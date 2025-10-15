TORONTO, le 15 oct. 2025 /CNW/ - RBC est heureuse d'annoncer qu'elle a obtenu le plus grand nombre de distinctions parmi les cinq grandes banques canadiennes lors des Prix d'excellence des services financiers Ipsos 2025, remportant des prix dans dix catégories. De plus, RBC est la seule des cinq grandes institutions financières à avoir reçu les quatre prix suivants : Probabilité de recommandation (taux net de recommandation), Conseils financiers et services de planification, Excellence des services bancaires par GAB et Excellence des services bancaires en ligne.

Ces prix, fondés sur 47 969 sondages réalisés dans le cadre du programme d'indice de service clientèle Ipsos 2025 (se terminant en septembre 2025), récompensent les institutions financières canadiennes pour leur excellence en matière d'expérience client.

« Cette reconnaissance témoigne des conseils exceptionnels que nos conseillers offrent chaque jour aux Canadiens, ainsi que de l'incidence positive de nos investissements dans les plateformes numériques, les expériences axées sur les conseils et l'intégration harmonieuse des modes de prestation pour l'ensemble de nos produits et services, déclare Erica Nielsen, cheffe de groupe, Services bancaires aux particuliers RBC. Nous savons que nos clients désirent des expériences bancaires personnalisées et fiables, que ce soit en ligne, avec un conseiller ou en succursale. Les résultats de RBC dans le cadre de ces prix met en évidence nos progrès dans la réalisation de notre objectif, soit placer les clients au centre de tout ce que nous faisons et offrir en tout temps un service exceptionnel. »

Les prix 2025 sont décernés à un moment où les institutions financières canadiennes ont fait preuve de résilience malgré les vents contraires de l'économie et une concurrence de plus en plus vive. Selon Ipsos, les attentes des consommateurs en matière de simplicité, de valeur et d'expérience fluide continuent d'évoluer dans un contexte concurrentiel.

La reconnaissance de RBC couvre plusieurs catégories de prix, renforçant sa position en tant que leader de l'excellence du service clientèle parmi les plus grandes institutions financières canadiennes. L'approche globale de la Banque quant à l'Expérience client lui a régulièrement valu les plus grands honneurs dans le cadre de ce programme annuel.

« Nos clients nous incitent à nous améliorer chaque jour, ajoute Nielsen. Ces prix nous rappellent que nous devons continuer de prioriser les besoins de nos clients en investissant dans nos employés ainsi que dans les technologies et les outils les plus récents, afin de pouvoir offrir constamment un service exceptionnel dans tous nos modes de prestation. »

