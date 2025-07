Entente entre Hydro-Québec et Aluminerie Alouette - Secteur de l'aluminium : Une entente gagnante pour l'économie du Québec

SEPT-ÎLES, QC, le 4 juill. 2025 /CNW/ - Le premier ministre du Québec, M. François Legault, la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable du Développement économique régional, Mme Christine Fréchette, et la ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord et députée de Duplessis, Mme Kateri Champagne Jourdain, annoncent la signature d'une entente entre le gouvernement du Québec, Hydro-Québec et Aluminerie Alouette, qui favorisera la croissance et la compétitivité de cet important producteur d'aluminium et employeur de la région pour les vingt prochaines années.

Cette entente repose sur une formule de tarification de l'électricité à partage de risques et de bénéfices plus favorable afin de tenir compte du contexte énergétique au Québec ainsi que du prix de l'électricité payé par les autres clientèles industrielles. La formule de prix permet un partage de risques et de bénéfices équilibré permettant de partager de plus grands bénéfices lorsque le prix de l'aluminium est favorable, et de soutenir la compétitivité lorsque les prix sont plus bas. Alors qu'Alouette a récemment obtenu sa certification ISO 50 001 encadrant la gestion de l'énergie, l'entente prévoit également un engagement en efficacité énergétique et un rehaussement de sa participation à la gestion de la pointe de consommation électrique.

L'entente prévoit également qu'Aluminerie Alouette s'engage à investir un minimum de 1,5 milliard de dollars sur la Côte-Nord et au Québec d'ici 2045, dont 750 millions à l'horizon 2030. Les projets d'investissements favoriseront la croissance de l'entreprise, sa modernisation ainsi que sa décarbonation. Certains investissements lui permettront de faire un pas de plus vers l'automatisation et l'industrie 4.0. Ces investissements contribueront aussi à maintenir près de 1 000 emplois de qualité à Sept-Îles; des emplois bien rémunérés qui jouent un rôle important pour l'économie de la région.

Par ailleurs, l'entreprise s'engage à continuer d'appuyer le développement régional et les communautés de la Côte-Nord, dont celles de Sept-Îles, de Port-Cartier et de Uashat mak Mani-utenam en y investissant 15 M$ additionnels au cours des dix prochaines années, en plus de favoriser l'employabilité et la participation de ces communautés dans ses activités. L'entreprise maintiendra également son engagement à rendre disponibles annuellement 50 000 tonnes métriques d'aluminium primaire pour des projets de transformation au Québec et sur la Côte-Nord.

Dans un contexte mondial où l'incertitude pèse sur l'industrie de l'aluminium, cette entente vient aider à la compétitivité d'un acteur clé pour le Québec. Grâce à son expertise, Aluminerie Alouette produit un aluminium avec l'une des plus faibles empreintes carbone au monde, un avantage précieux pour faire rayonner notre économie à l'international.

Citations :

« L'entente annoncée aujourd'hui envoie un signal clair de confiance envers notre industrie de l'aluminium, qui doit rester forte ici, au Québec. Grâce à cette entente jusqu'en 2045, Alouette pourra maintenir près de 1 000 emplois bien rémunérés à Sept-Îles et investir massivement dans ses installations. C'est une excellente nouvelle pour l'économie de la Côte-Nord, mais aussi pour le positionnement du Québec comme leader mondial dans le secteur de l'aluminium. »

François Legault, premier ministre du Québec

« Le Québec peut compter sur des atouts de taille pour conserver sa place de leader économique mondial, comme l'électricité verte et l'aluminium durable. Pour notre gouvernement, il est primordial de soutenir nos producteurs d'aluminium primaire dans leur développement. Avec cette entente, on propose à Aluminerie Alouette des conditions tarifaires qui assurent une gestion judicieuse de notre électricité tout en lui permettant de renforcer sa compétitivité et de poursuivre ses projets d'avenir. Voilà un projet porteur qui assure le développement de nos régions et conserve des emplois bien rémunérés, au Québec. »

Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable du Développement économique régional

« Aluminerie Alouette est un véritable chef de file mondial de la production d'aluminium primaire, un secteur stratégique de notre économie, et l'un des plus grands employeurs de la Côte-Nord. Que notre région ait été choisie pour jouer un rôle stratégique dans une chaîne de valeur aussi essentielle, c'est une grande fierté. Le fait qu'Alouette choisisse d'investir ici, chez nous, c'est un véritable gage de confiance envers notre région, notre expertise et notre capacité à bâtir l'avenir. En signant cette entente de principe aujourd'hui, c'est donc non seulement l'essor de l'entreprise qu'on appuie, mais celui de toute une région! »

Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord et députée de Duplessis

« Cette entente illustre notre volonté de mieux partager les bénéfices tout en soutenant des partenaires industriels qui partagent notre ambition en matière d'efficacité énergétique. Aluminerie Alouette démontre un engagement concret envers la modernisation, la décarbonation et l'optimisation énergétique de ses opérations. C'est exactement le type de collaboration que nous souhaitons encourager pour bâtir un avenir énergétique durable pour le Québec. »

Dave Rhéaume, vice-président exécutif - Activités commerciales et chef des relations clientèle d'Hydro-Québec

« C'est avec une grande fierté qu'Aluminerie Alouette participe aujourd'hui à cette importante annonce avec ses partenaires du gouvernement du Québec et d'Hydro-Québec, dont nous saluons la précieuse collaboration. Cette entente renouvelée, qui pave la voie à un futur prometteur pour notre organisation, nos employés, nos communautés et nos partenaires d'affaires, vient réaffirmer la place déterminante qu'occupe l'aluminium de première fusion dans l'économie de notre région et de la province. »

Claude Gosselin, président et chef de la direction d'Aluminerie Alouette

Faits saillants :

Fondée en 1989, Aluminerie Alouette est la plus importante aluminerie des Amériques. Elle produit plus de 630 000 tonnes d'aluminium primaire annuellement, ce qui représente plus de 20 % de toute la production québécoise d'aluminium.

L'entente de principe vise donc à assurer l'approvisionnement électrique d'Aluminerie Alouette jusqu'au 31 décembre 2045, avec une nouvelle formule de tarification de l'électricité applicable dès le 1 er janvier 2030.

janvier 2030. Rappelons que le Québec produit 75 % de tout l'aluminium primaire en Amérique du Nord. En 2024, les produits d'aluminium figuraient parmi les principales exportations du Québec, avec des ventes évaluées à près de 11,7 milliards de dollars et représentant 10 % de toutes les exportations québécoises.

