KANANASKIS, AB, le 16 juin 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a rencontré le président de la France, Emmanuel Macron, au Sommet des dirigeants du G7 de 2025 à Kananaskis, en Alberta.

Le Canada et la France partagent un long passé et la même volonté de préserver les liens qu'ils entretiennent au chapitre de leur culture et de la langue française.

Faisant suite à la visite du premier ministre Carney en France plus tôt cette année, les deux dirigeants ont discuté du travail en cours pour resserrer les liens commerciaux et favoriser la prospérité du Canada et de la France.

Le premier ministre Carney et le président Macron ont dit souhaiter resserrer la coopération à l'égard de priorités communes, telles que les minéraux critiques, la sécurité énergétique, l'investissement bilatéral, l'intelligence artificielle et la technologie quantique.

Les dirigeants accueillent favorablement l'annonce aujourd'hui d'un accord entre LOT Polish Airlines et Airbus, qui prévoit l'achat de 20 aéronefs A220-100 et de 20 aéronefs A220-300. Ces aéronefs sont conçus et élaborés au Canada, et fabriqués à Mirabel, au Québec, par Airbus, en collaboration avec des partenaires canadiens de la chaîne d'approvisionnement. Cet accord permettra de soutenir des milliers d'emplois bien rémunérés au Canada et en France.

Le premier ministre Carney et le président Macron ont également mis en relief le partenariat grandissant entre le Canada et la France sur le plan de la cybersécurité et du partage de renseignements. Ils saluent le nouveau protocole d'entente signé le 13 juin pour accroître les échanges entre nos deux pays dans le domaine du renseignement.

Les dirigeants ont discuté de leur soutien à la souveraineté de l'Ukraine, du besoin impératif d'instaurer un cessez-le-feu immédiat à Gaza et de la situation en Haïti. Ils ont convenu de rester en contact étroit.

Lien connexe

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected]