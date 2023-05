Le lancement d'une carte de crédit sans frais annuels, la carte moi RBC Visa, donne le coup d'envoi au nouveau partenariat

MONTRÉAL, le 26 mai 2023 /CNW/ - La Banque Royale du Canada (RBC) et METRO inc. (METRO) ont annoncé un nouveau partenariat qui débutera avec le lancement de la carte de crédit moi RBC Visa sans frais annuels. Cette carte offrira aux consommateurs une valeur exclusive dans les établissements METRO participants. Les titulaires de la carte obtiendront des points Moi sur tous leurs achats - y compris dans les catégories de dépenses courantes comme les services de restauration, l'essence et la recharge de véhicule électrique - et bénéficieront d'offres et de réductions uniques de la part d'Avion Récompenses et de son vaste réseau de commerçants partenaires.

moi RBC Visa (Groupe CNW/RBC Banque Royale)

Les points Moi accumulés grâce au programme de récompenses Moi et à la carte de crédit moi RBC Visa peuvent être échangés dans près de 900 établissements, soit dans les magasins Metro, Super C, Brunet et Première Moisson au Québec et dans les succursales Jean Coutu au Québec, au Nouveau-Brunswick et en Ontario.

« RBC est un chef de file dans le domaine des cartes de crédit et des programmes de fidélisation au Canada depuis de nombreuses années. Ce partenariat permettra à nos clients d'économiser davantage grâce à des récompenses sur leurs achats courants. Nous espérons que cette collaboration sera durable et fructueuse », explique Alain Tadros, vice-président, Marketing, METRO.

« Nous sommes fiers de nous associer à METRO et de faire profiter les consommateurs du programme Moi. Notre association leur permettra d'obtenir encore plus de valeur grâce à notre vaste réseau de commerçants partenaires d'Avion Récompenses, dit Niranjan Vivekanandan, chef, Fidélisation et solutions de paiement des commerçants, RBC. Il s'agit d'une association importante qui réunit deux grandes marques canadiennes de confiance soucieuses de récompenser les Canadiens de la façon qu'ils préfèrent. »

« Nous sommes ravis que deux marques aussi enracinées au Québec comme RBC et METRO unissent leurs efforts pour offrir aux consommateurs plus de valeur et d'économies au quotidien », ajoute Nadine Renaud-Tinker, présidente régionale, Québec, RBC.

Des points partout, sur tous les achats

Grâce à la carte de crédit moi RBC Visa, les consommateurs pourront :

Obtenir 2X les points Moi sur les achats admissibles effectués dans les magasins Metro, Première Moisson et Brunet au Québec et dans les succursales Jean Coutu au Québec, en Ontario et au Nouveau-Brunswick*

sur les achats admissibles effectués dans les magasins Metro, Première Moisson et Brunet au Québec et dans les succursales au Québec, en et au Nouveau-Brunswick* Obtenir 2X les points Moi par dollar d'achat d'essence, de recharge de véhicule électrique et de services de restauration*

par dollar d'achat d'essence, de recharge de véhicule électrique et de services de restauration* Obtenir 1X les points Moi par dollar d'achat dans les épiceries Super C et sur tous les autres achats*

par dollar d'achat dans les épiceries Super C et sur tous les autres achats* Accéder au vaste réseau de commerçants partenaires d'Avion Récompenses et à leurs réductions, offres et avantages exclusifs, dont les suivants :

des économies instantanées de 3 ¢ le litre d'essence et 20 % plus de Petro-Points MC dans les établissements Petro-Canada MC s'ils lient leur carte de crédit moi RBC Visa à leur carte Petro-Points*

dans les établissements Petro-Canada s'ils lient leur carte de crédit moi RBC Visa à leur carte Petro-Points*

jusqu'à 10 % de crédits sur relevé de compte pour la première tranche de 250 $ d'achats admissibles et 5 % de remise en argent pour la tranche suivante de 1 250 $ lorsqu'ils utilisent leur carte moi RBC Visa pour payer leurs achats chez RONA, Réno-Dépôt et Lowe's*

La carte de crédit moi RBC Visa est offerte sans frais annuels. De plus, une prime d'une durée limitée de 4 000 points Moi sera versée aux consommateurs qui présentent une demande avant le 31 août 2023, à condition que leur demande soit approuvée par RBC**. Les points Moi sont la monnaie du programme de récompenses Moi et peuvent être échangés contre de l'argent comptant à la caisse ou par l'entremise de l'appli Moi dans les magasins METRO participants, notamment Metro, Super C, Première Moisson et Brunet au Québec, ainsi que dans les pharmacies Jean Coutu au Québec, au Nouveau-Brunswick et en Ontario.

Pour en savoir plus sur la carte de crédit moi RBC Visa, visitez le site rbc.com/moi.

Aperçu de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 98 000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir-faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à nos 17 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com.

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.rbc.com/collectivite-impact-social.

À propos de METRO Inc.

Avec un chiffre d'affaires annuel de plus de 19 milliards de dollars, METRO Inc. est un chef de file dans les domaines de l'alimentation et de la pharmacie au Québec et en Ontario, procurant de l'emploi à plus de 95 000 personnes. Sa raison d'être est de « Nourrir la santé et le bien-être de nos communautés. » Par ses activités de détaillant, franchiseur, distributeur, fabricant et de commerce en ligne, elle exploite ou approvisionne un réseau de 975 magasins d'alimentation sous plusieurs bannières dont Metro, Metro Plus, Super C et Food Basics, et de 645 pharmacies principalement sous les bannières Jean Coutu, Brunet, Metro Pharmacy et Food Basics Pharmacy. Pour plus de détails, visitez corpo.metro.ca.

* Des conditions s'appliquent. Pour connaître tous les détails, consultez le site rbc.com/moi.

** L'offre prend fin le 31 août 2023. Des conditions s'appliquent. Pour connaître tous les détails, consultez le site rbc.com/moi.

