KANANASKIS, AB, le 17 juin 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a rencontré le président du Brésil, Luiz Inácio Lula da Silva, au Sommet des dirigeants du G7 de 2025 à Kananaskis, en Alberta.

Compte tenu du partenariat stratégique grandissant entre les deux pays, le premier ministre Carney a souligné l'immense potentiel de coopération accrue. Les dirigeants ont discuté des occasions qui se présentent au Canada d'accroître ses activités de commerce et d'investissement avec le Brésil.

Le premier ministre Carney a mis en relief les valeurs communes du Canada et du Brésil, notamment l'importance de protéger l'environnement et de bâtir des économies plus fortes en partenariat avec les peuples autochtones.

Les dirigeants ont discuté de leurs priorités communes, telles que le renforcement des chaînes d'approvisionnement des minéraux critiques, la lutte contre les feux de forêt, la reprise des négociations commerciales ainsi que la croissance propre, surtout dans le contexte où le Canada préside le G7 en 2025 et le Brésil accueillera la COP30 plus tard cette année.

Le premier ministre Carney et le président Lula ont convenu de rester en contact étroit.

