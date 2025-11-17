Les titulaires de carte de crédit RBC et les membres Avion Récompenses admissibles peuvent maintenant obtenir un abonnement gratuit au programme DashPass de DoorDash, qui offre des frais de livraison de 0 $*, des frais d'administration réduits et plus encore sur les commandes admissibles.

TORONTO, le 17 nov. 2025 /CNW/ - La Banque Royale du Canada (RBC) et DoorDash prolongent leur programme de longue date afin de fournir un accès gratuit à DashPass, le service d'abonnement de DoorDash, qui offre encore plus de valeur aux titulaires de carte de crédit RBC admissibles** et aux membres Avion Récompenses. Grâce au système DashPass, les clients profitent de services de livraison sans frais et de frais d'administration réduits sur les bons de livraison admissibles* par l'entremise de DoorDash, ainsi que d'autres avantages, comme des possibilités d'épargne exclusives.

« RBC est ravie d'approfondir sa relation avec DoorDash afin d'offrir encore plus d'occasions d'épargne substantielles aux titulaires de carte de crédit RBC et aux membres d'Avion Récompenses », a déclaré Kevin Rose, vice-président, Récompenses courantes, RBC. « Nous savons qu'un grand nombre de nos titulaires de carte ont profité de cet avantage depuis que nous avons lancé le programme. C'est donc avec joie que nous élargissons l'offre et la rendons accessible à encore plus de Canadiens. »

Les titulaires de carte RBC et les membres Avion Récompenses constateront la valeur ajoutée qui leur est apportée comme suit :

Toutes les cartes de crédit Avion et la carte WestJet World Elite Mastercard RBC font partie des cartes admissibles** à l'offre d'abonnement gratuit de 12 mois à DashPass (une valeur de 120 $).

$). Pour autres titulaires de carte RBC admissibles**, la valeur de l'abonnement gratuit au programme DashPass est passée de trois à six mois (une valeur de 60 $).

$). Les membres Avion Récompenses qui ne détiennent pas de produit RBC ont maintenant un abonnement gratuit à DashPass pendant deux mois (une valeur de 20 $).

$). De plus, tous les titulaires** de cartes de crédit RBC admissibles recevront un crédit de 10 $*** qu'ils pourront utiliser pour leur prochain bon de livraison admissible par DoorDash.

Veuillez visiter rbc.com/doordash pour connaître tous les détails de l'offre et vérifier l'admissibilité des produits.

« De nombreux clients profitent déjà des avantages de DashPass dans le cadre de notre programme actuel avec RBC. Au vu des commentaires extrêmement positifs reçus, nous sommes ravis d'entamer ensemble ce nouveau chapitre de l'entreprise », a dit Kyra Huntington, directrice générale de DoorDash Canada. « En étendant notre programme de longue date de manière à inclure l'abonnement gratuit à DashPass pour les membres Avion Récompenses et en bonifiant les avantages existants pour certains titulaires de carte, nous permettons à un nombre accru de Canadiens de profiter de plus d'économies et de commodité, tout en soutenant leurs entreprises préférées. »

Depuis 2021, RBC et DoorDash offrent plus de valeur aux Canadiens en combinant les récompenses des cartes de crédit avec la commodité de la livraison. Depuis le lancement du programme, les titulaires de cartes de crédit RBC ont échangé des points contre des dizaines de milliers de commandes passées à l'aide de DashPass. Ces clients ont ainsi pu réaliser de nouvelles façons d'économiser et profiter du meilleur de leur quartier.

À propos de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 101 000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir-faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à nos plus de 19 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, allez à rbc.com.‎

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour en savoir plus, allez à rbc.com/gensetplanete.

À propos du programme Avion Récompenses

Programme de fidélisation et plateforme d'engagement des consommateurs, Avion Récompenses permet aux Canadiens d'économiser lorsqu'ils font des achats, ainsi que d'accumuler et d'échanger des points contre des articles courants, des récompenses attrayantes et des expériences uniques. Son assistant de magasinage exclusif, AchatsExtra Avion Récompenses, permet aux membres d'accéder aux offres de manière transparente, ce qui leur fait épargner temps et argent à l'endroit même où ils magasinent en ligne. Comptant parmi les plus importants fournisseurs de services de voyage au Canada, Avion Récompenses offre à ses membres admissibles des réservations de billets d'avion avec la compagnie aérienne, le vol et le départ de leur choix, ainsi que des cartes de crédit Avion vedettes et un service de conciergerie.

À propos de DoorDash

En tant que l'une des principales plateformes mondiales de commerce local, DoorDash (NASDAQ DASH) aide les entreprises de tout type à croître et à innover, met les consommateurs en contact avec ce qu'il y a de mieux dans leur quartier et propose aux gens des façons rapides et souples de gagner de l'argent. Depuis sa fondation en 2013, DoorDash a étendu ses activités dans plus de 40 pays, misant sur la technologie et la logistique pour façonner l'avenir du commerce local et élargir l'accès aux chances. Forte d'une présence internationale croissante qui comprend désormais les entreprises Deliveroo et Wolt, DoorDash allie envergure mondiale et expertise locale pour servir les collectivités partout dans le monde.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Matt Trocchi, Communications, RBC

[email protected], Communications, DoorDash

* Admissibilité au programme DashPass : Les avantages de DashPass s'appliquent uniquement aux commandes admissibles passées auprès de commerçants DashPass qui respectent le seuil minimal de sous-total, à l'exclusion des frais et taxes. Les seuils minimaux de sous-total seront indiqués dans DoorDash pour chaque commerçant admissible au programme DashPass. D'autres frais (y compris les frais d'administration), les taxes et les pourboires s'appliqueront toujours. Pour obtenir de plus amples renseignements et connaître les conditions, veuillez visiter rbc.com/doordash.

** Les titulaires de carte de crédit WestJet RBC et Avion admissibles et les autres titulaires de cartes RBC admissibles ne doivent pas avoir souscrit un abonnement à DashPass sous quelque forme que ce soit au cours des six mois précédant immédiatement leur utilisation de l' offre. Il y a aussi un maximum viager de deux périodes d'abonnement gratuit à DashPass par l'entreprise de DashPass pour RBC, que ces périodes aient été obtenues dans le cadre de l'offre précédente, de la présente offre, d'un surclassement ou de toute autre promotion connexe. Pour connaître les conditions, veuillez visiter rbc.com/doordash et doordash.com/terms.

*** Offre promotionnelle de 10 $ : À l'activation de l'offre, les titulaires de carte Élite et de prestige RBC admissibles recevront une promotion de 10 $ à utiliser pour une commande DoorDash dont le sous-total est d'au moins 25 $, avant les frais et les taxes. La promotion doit être utilisée dans les 28 jours suivant l'activation de l'abonnement à DashPass RBC. La remise s'applique au sous-total seulement ; elle ne s'applique pas aux frais, aux taxes et aux pourboires. Si la valeur totale de 10 $ n'est pas utilisée en une seule commande, le solde sera perdu. Pour les commandes comprenant de l'alcool, la remise est sujette aux restrictions prévues par les lois applicables. L'offre ne s'applique pas aux commandes à emporter. Les frais, taxes et pourboires demeurent toujours applicables.

