, afin de nous assurer que les artistes soient vu.e.s et que leurs voix soient entendues au-delà de leur vie et de la mienne. C'est un élément fondamental de la collection. Le Musée des beaux-arts du Canada partage nos valeurs et nos intentions. Des valeurs de préservation et de conservation, et qui permettent aux œuvres de voyager vers des musées et d'autres lieux, non seulement partout au Canada, mais aussi dans le vaste réseau de relations que le Musée a cultivées à travers le monde. Ma famille est très fière de ce moment, qui permet de protéger l'héritage des artistes grâce à ce don à notre nation ».

Bob Rennie a entre autres été président du comité d'acquisition nord-américain de la Tate Modern, président de la Tate Americas et membre du comité exécutif du Conseil international de la Tate. Bob Rennie a également été président des acquisitions et administrateur de l'Art Institute of Chicago. Il est actuellement président du comité des collectionneurs de la National Gallery of Art à Washington, D.C.

Le don comprend notamment 40 œuvres de Rodney Graham. Né à Abbotsford, en Colombie-Britannique, M. Graham (1949-2022) a exercé son art pendant 50 ans. Ses œuvres couvrent près de quatre décennies, allant d'installations majeures, de caissons lumineux, de peintures et d'œuvres rares de ses débuts à des multiples créés au fil des ans qui permettent de mieux comprendre son œuvre.

Trois œuvres d'Ai Weiwei viendront compléter les trois œuvres actuelles de la collection de ce célèbre artiste contemporain chinois.

Le Musée accueillera l'installation de 6 600 livres occupant toute une salle de l'artiste britannique Yinka Shonibare, qui célèbre la diversité de la population immigrée des Amériques. Cette installation identifie plus de 150 Américains ayant accompli des réalisations remarquables dans tous les domaines, y compris certains qui sont nés au Canada ou ont des descendants directs canadiens.

Le don comprend également 10 œuvres de Mona Hatoum et des œuvres de Dan Graham, deux artistes qui ont des liens étroits avec le Canada.

L'Américain Dan Graham a une longue et étroite histoire avec notre pays, ayant exposé, donné des conférences et réalisé certaines de ses premières œuvres vidéo dans les années 1970 au Nova Scotia College of Art and Design, et grâce à ses longues amitiés et échanges créatifs avec des artistes de Vancouver tels que Rodney Graham, Ian Wallace et Brian Jungen.

De même, dans les années 1980, l'artiste britannique palestinienne de renommée internationale Mona Hatoum a créé une série de vidéos au cours de plusieurs résidences au Western Front de Vancouver et a exposé dans un certain nombre d'institutions canadiennes au fil des ans.

Témoignant de la forte dimension sociale de la Rennie Collection, des œuvres aux proportions monumentales permettront aux artistes Meleko Mokgosi, Toby Ziegler, Allora et Calzadilla, Gilbert & George et au collectif artistique Tim Rollins et K.O.S d'intégrer pour la première fois la collection du Musée.

L'une des principales missions du Musée des beaux-arts du Canada est de rendre l'art accessible à tous les Canadiennes et Canadiens, peu importe où qu'ils vivent dans le pays. L'ajout de ces œuvres à la collection, par l'entremise de ce don majeur, permettra au Musée de mettre ces pièces à la disposition des musées canadiens et internationaux, comme le souhaitaient le donateur et la direction du Musée.

À propos du Musée des beaux-arts du Canada

Fondé en 1880, le Musée des beaux-arts du Canada compte parmi les institutions artistiques les plus respectées au monde. En tant que musée national, notre raison d'être est de servir toutes les Canadiennes et tous les Canadiens, où qu'ils vivent. Pour ce faire, nous partageons largement notre collection, nos expositions et notre programmation publique. Nous créons des expériences dynamiques qui permettent de nouvelles façons de nous voir et de voir les autres à travers les arts visuels, tout en mettant l'accent sur les façons autochtones de savoir et d'être. Notre mandat consiste à développer, préserver et présenter une collection pour l'apprentissage et le plaisir de toutes et tous - aujourd'hui et pour les générations à venir. Nous abritons plus de 90 000 œuvres, dont l'une des plus belles collections d'art autochtone et canadien, des œuvres majeures du 14 ᵉ au 21 ᵉ siècle, ainsi que de vastes fonds de bibliothèque et d'archives.

Ankosé - Everything is connected - Tout est relié

À propos de la Fondation du Musée des beaux-arts du Canada

La Fondation soutient le Musée des beaux-arts du Canada dans la réalisation de son mandat. En favorisant l'établissement de solides partenariats philanthropiques, la Fondation apporte au Musée le soutien financier supplémentaire dont il a besoin pour jouer un rôle de premier plan dans la communauté des arts visuels du Canada à l'échelle locale, nationale et internationale. Ensemble, la philanthropie privée et le soutien public permettent au MBAC de préserver et d'interpréter le patrimoine du Canada en matière d'arts visuels. La Fondation accepte les dons immédiats et différés pour les projets spéciaux et les fonds de dotation. Pour en savoir davantage au sujet de la Fondation du MBAC, veuillez consulter fondationmbac.ca.

SOURCE Musée des beaux-arts du Canada

Pour toutes les demandes des médias : Josée-Britanie Mallet, Agente principale, Relations publiques et médiatiques, Musée des beaux-arts du Canada, [email protected]; Pénélope Carreau, Agente, Relations publiques, Musée des beaux-arts du Canada, [email protected]