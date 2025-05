Renforcer la recherche grâce à des installations de pointe - PRÈS DE 13 M$ POUR AMÉLIORER DES INFRASTRUCTURES DE RECHERCHE DU QUÉBEC

QUÉBEC, le 27 mai 2025 /CNW/ - Le ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, M. Christopher Skeete, la ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Pascale Déry, et le ministre de la Santé, M. Christian Dubé, annoncent l'attribution de 12 817 768 $ à 14 établissements universitaires du Québec pour soutenir 73 projets1 visant l'amélioration de leurs équipements et de leurs installations de recherche et d'innovation.

Ces projets, estimés à 33 521 430 $ en tout, aideront les établissements à se doter d'équipements et d'installations modernes pour améliorer leur capacité de recherche et mener des activités de calibre mondial. Cela facilitera le recrutement de chercheurs, la formation de la relève et la collaboration avec d'autres établissements, ainsi qu'avec les secteurs public et privé, en vue de faire avancer la science au Québec.

Dans le contexte géopolitique actuel, il est plus que jamais essentiel d'investir dans nos équipements et nos installations de recherche et d'innovation pour assurer leur performance. La recherche et l'innovation sont des piliers de notre développement socioéconomique, et le Québec continue de se démarquer en la matière partout dans le monde.

Citations :

« Au Québec, on peut compter sur des universités et des centres de recherche qui excellent et qui font rayonner notre savoir à l'échelle nationale et internationale. Pour continuer de développer leurs expertises et leurs collaborations, ces organisations ont besoin d'infrastructures de recherche à la fine pointe de la technologie, et c'est ce que notre gouvernement leur permet d'obtenir aujourd'hui avec ce financement. »

Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« La recherche et l'innovation sont des leviers essentiels au développement du Québec. Nos diverses expertises dans des secteurs stratégiques pour notre économie permettent à nos universités de former une relève en recherche de grande qualité et de se démarquer davantage à l'international. C'est important pour notre gouvernement de les soutenir en leur permettant de se doter d'infrastructures de pointe modernes et efficaces. »

Pascale Déry, ministre de l'Enseignement supérieur

« Ce financement témoigne de notre volonté d'intensifier le soutien aux innovations locales qui pourront faire rayonner notre expertise ici et ailleurs, tout particulièrement dans le domaine de la santé. Ainsi, nous souhaitons rendre notre collectivité encore plus résiliente face aux défis à venir. Un milieu de recherche mieux financé contribuera notamment à développer des traitements plus efficaces et moins invasifs, mais aussi à favoriser des gains notables en matière de pertinence clinique. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

________________________ 1 Le détail du financement est présenté en annexe.

Faits saillants :

L'aide financière est accordée dans le cadre du Programme de soutien aux organismes de recherche et d'innovation.

Par l'entremise du PSOv3-FCI, le gouvernement du Québec participe à la modernisation, au développement et à la mise en commun des infrastructures de recherche et d'innovation québécoises.

Le cofinancement gouvernemental des projets équivaut à un maximum de 40 % du coût total. Le MES (54 projets) prend en charge les infrastructures des universités et des collèges, le MSSS (18 projets) celles des centres de recherche affiliés aux hôpitaux universitaires et le MEIE (1 projet) celles situées à l'extérieur des réseaux de l'enseignement supérieur et du réseau de la santé et des services sociaux.

Le Fonds des leaders aide les établissements universitaires et les centres de recherche des hôpitaux universitaires à recruter et à maintenir en poste des chercheurs et chercheuses remarquables. Il offre aux établissements le financement nécessaire pour acquérir les outils qui permettent le travail innovant d'équipes de recherche de premier plan. Ce fonds permet aussi aux établissements de présenter une offre concurrentielle de soutien à la recherche lorsqu'il est jumelé au financement des partenaires.

La FCI a pour mandat de verser des contributions financières aux universités, aux collèges ainsi qu'aux hôpitaux et aux établissements de recherche à but non lucratif pour leur permettre d'acquérir des infrastructures de recherche et ainsi d'accroître leur capacité à mener des activités de grande qualité dans ce domaine.

ANNEXE - DÉTAIL DU FINANCEMENT

Établissement de recherche publique Nombre

de projets Coût des projets Contribution

gouvernementale École de technologie supérieure 4 1 200 524 $ 460 000 $ École polytechnique de Montréal 2 873 398 $ 310 401 $ Institut national de la recherche scientifique 5 2 493 898 $ 932 356 $ Université Concordia 2 482 964 $ 187 128 $ Université de Montréal 11 7 580 885 $ 2 933 946 $ Université de Sherbrooke 6 2 604 872 $ 1 010 017 $ Université du Québec à Chicoutimi 2 572 441 $ 200 000 $ Université du Québec à Montréal 3 2 262 569 $ 866 115 $ Université du Québec à Rimouski 4 1 804 950 $ 687 869 $ Université du Québec à Trois-Rivières 1 125 540 $ 50 216 $ Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 2 272 698 $ 103 623 $ Université du Québec en Outaouais 2 961 258 $ 384 462 $ Université Laval 16 5 298 189 $ 1 959 303 $ Université McGill 13 6 987 244 $ 2 732 332 $ Total 73 33 521 430 $ 12 817 768 $

