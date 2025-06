Les centres d'artistes autogérés peuvent être nominés avant le 12 octobre 2025 pour le prix biennal de 90 000 $ soulignant les contributions essentielles aux arts visuels contemporains au Canada

OTTAWA, ON, le 9 juin 2025 /CNW/ - Le Musée des beaux-arts du Canada (MBAC) invite les nominations de petits centres d'artistes autogérés et les galeries communautaires de villes et de villages de partout au pays pour le Prix Lacey 2025. La distinction biennale - qui en est maintenant à sa quatrième édition depuis sa création en 2019 - reconnaît les contributions essentielles de ces organismes artistiques à la vitalité du secteur des arts visuels au Canada en leur offrant une aide financière pour les aider à remplir leur mission. Le gagnant de la première place recevra 50 000 $ et les deux finalistes recevront chacun 20 000 $. La date limite pour les mises en candidature est le dimanche 12 octobre 2025, à 18 h (HNE).

Le Musée des beaux-arts du Canada invite les nominations de petits centres d’artistes autogérés et les galeries communautaires de villes et de villages de partout au pays pour le Prix Lacey 2025. (Groupe CNW/Musée des beaux-arts du Canada)

Les nominateur.rice.s peuvent être membres de la communauté des arts, mais ne doivent pas occuper de fonction au sein de l'organisme candidat ni participer directement à ses activités au moment de sa mise en candidature.

Le Prix Lacey honore les centres et les espaces gérés par des artistes ainsi que le travail remarquable qui s'y fait pour promouvoir les arts visuels au Canada, notamment leur contribution aux pratiques émergentes, novatrices et expérimentales. Le Prix reconnaît également le rôle crucial qu'ont ces centres et espaces au sein de leurs collectivités tout en étendant leur portée à l'échelle nationale et au-delà, favorisant ainsi l'avancement de l'art contemporain. Les trois gagnants seront sélectionnés par un jury indépendant et annoncés en novembre 2025.

Par ailleurs, le Prix Lacey stimule les relations entre les centres et le MBAC grâce à la visite d'un conservateur ou conservatrice d'art contemporain, qui partira d'Ottawa pour se rendre dans la ville de l'organisme lauréat afin de voir ce dernier et de rencontrer des artistes locaux. Le Prix est financé grâce à un don du Dr John Lacey et de sa défunte épouse Naomi, et appuyé par la Fondation du Musée des beaux-arts du Canada.

Lauréats des éditions précédentes du Prix Lacey

Union House Arts, situé à Port Union, à Terre-Neuve-et-Labrador, a reçu le Prix Lacey en 2023. C'cap (anciennement connu sous le nom de Blinkers Art and Project Space), situé sur le territoire du Traité no 1, également appelé Winnipeg, au Manitoba, a remporté le Prix de 2021. Hamilton Artists Inc., situé à Hamilton, en Ontario, et surnommé « The Inc. », a reçu le premier Prix Lacey en 2019.

Le saviez-vous? Il existe plus de 180 centres d'artistes autogérés dans les domaines des arts visuels et médiatiques, de l'artisanat contemporain et de l'architecture partout au Canada.

Pour présenter une candidature

Pour en savoir plus sur la mise en candidature et pour télécharger le formulaire requis, visitez beaux-arts.ca. Veuillez prendre note que les candidatures présentées par les candidats eux-mêmes ne seront pas acceptées.

À propos du Musée des beaux-arts du Canada

Fondé en 1880, le Musée des beaux-arts du Canada compte parmi les institutions artistiques les plus respectées au monde. En tant que musée national, notre raison d'être est de servir toutes les Canadiennes et tous les Canadiens, où qu'ils vivent. Pour ce faire, nous partageons largement notre collection, nos expositions et notre programmation publique. Nous créons des expériences dynamiques qui permettent de nouvelles façons de nous voir et de voir les autres à travers les arts visuels, tout en mettant l'accent sur les façons autochtones de savoir et d'être. Notre mandat consiste à développer, préserver et présenter une collection pour l'apprentissage et le plaisir de toutes et tous - aujourd'hui et pour les générations à venir. Nous abritons plus de 90 000 œuvres , dont l'une des plus belles collections d'art autochtone et canadien, des œuvres majeures du 14ᵉ au 21ᵉ siècle, ainsi que de vastes fonds de bibliothèque et d'archives.

Ankosé - Tout est relié - Everything is connected

À propos de la Fondation du Musée des beaux-arts du Canada

La Fondation soutient le Musée des beaux-arts du Canada dans la réalisation de son mandat. En favorisant l'établissement de solides partenariats philanthropiques, la Fondation apporte au Musée le soutien financier supplémentaire dont il a besoin pour jouer un rôle de premier plan dans la communauté des arts visuels du Canada à l'échelle locale, nationale et internationale. Ensemble, la philanthropie privée et le soutien public permettent au MBAC de préserver et d'interpréter le patrimoine du Canada en matière d'arts visuels. La Fondation accepte les dons immédiats et différés pour les projets spéciaux et les fonds de dotation. Pour en savoir davantage au sujet de la Fondation du MBAC, veuillez consulter fondationmbac.ca.

SOURCE Musée des beaux-arts du Canada

À l'intention des médias - pour de plus amples renseignements, prière de communiquer avec : Pénélope Carreau, Agente, Relations publiques, Musée des beaux-arts du Canada, [email protected]; Josée-Britanie Mallet, Agente principale, Relations publiques et médiatiques, Musée des beaux-arts du Canada [email protected]